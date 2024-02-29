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Новости
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Защищая Украину, погиб депутат райсовета из Прикарпатья Андрей Зеленчук

андрій,зеленчук

42-летний депутат Верховинского районного совета Андрей Зеленчук стал на защиту Украины с началом полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Верховинском районном совете.

"Андрей Зеленчук – депутат Верховинского районного совета восьмого демократического созыва. Главный сержант - командир разведывательного отделения разведывательного взвода, старший сержант.

С началом полномасштабного вторжения сразу же пошел защищать страну.

Награжден отличием Президента Украины и памятным нагрудным знаком "За оборону Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе партии "Слуга народа" сообщили, что Андрей Зеленчук погиб 27 февраля на Запорожском направлении во время артобстрела.

Автор: 

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😪😪😪
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29.02.2024 09:42 Ответить
Вічна памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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29.02.2024 10:01 Ответить
Vi4na Slava i Pam'yat'...🇺🇦
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29.02.2024 10:36 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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29.02.2024 11:41 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.02.2024 13:00 Ответить
 
 