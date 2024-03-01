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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Взрывы раздались в оккупированном Севастополе: Россияне заявили о "работе ПВО"

вибух

Во временно оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога, во время которой раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети заявили о 5 взрывах в Севастополе.

Так называемый "губернатор" Развожаев сообщил, что в городе "работает ПВО".

Развожаєв

"Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", - сказал он.

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Автор: 

взрыв (6769) город Севастополь (1760)


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01.03.2024 14:46 Ответить
🤣👍
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01.03.2024 20:27 Ответить
чекаємо на повідомлення по бавовну ))
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01.03.2024 14:57 Ответить
Краще б ті вибухи на вокзалі Джанко лунали!
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01.03.2024 16:02 Ответить


🔥Внаслідок бавовни у центрі Севастополя блекаут.

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01.03.2024 17:37 Ответить
 
 