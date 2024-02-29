Защищая Украину, погиб депутат райсовета из Прикарпатья Андрей Зеленчук

42-летний депутат Верховинского районного совета Андрей Зеленчук стал на защиту Украины с началом полномасштабного вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Верховинском районном совете.

"Андрей Зеленчук – депутат Верховинского районного совета восьмого демократического созыва. Главный сержант - командир разведывательного отделения разведывательного взвода, старший сержант.

С началом полномасштабного вторжения сразу же пошел защищать страну.

Награжден отличием Президента Украины и памятным нагрудным знаком "За оборону Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе партии "Слуга народа" сообщили, что Андрей Зеленчук погиб 27 февраля на Запорожском направлении во время артобстрела.