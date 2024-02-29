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Громадяни РФ можуть отримувати документи на проживання в Україні, - Держміграція

Начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області Вячеслав Гузь

Громадяни Росії можуть подовжити посвідку на тимчасове проживання на території України на підставі шлюбу, возз’єднання сім’ї чи працевлаштування.

Про це в інтервʼю Укрінформу розповів начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області Вячеслав Гузь, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, громадянам РФ, які мають родину або працевлаштування в Україні, у листопаді 2022 року Кабмін дозволив здійснити обмін простроченої посвідки на тимчасове проживання, тобто фактично продовжити законне проживання на території України. Потім приймання прострочених посвідок від громадян РФ припинили.

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"Сьогодні вони можуть обміняти посвідку до останнього дня її закінчення, але лише на підставі шлюбу, возз’єднання сім’ї чи працевлаштування. Для цього у законодавстві з’явилася новела – процедура продовження строку тимчасового проживання на період, необхідний для документування посвідкою. Тобто Україна, попри все, демонструє гуманне ставлення до громадян РФ, які довготривалий час проживають на території України, мають стійкі родинні зв’язки та втратили будь-які стосунки з РФ", - сказав Гузь.

Він роз'яснив, що документи від громадян РФ, які до початку вторгнення приймала Міграційна служба протягом лютого 2022 року, були відпрацьовані відповідно до вимог законодавства, яке на той час не передбачало жодних обмежень до цієї категорії громадян, і тому документи їм були видані. Від початку бойових дій, громадян країни-агресора посвідками на проживання не документували. Оскільки відповідно до міжнародного права вони користуються захистом держави свого громадянства, не втрачають з нею зв’язку та підпорядковуються нормам законодавства країни свого громадянства, тобто Росії.

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"Тепер документування громадян РФ посвідками на тимчасове проживання вперше здійснюється за умови в’їзду на територію України за довгостроковою візою D. Це наслідок запровадження візового режиму з РФ", - зауважив представник Міграційної служби.

Автор: 

росія (65316) Держміграція (273)


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Топ коментарі
+21
Дайте громадянство тим, хто воює в ЗСУ, підари.
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29.02.2024 16:30
+20
Ви нормальні?
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29.02.2024 16:30
+16
твой яковина консерва кремлевская - он постоянно вбрасывает кремлевские наративы
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29.02.2024 16:43
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Ви нормальні?
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29.02.2024 16:30 Відповісти
Иван Яковина-очень сильный проукраинский блогер с росийским гражданством,живет и работает в Украине.Таких много,надо только персонально подходить к вопросу.
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29.02.2024 16:32 Відповісти
твой яковина консерва кремлевская - он постоянно вбрасывает кремлевские наративы
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29.02.2024 16:43 Відповісти
Він себе кличе як Іван Йікавіна
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29.02.2024 16:45 Відповісти
І у нього досі немає українського громадянства. А взагалі він 3,14здун веселий, хоча для розрядки послухати можна
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29.02.2024 16:52 Відповісти
Запам'ятай, ий, якшо кацап -- ОДРАЗУ НАЙУХ !!!
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29.02.2024 17:06 Відповісти
А то,что благодаря этому кацапу под Авдеевку были отправлены около 1000 дронов,это как?И другие сборы,не менее важные?Вам это *****?Зато вы не кацап,понимаю...
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29.02.2024 18:26 Відповісти
З приводу івана йакавіни скажу. Існує така стала та доволі дивна закономірність: "гарні" кацапи в Україні працевлаштовуються переважно не слюсарами-збірниками, шахтарями та водіями-вантажниками-експедиторами, а одразу ведучими на ТБ, помічниками нардепів, або ж навіть замміністрів/міністрами (згадайте лєбєдєва, сівковіча тощо)! Чи не здаються вам такі явища трохи дивними? Чи такі "самородки"/генії плодяться тільки на московії? А то якось раніше навпаки було (згадайте Іллю Рєпіна, Миколу (чи Ніколая?) Гоголя, Феофана Прокоповича, Немировича-Данченка тощо).
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29.02.2024 18:17 Відповісти
Он работал на Эхо москвы,сейча на радио НВ,он журналист,если что
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29.02.2024 18:27 Відповісти
Він ніколи не працював на "ехо мацкви". Він працював в інтернет-виданні "лента.ру". Це єслі чьто.
Тобто на вашу думку журналісти ніколи не бувають шпигунами чи запроданцями? Святі люди?
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29.02.2024 21:37 Відповісти
Это в ответ на ваш вопрос,почему он не слесарь или дальнобой.С Эхом мог и перепутать.
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01.03.2024 10:59 Відповісти
А з країною проживання ви не переплутали? Десять років війна йде, а ви усе мовою окупанта спілкуєтеся...
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01.03.2024 11:03 Відповісти
Я не госслужащий,могу общаться как угодно.Українською володію вільно.Саме війна показала,що патріотизм і мова не мають між собою нічого спільного(дивіться відео з фронту,особливу увагу приділяйте мові коментарів)
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01.03.2024 11:41 Відповісти
Дайте громадянство тим, хто воює в ЗСУ, підари.
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29.02.2024 16:30 Відповісти
Для прикладу :

"

Краснопільський районний суд Сумської області визнав громадянина рФ винним у незаконному поширенні інформації про місцезнаходженя Збройних сил України.

