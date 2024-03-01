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Макрон и Шольц не ладят. Это плохо для Украины, - Bloomberg

макрон,шольц

Конфликт президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца может навредить Украине.

Об этом идет речь в публикации Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что выступление Макрона на саммите в Париже показало его неприязнь к Шольцу - особенно когда он сказал о союзниках, предлагавших Украине только "шлемы и спальные мешки", намекая на Германию.

Bloomberg цитирует французского чиновника, который рассказал, что Макрон видит Шольца как лидера без смелости и амбиций, который не может мыслить дальше краткосрочного периода. "Химия" между ними отсутствовала с первого дня, отмечает издание.

Близкие помощники канцлера также признают, что они не ладят. В Берлине Макрона воспринимают как монархического деятеля, который лучше умеет издавать грандиозные видения, чем реализовывать их.

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Bloomberg добавляет, что конфликт между европейскими лидерами происходит в сложный момент для Украины.

Представитель немецкого правительства сказал изданию, что разногласия возникли не между Макроном и Шольцем, а между президентом Франции и большей группой, считавшей его комментарии некорректными.

"Несмотря на это, и несмотря на то, что Шольц и Макрон очень разные, они хорошо ладят и доверяют друг другу", - сказал спикер.

В Елисейском дворце не ответили на запрос Bloomberg.

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1312) Шольц Олаф (909)


