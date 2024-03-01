Взрывы раздались в оккупированном Севастополе: Россияне заявили о "работе ПВО"

Во временно оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога, во время которой раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети заявили о 5 взрывах в Севастополе.

Так называемый "губернатор" Развожаев сообщил, что в городе "работает ПВО".

"Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - сказал он.

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