Вражеская управляемая авиационная ракета Х-59 уничтожена на Днепропетровщине, - ВК "Схід"

В Криворожском районе на Днепропетровщине силы ПВО уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщили в ВК "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.

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