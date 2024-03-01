Россияне демонтируют оборудование на шахтах оккупированной Луганщины
Из шахт "Красный партизан" и "Довжанская капитальная" оккупированного Довжанска Луганской области российские захватчики вывозят ценное оборудование.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.
Отмечается, что угольные шахты "Довжанская капитальная" и "Красный партизан" в Довжанске с 2014 года контролируются властями так называемой "ДНР".
"Оборудование, которое можно демонтировать, сейчас вывозится на территорию Российской Федерации по указанию новых инвесторов. Работникам одной из шахт уже объявлено о предстоящих долгосрочных отпусках, что может свидетельствовать о приостановке работы предприятия", - добавил Лысогор.
Топ комментарии
+9 Сергей Рейнвей
показать весь комментарий01.03.2024 14:12
+7 Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий01.03.2024 14:15
+4 saimansay
показать весь комментарий01.03.2024 14:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Називайте, плиз, речі своїми іменами
Ви же розуміете що все крадуть і везуть в орду ? Тому треба акцентувати на кінцевій цілі дії. КАЦАПИ - вори . І хай світ це знае