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Топ комментарии
+10
Вони почали неладнати відразу як США здулося. Якби не було Трампа, то американці його б вигадали. Якби не було 'неладнання' серед лідерів ЄС, то його треба було вигадати. ********* цирк демократії.
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01.03.2024 15:38
+7
Це добре для України, коли ліверна ковбаса жариться на сковородці. Конфлікт боягуза зі справжнім воїном, який готовий захищати Європу це краще ніж льод байдужості. Шольц чудово працює під тиском - всім світом його таки дотиснуть. Респект Макрону, хай продовжую вставляти Шольцю пістони
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01.03.2024 15:42
+6
"Речник німецького уряду сказав виданню, що розбіжності виникли не між Макроном і Шольцом, а між президентом Франції та більшою групою, яка вважала його коментарі некоректними" - "некорректными" как раз были испуганные блеяния представителей стран НАТО, а Макрон тогда конструктивную идею озвучил.
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01.03.2024 15:41
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Вони почали неладнати відразу як США здулося. Якби не було Трампа, то американці його б вигадали. Якби не було 'неладнання' серед лідерів ЄС, то його треба було вигадати. ********* цирк демократії.
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01.03.2024 15:38 Ответить
Шольц - реаліст і прагматик - не дозволяє собі "шапіто".
Макрон - вже знає результат - оскільки ВСЕ європейське озброення під його контролем - тому дозволяє покепкувати над Україною - тіпа відправить французів воювати...
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01.03.2024 15:42 Ответить
>>>оскільки ВСЕ європейське озброення під його контролем
Можно обосновать тезис?
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01.03.2024 15:49 Ответить
https://fakty.com.ua/ua/svit/20240227-makron-pro-miljon-snaryadiv-dlya-********-cze-bulo-neobachne-zobovyazannya-yes/ Макрон про мільйон снарядів для України: Це було необачне зобов'язання ЄС
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01.03.2024 15:56 Ответить
А где тут видно, что речь идет о всех (ну хотя бы основных) производителях в Европе? Я бы сказал, что это о Франции. И только.
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01.03.2024 16:32 Ответить
Є російські спецслужби і всюди та в усі часи іуди, готові продати батьківщину за 30 кривавих сребреників х#йла
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01.03.2024 15:43 Ответить
Франция-Германия-Англия -це испокон веков , в отношении друг-друга, самый оголтелый ортодокс.
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01.03.2024 15:39 Ответить
Типо, для каждой из этих стран, противостояние друг к другу является консервативной догмой, на уровне подсознания, еще со времен царя Гороха.
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01.03.2024 15:48 Ответить
ЗЫ... та як ми в кровавому протистояннi, стосовно кацапiв, минимум со времен антов-русь, когда бастарны Дуная ударили антам в спину, когда анты сошлись в мертвой схватке с готам Ср.Азии, которые сели в Крыму. Так шо ошибочно считать бастарнов и иже в союзе , спустившихся из северов , с Полабья-Скандинавии на Дунай готами. В итоге, готы были разбиты, Германарика убили. Бастарны распорошились на маргинальном поле... но успели поучаствовать в этногенезе кацапо-вятичей , куда их часть сбежала на Волго-Вятку, после того, как анты-русь киевская их разгромила у Киева. ЗЫ... К слову, возмущен, мол почему наши историки считают выражение КИЕВСКАЯ РУСЬ государством, а не этносом в Киевских землях, а в 13-14 веках русь(наше самоназвание)м - рутены(германское название извне) вокруг королевства Киевско-Львовского. В это время цапорылия предав Киев служила Орде , всем своим московским улусом. В этом свете . слово русский(кацап) - это утверждение , шо кацапы - из-под руси, шо будет правдой. Бо в свое время на мокшинские болота высылали хромых плюгавых горбатых умом двинутых из наших земель + словене полабья+ляхове(князь Вятко летописный) + чудь,весь, мордва+ 200 национальностей федерации= кацап звичайний.
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01.03.2024 16:37 Ответить
о=и
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01.03.2024 16:38 Ответить
А Макрон має погоджуватись у всьому з пропутінським Шольцом? У які лахи той Шольц би не рядився.
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01.03.2024 15:41 Ответить
Мене тішить, що якщо якийсь дебіл тільки но вилуплюється на Цензорі, зразу шукає дописи Дужика.
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01.03.2024 16:43 Ответить
"Речник німецького уряду сказав виданню, що розбіжності виникли не між Макроном і Шольцом, а між президентом Франції та більшою групою, яка вважала його коментарі некоректними" - "некорректными" как раз были испуганные блеяния представителей стран НАТО, а Макрон тогда конструктивную идею озвучил.
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01.03.2024 15:41 Ответить
Це добре для України, коли ліверна ковбаса жариться на сковородці. Конфлікт боягуза зі справжнім воїном, який готовий захищати Європу це краще ніж льод байдужості. Шольц чудово працює під тиском - всім світом його таки дотиснуть. Респект Макрону, хай продовжую вставляти Шольцю пістони
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01.03.2024 15:42 Ответить
)(уйло таки зробив "многоходовочку" ..розістати Європу...початки були від Орбана...потім Фіцо підтягнувся... а ще поляки на кордоні...всьо ідьот па плану...в США срач повний..А тепер,очікування на президенство Трампа залишилось.
От якби Макрон і Шольц в іншому змагались,в скорішій та потужнішій допомозі Україні,
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01.03.2024 15:42 Ответить
Правда не припинить бути правдою навіть якщо вона комусь не подорбається...
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01.03.2024 15:42 Ответить
Старі амерканські і європейські діди і бабусі, ******* балувати внуків, тому ******* гроші. І тут як тут непорожні руки х№йла, який дідо хіба по віку, по житті - ***№тий кацап.
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01.03.2024 15:42 Ответить
Побили горшки?
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01.03.2024 15:47 Ответить
Два дібіла єто сіла
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01.03.2024 16:03 Ответить
... і вони обидвоє праві
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01.03.2024 16:09 Ответить
Макрон та Шольц не ладнають. Це добре для України - ********.
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01.03.2024 16:11 Ответить
Карл Маркс називав таких німців, як Шольц, лякливими філістерами. "Філі́стер (нім. Philister - філістимлянин) - людина з обмеженим світоглядом, самозадоволена". Спостерігаючи цього лисого соціал-демократа в дії, починаєш розуміти, що Карл був правий.
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01.03.2024 16:17 Ответить
Филистимляне - это: изгнанные из Египта гиксосы(пришли из днепро-донецкой культуры строить аркаимные города, затем мигрировали в идие-иран самоназываться арями затем индусами. Но часть из них , поселившихся в западной Индии, мигрируют в Египет самоназвавшись гиксовами(цари пастухов), заватывают власть в Египте на 300 лет) + пеласги.
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01.03.2024 16:25 Ответить
К слову, те гиксосы , кто не стал филистимлянами, переселившихся в северную Африку, мигрировали на Каспий, где вместе со своими родственниками саками, воскрепнув числом и силой самоназвались скифами и прогнали с наших земель киммерийцев.
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01.03.2024 16:28 Ответить
"не ладнають" - безграмотна калька з кацапського "нє ладят". Українською мовою можа сказати, наприклад "не мають згоди".
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01.03.2024 16:19 Ответить
это Мокрый Шольцу правый глас подбил ?
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01.03.2024 16:27 Ответить
🔥Внаслідок бавовни у центрі Севастополя блекаут.
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01.03.2024 16:28 Ответить
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01.03.2024 17:33 Ответить
Так вони оба праві, і Штольц слимак без яіць і далі носа не бачить. І Макроша на словах "наполєон", а на справі "три ракети два снаряди, да танк на колесах.. один"
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01.03.2024 16:35 Ответить
І куди поділись поцілунки взасос у чудовому виконанні Ґенсека КПРС Л. Брежнєва і іншими партійними діячами соціалістичного табору?
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01.03.2024 16:41 Ответить
Шольц хоче, щоб хтось інший був першим.
Ну то першим стане Макрон - де тут конфлікт ?
Дасть ракети Макрон - тоді дасть і Шольц.
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01.03.2024 16:45 Ответить
На цьому протистоянні можна було би зіграти дипломатам. Зараз точиться боротьба хто з них лідер Європи.
Але ж де знайти дипломатів?
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01.03.2024 17:40 Ответить
пам'ятаєте:

той макронить, а другий ганяє шольца!

ми вже це проходили
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01.03.2024 18:26 Ответить
А хто з Шольцем ладнає?
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01.03.2024 20:01 Ответить
путин
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02.03.2024 02:18 Ответить
 
 