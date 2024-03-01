Макрон и Шольц не ладят. Это плохо для Украины, - Bloomberg

Конфликт президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца может навредить Украине.

Об этом идет речь в публикации Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что выступление Макрона на саммите в Париже показало его неприязнь к Шольцу - особенно когда он сказал о союзниках, предлагавших Украине только "шлемы и спальные мешки", намекая на Германию.

Bloomberg цитирует французского чиновника, который рассказал, что Макрон видит Шольца как лидера без смелости и амбиций, который не может мыслить дальше краткосрочного периода. "Химия" между ними отсутствовала с первого дня, отмечает издание.

Близкие помощники канцлера также признают, что они не ладят. В Берлине Макрона воспринимают как монархического деятеля, который лучше умеет издавать грандиозные видения, чем реализовывать их.

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Bloomberg добавляет, что конфликт между европейскими лидерами происходит в сложный момент для Украины.

Представитель немецкого правительства сказал изданию, что разногласия возникли не между Макроном и Шольцем, а между президентом Франции и большей группой, считавшей его комментарии некорректными.

"Несмотря на это, и несмотря на то, что Шольц и Макрон очень разные, они хорошо ладят и доверяют друг другу", - сказал спикер.

В Елисейском дворце не ответили на запрос Bloomberg.