Обвинувачений є громадянином рФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні та зареєстрований у селі Покровка на Сумщині."
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29.02.2024 16:33 Відповісти
Таких осіб засилали тисячами в Україну, і всі вони в "сплячому" режимі, до отримання відповідних розпоряджень на виконання певних поставлених дій.
Є такі, що навіть сім"ї тут мають, живуть і чекають часу "че".
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29.02.2024 16:38 Відповісти
почему в сплячему ? многие фсб-шные блогеры-кремляди открыто работают и даже кричат на каждом углу "Слава Украине" - но рожу то кремлевскую не спрячешь
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29.02.2024 16:46 Відповісти
Та ні, вони зразу кричать мова раші
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29.02.2024 17:21 Відповісти
буданов навіть з таким "сожительствує"...як там прізвище, гогілашвіллі ?
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29.02.2024 16:59 Відповісти
кто спал до 24.02.2022? зепрезек с мивиной? опа йермака? буданов с жонкой в кабинете? может резников бдил? зачем искать далеко консервы?
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29.02.2024 18:26 Відповісти
Кому війна з московією, а комусь, усьо па Ригламенту КМУ та ВРУ…, тобто, зайцю- стоп-сигнал….
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29.02.2024 16:34 Відповісти
С сусідній країні державний устрій трошки по іншому налаштований і там без всяких регламентів всього лиш ворушінням пальця самодержця всі подібні проблеми вирішуються миттєво.

Тобі такий державний устрій без регламентів і законів більше подобається ?
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29.02.2024 16:41 Відповісти
А тобі що подобається маячити голою дупою і книжками, коли на тебе танк їде?
З ворогом треба діяти симетричними методами, інакше кацапи прикопають тебе.
А регламент після війни буде.
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29.02.2024 17:12 Відповісти
Всім агентам мордору дозволяють офіційно вести свою підривну та диверсійно-розвідувальну діяльність на території України замість того, щоб виявляти і депортовувати таких осіб.
Не вистачає демотиватора з написом "Ето какой то позор" з фільму "собаче серце".
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29.02.2024 16:36 Відповісти
Шоб депортувати - треба, як мінімум, вибирати в Верховну Раду і Президентом України людей без прихованого російського громадянства чи навіть офіційного російського громадянства дружини.

Ато навибирали кацапської наволочі у владу і тепер здуру вимагають, щоб вона приймала антикацапські рішення.
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29.02.2024 16:43 Відповісти
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29.02.2024 16:38 Відповісти
Это называется "пусти козла в огород"
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29.02.2024 16:40 Відповісти
До закінчення війни і виплати репарацій жодний кацап не повинен навіть мріяти про громадянство України. "Сірий паспорт" тільки родичам і то після здачі екзамену з Конституції, українською мовою та історії України. Яке на хрін "працевлаштування" для кацапа під час війни? Депортація всіх громадян **********. Їх потрібно відловлювати і відсилати на "родниє *****".
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29.02.2024 16:41 Відповісти
Знову шашкою наголо з криком "Я Лєніна відєл !!!"

Шоб зробити те, шо ти пишеш, треба міняти Конституцію конституційною більшістю депутатів впродовж трьох сесій роботи парламенту.

Дешевше зловити золоту рибку і їй мозги трахать, шоб вона все те виконала
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29.02.2024 16:46 Відповісти
Нічого складного в тому щоб відмовляти кацапам протягом війни з *********** в громадянстві та посвідці на проживання немає. Будь який чиновник знайде сотні причин для відмови. Особливо після того як отримає чітку вказівку від начальства.
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29.02.2024 16:53 Відповісти
Якшо людина народилась колись в Україні або в УРСР, то немає по Конституції підстав для відмови. А якщо якийсь чиновник порушить Закон, то він буде знати, шо колись сяде за таке порушення.

Чи хто цьому чиновнику гарантує, шо він колись не сяде ?

Ти гарантуєш ? Чим ? Своїми коментами ?
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29.02.2024 16:58 Відповісти
Бойко з Новінскім завтра мільйон цапів в Україні працевлаштують, поки ти будеш Конституцію читати через ватні окуляри.
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29.02.2024 17:20 Відповісти
а якшо влада перестане читати Конституцію, то нахіра мені така Україна ?

тоді буде повна Кацапія, як ти і любиш.
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29.02.2024 17:56 Відповісти
Вкотре нагадую - в "першій сотні" зєлєнского 76 жидів, 14 кацапів, 1 мегрел (арахамія) і лише 9 українців. Голова РНБО кацап, командувач ЗСУ теж кацап. Це хіба не "повна кацапія"? Українці змушені платити скажені податки, воювати за свою країну і донатити на ЗСУ, в той час як прокацаплені депутати з офісом президента розкрадають країну і, навпаки, грабують ЗСУ.
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29.02.2024 18:11 Відповісти
ти розумієш, шо значить слово "принцип" ?

