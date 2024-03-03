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Новости Война
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В оккупированной Феодосии раздавались взрывы, - СМИ

вибух

В городе Феодосия на востоке временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ

"Мощный хлопок в небе над Феодосией, затем второй, на Крымской кричат сигнализации", – говорится в сообщении.

Также читайте: Уничтожение "Новочеркасска" в Феодосии повлияет на материально-техническое обеспечение оккупантов в Крыму, - британская разведка

Через несколько минут на канале сообщили еще как минимум о трех взрывах.

Автор: 

взрыв (6770) Крым (26411) Феодосия (170)


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Топ комментарии
+16
для сіфілітіків у кацапів будуть окремі підрозділи.

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03.03.2024 02:56
+14
трівожна... лішь би нє била вайни...
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03.03.2024 02:20
+6
земля скловатою руснявому лайну!
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03.03.2024 03:23
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трівожна... лішь би нє била вайни...
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03.03.2024 02:20 Ответить
земля скловатою руснявому лайну!
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03.03.2024 03:23 Ответить
для сіфілітіків у кацапів будуть окремі підрозділи.

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03.03.2024 02:56 Ответить
За то каааак похудел? Даже оземпик не надо колоть. Вот и рецепт для кого то.
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03.03.2024 16:43 Ответить
А чьо , все верно, а то здорвому каамандиру у сифилитика будет лишний повод плюнуть в лицо.
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03.03.2024 06:44 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4tgj3/russian_assault_group_torn_to_shreds_by_fpv/ стремительное наступление не задалось...
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03.03.2024 06:56 Ответить
Да и на мангале пригорело...
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03.03.2024 10:44 Ответить
Всє 35 БПЛА билі сбіти))
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03.03.2024 07:09 Ответить
Предварительно, по нефтебазе прилетело.
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03.03.2024 07:10 Ответить
якщо це дійсно так, то https://www.google.com/maps/place/45%C2%B004 туда вже давно треба було зафігачить. Але ж масштабного загоряння не було. Так що не очевидно.
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03.03.2024 07:17 Ответить
 
 