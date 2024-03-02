США продовжили дію гуманітарних дозволів на в’їзд для українців

США продовжили термін дії перебування українських шукачів притулку на території Сполучених Штатів строком до 2 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Мінреінтеграції, про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Як зазначається, це стосується тих українців, які перебувають там на підставі так званих гуманітарних дозволів на вʼїзд.



Право на поновлення свого дозволу на перебування отримали українці, які:

прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U) – спрощеною ініціативою для надання громадянам України гуманітарного дозволу на в’їзд до США;

отримали гуманітарний дозвіл на вʼїзд у пунктах пропуску через державний кордон США у період із 11 лютого до 25 квітня 2022 року.

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"Зауважимо, що гуманітарний дозвіл на вʼїзд є одним із найпоширеніших та часто використовуваних видів особливого статусу для в’їзду. Цей вид спеціального дозволу дає право на в’їзд до Сполучених Штатів і надається з міркувань гуманітарних причин для осіб, які відповідно до законодавства не мають звичайного права на в’їзд до США", - йдеться в повідомленні.

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