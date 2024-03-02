США продлили действие гуманитарных разрешений на въезд для украинцев

США продлили срок действия пребывания украинских искателей убежища на территории Соединенных Штатов сроком до 2 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минреинтеграцию, об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Как отмечается, это касается украинцев, которые находятся там на основании так называемых гуманитарных разрешений на въезд.

Право на возобновление своего разрешения на пребывание получили украинцы, которые:

прибыли в США по программе Uniting for Ukraine (U4U) – упрощенной инициативе по предоставлению гражданам Украины гуманитарного разрешения на въезд в США;

получили гуманитарное разрешение на въезд в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года.

Читайте также: Португалия продлила временную защиту для украинцев

"Отметим, что гуманитарное разрешение на въезд является одним из самых распространенных и часто используемых видов особого статуса для въезда. Этот вид специального разрешения дает право на въезд в Соединенные Штаты и предоставляется по соображениям гуманитарных причин для лиц, которые в соответствии с законодательством не имеют обычного права на въезд в США", - говорится в сообщении.

Читайте также: Временную защиту в Польше продлили не для украинцев, а для граждан третьих стран, - посольство