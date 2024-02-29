УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4944 відвідувача онлайн
Новини
756 6

Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі

рф,санкції

Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, він стосується 61 особи та компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті уряду Нової Зеландії.

"Ці позначення включають організації, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, і вищого керівництва деяких російських банків. Також під санкції потрапили особи, причетні до закупівлі зброї у Північної Кореї", - пояснили в уряді.

Також Нова Зеландія запровадила обмеження цін G7-plus на нафту російського походження і ввела чітку заборону на експорт обмежених товарів до Росії та Білорусі через треті країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Росатом" заробив за кордоном рекордні $16 мільярдів за рік завдяки відсутності санкцій

"Ці нові визначення є внеском Нової Зеландії в колективні міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб зменшити здатність Росії фінансувати її агресивну війну проти України та забезпечити, щоб Нова Зеландія не використовувалася як канал для ухилення від санкцій", - заявив міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.

Автор: 

Білорусь (7937) Нова Зеландія (107) росія (65316) санкції (11865)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ріспєкт, маорі!
показати весь коментар
29.02.2024 07:39 Відповісти
"..ці позначення.." та ".. ці нові визначення.." - в оригіналі, вірогідно, номенклатура (appellations)
показати весь коментар
29.02.2024 07:44 Відповісти
можна перекласти також як пункти, чи позиції
показати весь коментар
29.02.2024 07:47 Відповісти
Цей Домініон не кожен на карті знайде
показати весь коментар
29.02.2024 08:00 Відповісти
вавививерженець, потрібно зауважити.
показати весь коментар
29.02.2024 10:49 Відповісти
прощай белоруские креветки
показати весь коментар
29.02.2024 08:39 Відповісти
 
 