Взрывы раздались в оккупированном Севастополе: Россияне заявили о "работе ПВО"
Во временно оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога, во время которой раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В сети заявили о 5 взрывах в Севастополе.
Так называемый "губернатор" Развожаев сообщил, что в городе "работает ПВО".
"Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - сказал он.
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