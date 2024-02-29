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Захищаючи Україну, загинув депутат райради з Прикарпаття Андрій Зеленчук

андрій,зеленчук

42-річний депутат Верховинської районної ради Андрій Зеленчук став на захист України з початком повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Верховинській районній раді.

"Андрій Зеленчук – депутат Верховинської районної ради восьмого демократичного скликання. Головний сержант — командир розвідувального відділення розвідувального взводу, старший сержант.

З початком повномасштабного вторгнення одразу ж відправився на захист країни.

Нагороджений відзнакою Президента України та пам’ятним нагрудним знаком "За оборону України", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі партії "Слуга народу" повідомили, що Андрій Зеленчук загинув 27 лютого на Запорізькому напрямку під час артобстрілу.

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Автор: 

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😪😪😪
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29.02.2024 09:42 Відповісти
Вічна памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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29.02.2024 10:01 Відповісти
Vi4na Slava i Pam'yat'...🇺🇦
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29.02.2024 10:36 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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29.02.2024 11:41 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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29.02.2024 13:00 Відповісти
 
 