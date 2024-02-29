Громадяни РФ можуть отримувати документи на проживання в Україні, - Держміграція

Громадяни Росії можуть подовжити посвідку на тимчасове проживання на території України на підставі шлюбу, возз’єднання сім’ї чи працевлаштування.

Про це в інтервʼю Укрінформу розповів начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області Вячеслав Гузь, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, громадянам РФ, які мають родину або працевлаштування в Україні, у листопаді 2022 року Кабмін дозволив здійснити обмін простроченої посвідки на тимчасове проживання, тобто фактично продовжити законне проживання на території України. Потім приймання прострочених посвідок від громадян РФ припинили.

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"Сьогодні вони можуть обміняти посвідку до останнього дня її закінчення, але лише на підставі шлюбу, возз’єднання сім’ї чи працевлаштування. Для цього у законодавстві з’явилася новела – процедура продовження строку тимчасового проживання на період, необхідний для документування посвідкою. Тобто Україна, попри все, демонструє гуманне ставлення до громадян РФ, які довготривалий час проживають на території України, мають стійкі родинні зв’язки та втратили будь-які стосунки з РФ", - сказав Гузь.

Він роз'яснив, що документи від громадян РФ, які до початку вторгнення приймала Міграційна служба протягом лютого 2022 року, були відпрацьовані відповідно до вимог законодавства, яке на той час не передбачало жодних обмежень до цієї категорії громадян, і тому документи їм були видані. Від початку бойових дій, громадян країни-агресора посвідками на проживання не документували. Оскільки відповідно до міжнародного права вони користуються захистом держави свого громадянства, не втрачають з нею зв’язку та підпорядковуються нормам законодавства країни свого громадянства, тобто Росії.

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"Тепер документування громадян РФ посвідками на тимчасове проживання вперше здійснюється за умови в’їзду на територію України за довгостроковою візою D. Це наслідок запровадження візового режиму з РФ", - зауважив представник Міграційної служби.