США продлили действие гуманитарных разрешений на въезд для украинцев
США продлили срок действия пребывания украинских искателей убежища на территории Соединенных Штатов сроком до 2 лет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минреинтеграцию, об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Как отмечается, это касается украинцев, которые находятся там на основании так называемых гуманитарных разрешений на въезд.
Право на возобновление своего разрешения на пребывание получили украинцы, которые:
- прибыли в США по программе Uniting for Ukraine (U4U) – упрощенной инициативе по предоставлению гражданам Украины гуманитарного разрешения на въезд в США;
- получили гуманитарное разрешение на въезд в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года.
"Отметим, что гуманитарное разрешение на въезд является одним из самых распространенных и часто используемых видов особого статуса для въезда. Этот вид специального разрешения дает право на въезд в Соединенные Штаты и предоставляется по соображениям гуманитарных причин для лиц, которые в соответствии с законодательством не имеют обычного права на въезд в США", - говорится в сообщении.
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Як американці говорять "what can you bring to the table?" бо альтернативи для таких краль тількі дві в послуги массажистки або танцювати в стрипухі в ліпшому випадку в Манхеттене і звідти в ескорт а в гіршому десь в пригороді для далекобійників. На жаль багато із них для цього і виїхали з України...ці "люди" за Україну особо ніколи і не турбувались тому хлопці воюють не за ради них а заради майбутнього Українського народу якій залишився вірний своїй культурі та принципам навіть через такі труднощі та перешкоди які ви всі ці три роки війни переживаєте. Боріться та поборете...а на всяких таті забийте болт
2. U4U це програма ( як і інші) де держава США не дае ніякоі допомоги.
За усе повинен платити « спонсор»- окремий громадянин США.
3. Офіційно США може дати не гроші, а тільки « дозвіл на работу». Країни ЕС виділяють живі гроші/ субсидії та пільги, чого нема у США
А не все до купи?
1. Мова йде про Программу U4U - вьезд до США і це потребуе « спонсора»- приватну особу.
Що таке « спонсор»? Це людина яка бере на себе в обовьязковому порядку покривати фінансові расходи тих кого він запросив.
»Спонсор не обязан платить ни за что. Он может помочь но по желанию. »- це не розуміння сітуаціі в якій ви знаходитесь ( протягом декілька місяців). Це знае не тільки кожний юріст, але і досвідчені мешканці.
Це дуже добре що у вас не виникла така сітуація, коли ваші можливості не взмозі покрити расходи (наприклад, випадково попали в аварію з пошкодженням дорогої машини). Ось тоді страхова компанія піде до вашего офіційного спонсора.
2. Коли людина оформила формальністі та вьезала в США, то на цьому U4U "формально закінчена». Хоча цей «іміграційний статус» залишається ( хоча це не іміграційний статус). Як зараз прийнято до 2025.
3. Усі інші доплати/ виплати йдуть не тому що ви U4U.
А тому що ви як і усі легальні мешканці с нізькими доходами маете Право на допомогу. Але це право, а не « Обовьязок « держави.
Коли ви пробудите у США довше ви це зрозумійте.
$1100, $700 , $270 ви получаєте не от програми U4U , а від «соціал секьюріти адміністратіон». Та іншіх фондів.
Треба додати для чітачив, що Каліфорнія це демократичний штат де багато соціальної підтримки.
Наприклад, нелігальним ємігрантам із Мексики дають водійських права та інше. У інших штатах такого нема.
Ці виплати тимчасові ( не автоматичні) , і залежать від рішення клерка у « адміністрації», часто бувають відмови
Тому, U4U це програма для вьезду, а не для отримання « допомоги». У країнах ЕС зовсім інший підхід.
1) якщо українець пошкодить машину в аварії, платити буде не спонсор, а страхова компанія, в якій українець заіншюрив свій автомобіль. Керувати авто без застрахованої автоцивільної відповідальності у США заборонено. Як і в Україні.
2) це правда, що Ю4Ю сама по собі не є міграційним статусом, але Ви брешете, що вона закінчується з вїздом. Це дає дозвіл тимчасово перебувати у США і змінювати статус. Конкретно Маркарова написала лише про одну групу українців - тих, які прибули через Мексику з 11.02.2022 по 25.04.2022. Тобто до того, як Байден підписав Ю4Ю. Саме для них наразі найгостріше питання з прожовженням легального перебування. За умовами Ю4Ю не можна їхати через Мексику, треба перетинати повітряний кордон
3) не має значення, з чим пов"язана наявність виплат через велфер - ці виплати в будь-якому випадку задумані як підйомні, допоки людина знайде роботу. Хто планує сидіти на них роками - може для тих і має сенс та бздура, яку Ви пишете. Але більшість одразу прагне влаштуватися на роботую. Я фудстемпи отримував 3-4 місяці максимум, поки зробив дозвіл на роботу.
І ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: перш, ніж повчати когось з приводу того, як жити в США, НАВЧІТЬСЯ ГРАМОТНО ПИСАТИ УКРАЇНСЬКОЮ
1. Ви не розумієте хто такій « спонсор». Так він може не бачити свого спонсуючого, але він Узяв на себе « Усі Фінансові Забовьязання за людину яку він спонсеруе».
Це добре, коли усе добре Але коли е « проблеми»?
І це не гарантіі що « він не буде бомжем». Чи мае людина домівку, чи ні- це його персональна справа. Де він живе, чи дома, чи в пріюті, чи…?
Держава пілкуеться не про це. А щоб він не завдавав шкоди суспільству. Я навів приклад з авто. Але це можуть бути інші сітуаціі також.
Наприклад, завдання шкоди «суспільній власності», тощо.
Якщо буде суд, то перший хто буде відповідачем це- Спонсор.
2. Про футстемпи, та інші виплати- я вже казав. Це ніяк не U4U. Це інші ресурси та програми штата або федеральних органів.
К цему нема ніякоі несвнитниці.
Вдачі
Але хочу вас попередити, що коли ви почнете оформляти документи як спонсор, то ви побачите що до спонсора е вимоги:
- рівень доходу
- відсутність заборговонастей.
Це для вас можуть бути критичні показники.
ТРS- це зовсім не «імміграційна програма» Для довгостроково перебування.
Вона мае такіж самі лимитайшенс по термінам перебування у США як і U4U ( до 2025).
Про 20 років «як мінімум» - це Повна брехня…
Не треба вводити читачів у оману.