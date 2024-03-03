В оккупированной Феодосии раздавались взрывы, - СМИ

В городе Феодосия на востоке временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ

"Мощный хлопок в небе над Феодосией, затем второй, на Крымской кричат сигнализации", – говорится в сообщении.

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Через несколько минут на канале сообщили еще как минимум о трех взрывах.