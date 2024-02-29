Громадяни РФ можуть отримувати документи на проживання в Україні, - Держміграція
Громадяни Росії можуть подовжити посвідку на тимчасове проживання на території України на підставі шлюбу, возз’єднання сім’ї чи працевлаштування.
Про це в інтервʼю Укрінформу розповів начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області Вячеслав Гузь, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, громадянам РФ, які мають родину або працевлаштування в Україні, у листопаді 2022 року Кабмін дозволив здійснити обмін простроченої посвідки на тимчасове проживання, тобто фактично продовжити законне проживання на території України. Потім приймання прострочених посвідок від громадян РФ припинили.
"Сьогодні вони можуть обміняти посвідку до останнього дня її закінчення, але лише на підставі шлюбу, возз’єднання сім’ї чи працевлаштування. Для цього у законодавстві з’явилася новела – процедура продовження строку тимчасового проживання на період, необхідний для документування посвідкою. Тобто Україна, попри все, демонструє гуманне ставлення до громадян РФ, які довготривалий час проживають на території України, мають стійкі родинні зв’язки та втратили будь-які стосунки з РФ", - сказав Гузь.
Він роз'яснив, що документи від громадян РФ, які до початку вторгнення приймала Міграційна служба протягом лютого 2022 року, були відпрацьовані відповідно до вимог законодавства, яке на той час не передбачало жодних обмежень до цієї категорії громадян, і тому документи їм були видані. Від початку бойових дій, громадян країни-агресора посвідками на проживання не документували. Оскільки відповідно до міжнародного права вони користуються захистом держави свого громадянства, не втрачають з нею зв’язку та підпорядковуються нормам законодавства країни свого громадянства, тобто Росії.
"Тепер документування громадян РФ посвідками на тимчасове проживання вперше здійснюється за умови в’їзду на територію України за довгостроковою візою D. Це наслідок запровадження візового режиму з РФ", - зауважив представник Міграційної служби.
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Тобто на вашу думку журналісти ніколи не бувають шпигунами чи запроданцями? Святі люди?
"
Краснопільський районний суд Сумської області визнав громадянина рФ винним у незаконному поширенні інформації про місцезнаходженя Збройних сил України.
Обвинувачений є громадянином рФ, який має посвідку на постійне проживання в Україні та зареєстрований у селі Покровка на Сумщині."
Є такі, що навіть сім"ї тут мають, живуть і чекають часу "че".
Тобі такий державний устрій без регламентів і законів більше подобається ?
З ворогом треба діяти симетричними методами, інакше кацапи прикопають тебе.
А регламент після війни буде.
Не вистачає демотиватора з написом "Ето какой то позор" з фільму "собаче серце".
Ато навибирали кацапської наволочі у владу і тепер здуру вимагають, щоб вона приймала антикацапські рішення.
Шоб зробити те, шо ти пишеш, треба міняти Конституцію конституційною більшістю депутатів впродовж трьох сесій роботи парламенту.
Дешевше зловити золоту рибку і їй мозги трахать, шоб вона все те виконала
Чи хто цьому чиновнику гарантує, шо він колись не сяде ?
Ти гарантуєш ? Чим ? Своїми коментами ?
тоді буде повна Кацапія, як ти і любиш.
Те, шо перераховані тобою потвори не додержуються цього принципу, зовсім не значить, шо цей принцип треба прибрати.
Чікатіло вбив десятки дітей. Але це не значить, шо з такого приводу треба відмінити принцип покарання за вбивство дітей.
Де ті тварі, які кричали "Єслі будєт нє так - ми їх мєтьм !"
Де ці смєтуни ?
Вистріль собі в голову, а потім скажи, шо маєш право на помилку і тебе обманулі
Бо Українець сказав би "то нахіра мені така влада", а ти сказав як ватне чмо "то нахіра мені така Україна".
сдайся в плен под Авдеевкой, а мы посмотрим какие хорошие русские.
А от людей, що мають російської паспорти незалежно від віку статі,наявності дітей чи родичів ***** на рашку, хоче жити в Україні, отримуйте українські паспорти,і то тільки для родичіа.
Всі інші,блогери,журналісти,'честные пречестные'бізнесмени ,всі хто опинився в Україні після 2014року всі на рашку