Россияне демонтируют оборудование на шахтах оккупированной Луганщины

Из шахт "Красный партизан" и "Довжанская капитальная" оккупированного Довжанска Луганской области российские захватчики вывозят ценное оборудование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что угольные шахты "Довжанская капитальная" и "Красный партизан" в Довжанске с 2014 года контролируются властями так называемой "ДНР".

"Оборудование, которое можно демонтировать, сейчас вывозится на территорию Российской Федерации по указанию новых инвесторов. Работникам одной из шахт уже объявлено о предстоящих долгосрочных отпусках, что может свидетельствовать о приостановке работы предприятия", - добавил Лысогор.

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