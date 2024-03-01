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Вражеская управляемая авиационная ракета Х-59 уничтожена на Днепропетровщине, - ВК "Схід"

ракета,крилата

В Криворожском районе на Днепропетровщине силы ПВО уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщили в ВК "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

Читайте также: Уничтожены 2 ракеты Х-59 и 11 из 13 "Шахедов", - Воздушные силы

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ПВО (2771) ракеты (3575) Днепропетровская область (3992)


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Ну, що вам сказати? На фото не Х-59. А-а-а, ну да; журналіст так бачить ситуацію, це його право.
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01.03.2024 17:06 Ответить
на фото як на мене х-101...
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01.03.2024 18:16 Ответить
А в нас -- приліт ...
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01.03.2024 20:56 Ответить
 
 