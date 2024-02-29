Граждане РФ могут получать документы на жительство в Украине, - Госмиграция

Граждане России могут продлить вид на временное проживание на территории Украины на основании брака, воссоединения семьи или трудоустройства.

Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области Вячеслав Гузь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, гражданам РФ, имеющим семью или трудоустройство в Украине, в ноябре 2022 года Кабмин разрешил совершить обмен просроченным видом на временное проживание, то есть фактически продлить законное проживание на территории Украины. Затем прием просроченных удостоверений от граждан РФ прекратили.

"Сегодня они могут обменять документ до последнего дня его окончания, но только на основании брака, воссоединения семьи или трудоустройства. Для этого в законодательстве появилась новелла - процедура продления срока проживания на период, необходимый для документирования видом. Украина, несмотря ни на что, демонстрирует гуманное отношение к гражданам РФ, которые долгое время проживают на территории Украины, имеют устойчивые родственные связи и прекратили любые отношения с РФ", - сказал Гузь.

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Он разъяснил, что документы от граждан РФ, которые до начала вторжения принимала Миграционная служба в течение февраля 2022 года, были отработаны в соответствии с требованиями законодательства, которое в то время не предусматривало никаких ограничений этой категории граждан, и поэтому документы им были выданы. С начала боевых действий граждан страны-агрессора видами на жительство не документировали. Поскольку в соответствии с международным правом они пользуются защитой государства своего гражданства, не теряют с ним связи и подчиняются нормам законодательства страны своего гражданства, то есть России.

"Теперь документирование граждан РФ видами на временное проживание впервые осуществляется при условии въезда на территорию Украины по долгосрочной визе D. Это следствие введения визового режима с РФ", - отметил представитель Миграционной службы.