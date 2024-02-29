Граждане РФ могут получать документы на жительство в Украине, - Госмиграция
Граждане России могут продлить вид на временное проживание на территории Украины на основании брака, воссоединения семьи или трудоустройства.
Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области Вячеслав Гузь, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, гражданам РФ, имеющим семью или трудоустройство в Украине, в ноябре 2022 года Кабмин разрешил совершить обмен просроченным видом на временное проживание, то есть фактически продлить законное проживание на территории Украины. Затем прием просроченных удостоверений от граждан РФ прекратили.
"Сегодня они могут обменять документ до последнего дня его окончания, но только на основании брака, воссоединения семьи или трудоустройства. Для этого в законодательстве появилась новелла - процедура продления срока проживания на период, необходимый для документирования видом. Украина, несмотря ни на что, демонстрирует гуманное отношение к гражданам РФ, которые долгое время проживают на территории Украины, имеют устойчивые родственные связи и прекратили любые отношения с РФ", - сказал Гузь.
Он разъяснил, что документы от граждан РФ, которые до начала вторжения принимала Миграционная служба в течение февраля 2022 года, были отработаны в соответствии с требованиями законодательства, которое в то время не предусматривало никаких ограничений этой категории граждан, и поэтому документы им были выданы. С начала боевых действий граждан страны-агрессора видами на жительство не документировали. Поскольку в соответствии с международным правом они пользуются защитой государства своего гражданства, не теряют с ним связи и подчиняются нормам законодательства страны своего гражданства, то есть России.
"Теперь документирование граждан РФ видами на временное проживание впервые осуществляется при условии въезда на территорию Украины по долгосрочной визе D. Это следствие введения визового режима с РФ", - отметил представитель Миграционной службы.
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Тобто на вашу думку журналісти ніколи не бувають шпигунами чи запроданцями? Святі люди?
"
Краснопільський районний суд Сумської області визнав громадянина рФ винним у незаконному поширенні інформації про місцезнаходженя Збройних сил України.
Обвинувачений є громадянином рФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні та зареєстрований у селі Покровка на Сумщині."
Є такі, що навіть сім"ї тут мають, живуть і чекають часу "че".
Тобі такий державний устрій без регламентів і законів більше подобається ?
З ворогом треба діяти симетричними методами, інакше кацапи прикопають тебе.
А регламент після війни буде.
Не вистачає демотиватора з написом "Ето какой то позор" з фільму "собаче серце".
Ато навибирали кацапської наволочі у владу і тепер здуру вимагають, щоб вона приймала антикацапські рішення.
Шоб зробити те, шо ти пишеш, треба міняти Конституцію конституційною більшістю депутатів впродовж трьох сесій роботи парламенту.
Дешевше зловити золоту рибку і їй мозги трахать, шоб вона все те виконала
Чи хто цьому чиновнику гарантує, шо він колись не сяде ?
Ти гарантуєш ? Чим ? Своїми коментами ?
тоді буде повна Кацапія, як ти і любиш.
Те, шо перераховані тобою потвори не додержуються цього принципу, зовсім не значить, шо цей принцип треба прибрати.
Чікатіло вбив десятки дітей. Але це не значить, шо з такого приводу треба відмінити принцип покарання за вбивство дітей.
Де ті тварі, які кричали "Єслі будєт нє так - ми їх мєтьм !"
Де ці смєтуни ?
Вистріль собі в голову, а потім скажи, шо маєш право на помилку і тебе обманулі
Бо Українець сказав би "то нахіра мені така влада", а ти сказав як ватне чмо "то нахіра мені така Україна".
сдайся в плен под Авдеевкой, а мы посмотрим какие хорошие русские.
А от людей, що мають російської паспорти незалежно від віку статі,наявності дітей чи родичів ***** на рашку, хоче жити в Україні, отримуйте українські паспорти,і то тільки для родичіа.
Всі інші,блогери,журналісти,'честные пречестные'бізнесмени ,всі хто опинився в Україні після 2014року всі на рашку