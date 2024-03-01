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Россияне демонтируют оборудование на шахтах оккупированной Луганщины

шахта

Из шахт "Красный партизан" и "Довжанская капитальная" оккупированного Довжанска Луганской области российские захватчики вывозят ценное оборудование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

Отмечается, что угольные шахты "Довжанская капитальная" и "Красный партизан" в Довжанске с 2014 года контролируются властями так называемой "ДНР".

"Оборудование, которое можно демонтировать, сейчас вывозится на территорию Российской Федерации по указанию новых инвесторов. Работникам одной из шахт уже объявлено о предстоящих долгосрочных отпусках, что может свидетельствовать о приостановке работы предприятия", - добавил Лысогор.

Читайте также: На оккупированной территории Луганщины продолжается тотальная ликвидация угольной отрасли, россияне распиливают оборудование трех шахт на металлолом

Автор: 

шахта (960) Лысогор Артем (33) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+9
Навіть касками не постукають?
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01.03.2024 14:12
+7
Редактор , не ДЕМОНТУЮТЬ а КРАДУТЬ
Називайте, плиз, речі своїми іменами
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01.03.2024 14:15
+4
леха магнітский - "Чувствую радость, свободу. Мы дома. Спасибо всем."
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01.03.2024 14:11
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леха магнітский - "Чувствую радость, свободу. Мы дома. Спасибо всем."
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01.03.2024 14:11 Ответить
Навіть касками не постукають?
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01.03.2024 14:12 Ответить
Лячно мабуть,по потилиці-можуть настучать.
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01.03.2024 14:23 Ответить
Редактор , не ДЕМОНТУЮТЬ а КРАДУТЬ
Називайте, плиз, речі своїми іменами
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01.03.2024 14:15 Ответить
пані Марія .не чіпляйтеся ,на марно ,до редактора . Він все написав вірно...Для того, щоб ВКРАСТИ, СПОЧАТКУ ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ДЕМОНТАЖ
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01.03.2024 15:41 Ответить
Тогда нехай пише « демонтувати щоб вкрасти» .
Ви же розуміете що все крадуть і везуть в орду ? Тому треба акцентувати на кінцевій цілі дії. КАЦАПИ - вори . І хай світ це знае
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01.03.2024 16:01 Ответить
КАЦАПИ - вори . І хай світ це знае.СВІТ ЦЕ ЗНАЄ СПОКОНВІКУ, З ТИХ ЧАСІВ,ВІД КОЛИ ВОНИ ВКРАЛИ ЗЕМЛІ ЕВЕНКІВ.ЧУКЧІВ. МОРДВИ .НАНАЙЦІВ І Т.Д НЕ ТАК ДАВНО ОСЕТІЇ.АБХАЗІЇ.ТЕПЕР КРАДУТЬ ТЕРИТОРІЇ В УКРАЇНИ ...РАШИСТСЬКА СВІТОВА НЕНАЖЕРЛИВА ЗЛОДІЙНЯ...
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01.03.2024 16:08 Ответить
Покоління молодіпідростають і тому мало знають . Ви це берите до увазі.
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01.03.2024 16:16 Ответить
Ви праві. Спочатку було вкрадено.
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01.03.2024 16:40 Ответить
...дійсні спадкоемці радянськогосоюзу...
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01.03.2024 14:22 Ответить
"зато на родінє". "атмучілісь под бандєрамі".
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01.03.2024 14:34 Ответить
На донбасі рашки всі шахти закрили,закриють і в цьому донбасі,нерентабельно,(тільки Україна скільки років могла їх дотувати)там в *преисподней* Кузбаса в рази дешевше.
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01.03.2024 14:52 Ответить
Освобожденіе....А взагалі рускім треба раби а не люди шо заробляють непогано. БАгата людина рабом не буде
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01.03.2024 14:54 Ответить
Там зроблять місто-сад?
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01.03.2024 15:46 Ответить
Зато не придется кормить нахлебников из Евросоюза. Да, лугандоны?
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01.03.2024 21:06 Ответить
 
 