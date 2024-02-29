Захищаючи Україну, загинув депутат райради з Прикарпаття Андрій Зеленчук
42-річний депутат Верховинської районної ради Андрій Зеленчук став на захист України з початком повномасштабного вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Верховинській районній раді.
"Андрій Зеленчук – депутат Верховинської районної ради восьмого демократичного скликання. Головний сержант — командир розвідувального відділення розвідувального взводу, старший сержант.
З початком повномасштабного вторгнення одразу ж відправився на захист країни.
Нагороджений відзнакою Президента України та пам’ятним нагрудним знаком "За оборону України", – йдеться у повідомленні.
У пресслужбі партії "Слуга народу" повідомили, що Андрій Зеленчук загинув 27 лютого на Запорізькому напрямку під час артобстрілу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!