Те, шо перераховані тобою потвори не додержуються цього принципу, зовсім не значить, шо цей принцип треба прибрати.

Чікатіло вбив десятки дітей. Але це не значить, шо з такого приводу треба відмінити принцип покарання за вбивство дітей.
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29.02.2024 18:15 Відповісти
Про що мова взагалі? В армії ********** величезна кількість отих манкуртів що колись народились в Україні або мають українське коріння. Але вони люті вороги. Чули щось про "військовий стан"? Нагадую, в США протягом Другої Світової японців взагалі позбавили будь яких прав і майна та запроторили до кінця війни в концтабори... Велика кількість кацапів на державних посадах в Україні призвела до саботажу. На потрібно кацапів не легалізувати, а ретельно вичищати з державних органів. І взагалі протягом війни ми мусимо зменшувати їх поголівя від представництва цієї ворожої меншини в держорганах до фізичного знищення на полі бою.
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29.02.2024 18:26 Відповісти
***** ви туди понавибирали повних прокацапів ? Шоб завдяки їх порушенням принципів безпеки України відмінити безпеку України ?

Де ті тварі, які кричали "Єслі будєт нє так - ми їх мєтьм !"

Де ці смєтуни ?

Вистріль собі в голову, а потім скажи, шо маєш право на помилку і тебе обманулі
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29.02.2024 18:18 Відповісти
Кацапію ти любиш.

Бо Українець сказав би "то нахіра мені така влада", а ти сказав як ватне чмо "то нахіра мені така Україна".
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29.02.2024 18:33 Відповісти
Зелений план-патріотів на кладовище,а кацапів на їхнє місце,хоч би раз щось запропонувало,щоб не трусило від них.
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29.02.2024 16:52 Відповісти
Нє митьом, так катаньєм - як ця країна може перемогти? Чи це такий геніальний план опи: громадянин України - марш на фронт. Вб'ють, покалічать - не жалко.
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29.02.2024 16:55 Відповісти
бачили очі кого вибирали
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29.02.2024 16:59 Відповісти
В Україні не має бути жодного живого кацапа.
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29.02.2024 17:01 Відповісти
і не живого
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29.02.2024 17:29 Відповісти
Хз. Я ось знаю кацапа, який відкрив волонтерське виробництво тушняка і хімічних грілок в реторт-пакетах. Він для ЗСУ зробив в сто разів більше, ніж всі диванні коментатори цензору. З девʼяностих він не був в рашці і намагається отримати громадянство - вже два рази з тих пір йому обнулили строк і перезапускали процедуру отримання громадянства, бо він відмовлявся давати хабар. Тільки зараз процес зсунувся, після визнання його хавки в багатьох підрозділах. Хтось з бійців попався зі звʼязками...
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29.02.2024 17:45 Відповісти
Це не кацап. Кацап це як "*****" - стан душі.
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29.02.2024 18:37 Відповісти
Тягніть сюди всяку мерзоту.
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29.02.2024 17:01 Відповісти
Пане гузь, ти дурак? Яке, нахєр, законне проживання в Україні опісля 26 лютого 2014-го? Чувак, готуйся та суши сухарі разом зі своєю зелено-синьою шоблою! Жарти закінчилися два роки тому.
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29.02.2024 17:04 Відповісти
В офис *********** сразу их направляйте
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29.02.2024 17:10 Відповісти
Патріотів на війні витовчуть, а кацапами заселять Україну. Всьо по плану пуйла.
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29.02.2024 17:16 Відповісти
Навіть якщо Україну випалять ядеркою все одно кацапам ця земля не дістанеться.
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29.02.2024 18:44 Відповісти
Про це в інтервʼю Укрінформу https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3833997-gromadani-rf-mozut-otrimuvati-dokumenti-na-prozivanna-v-ukraini-migracijna-sluzba.html розповів начальник Центрального міжрегіонального управління Державної у м. Києві та Київській області Вячеслав Гузь Джерело:

сдайся в плен под Авдеевкой, а мы посмотрим какие хорошие русские.
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29.02.2024 17:23 Відповісти
Політика відкритих до Кацапії дверей Зе-ОПи.
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29.02.2024 17:34 Відповісти
Не пішов би пан Гузь у гузно! Після всього що наробили квцапи, їх категорично сюди не можна пускати, краще б запропонував план депортації з України кацапні, щоб і не смерділо!
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29.02.2024 17:45 Відповісти
Нам тільки кацапні тут не вистачало, яка потім волати буде: "Путін, ввєді!"
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29.02.2024 18:38 Відповісти
Нічого не маю проти російської національності, третина населення України етнічні росіяни, але вони стали громадянами України.
А от людей, що мають російської паспорти незалежно від віку статі,наявності дітей чи родичів ***** на рашку, хоче жити в Україні, отримуйте українські паспорти,і то тільки для родичіа.
Всі інші,блогери,журналісти,'честные пречестные'бізнесмени ,всі хто опинився в Україні після 2014року всі на рашку
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29.02.2024 18:47 Відповісти
 
 