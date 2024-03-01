Вражеская управляемая авиационная ракета Х-59 уничтожена на Днепропетровщине, - ВК "Схід"
В Криворожском районе на Днепропетровщине силы ПВО уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59.
Об этом сообщили в ВК "Схід", передает Цензор.НЕТ.
"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Схід" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - говорится в сообщении.
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sergey yakovenko #550599
показать весь комментарий01.03.2024 17:06 Ответить Мне нравится 0
Mikev V
показать весь комментарий01.03.2024 18:16 Ответить Мне нравится 0
Серафим Полубес #482416
показать весь комментарий01.03.2024 20:56 Ответить Мне нравится 0
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