Захищаючи Україну, загинув депутат райради з Прикарпаття Андрій Зеленчук

42-річний депутат Верховинської районної ради Андрій Зеленчук став на захист України з початком повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Верховинській районній раді.

"Андрій Зеленчук – депутат Верховинської районної ради восьмого демократичного скликання. Головний сержант — командир розвідувального відділення розвідувального взводу, старший сержант.

З початком повномасштабного вторгнення одразу ж відправився на захист країни.

Нагороджений відзнакою Президента України та пам’ятним нагрудним знаком "За оборону України", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі партії "Слуга народу" повідомили, що Андрій Зеленчук загинув 27 лютого на Запорізькому напрямку під час артобстрілу.

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