Макрон и Шольц не ладят. Это плохо для Украины, - Bloomberg
Конфликт президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца может навредить Украине.
Об этом идет речь в публикации Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что выступление Макрона на саммите в Париже показало его неприязнь к Шольцу - особенно когда он сказал о союзниках, предлагавших Украине только "шлемы и спальные мешки", намекая на Германию.
Bloomberg цитирует французского чиновника, который рассказал, что Макрон видит Шольца как лидера без смелости и амбиций, который не может мыслить дальше краткосрочного периода. "Химия" между ними отсутствовала с первого дня, отмечает издание.
Близкие помощники канцлера также признают, что они не ладят. В Берлине Макрона воспринимают как монархического деятеля, который лучше умеет издавать грандиозные видения, чем реализовывать их.
Bloomberg добавляет, что конфликт между европейскими лидерами происходит в сложный момент для Украины.
Представитель немецкого правительства сказал изданию, что разногласия возникли не между Макроном и Шольцем, а между президентом Франции и большей группой, считавшей его комментарии некорректными.
"Несмотря на это, и несмотря на то, что Шольц и Макрон очень разные, они хорошо ладят и доверяют друг другу", - сказал спикер.
В Елисейском дворце не ответили на запрос Bloomberg.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Макрон - вже знає результат - оскільки ВСЕ європейське озброення під його контролем - тому дозволяє покепкувати над Україною - тіпа відправить французів воювати...
Можно обосновать тезис?
От якби Макрон і Шольц в іншому змагались,в скорішій та потужнішій допомозі Україні,
Ну то першим стане Макрон - де тут конфлікт ?
Дасть ракети Макрон - тоді дасть і Шольц.
Але ж де знайти дипломатів?
той макронить, а другий ганяє шольца!
ми вже це проходили