В оккупированной Феодосии раздавались взрывы, - СМИ
В городе Феодосия на востоке временно оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ
"Мощный хлопок в небе над Феодосией, затем второй, на Крымской кричат сигнализации", – говорится в сообщении.
Через несколько минут на канале сообщили еще как минимум о трех взрывах.
Топ комментарии
+16 Urs
показать весь комментарий03.03.2024 02:56
+14 Urs
показать весь комментарий03.03.2024 02:20
+6 Ан Пз
показать весь комментарий03.03.2024 03:23
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Urs
показать весь комментарий03.03.2024 02:20 Ответить Мне нравится 14
Ан Пз
показать весь комментарий03.03.2024 03:23 Ответить Мне нравится 6
Urs
показать весь комментарий03.03.2024 02:56 Ответить Мне нравится 16
Krotow
показать весь комментарий03.03.2024 16:43 Ответить Мне нравится 0
alexandr shamov
показать весь комментарий03.03.2024 06:44 Ответить Мне нравится 4
Urs
показать весь комментарий03.03.2024 06:56 Ответить Мне нравится 2
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий03.03.2024 10:44 Ответить Мне нравится 0
Gary Grant
показать весь комментарий03.03.2024 07:09 Ответить Мне нравится 2
Виталий #548501
показать весь комментарий03.03.2024 07:10 Ответить Мне нравится 3
Urs
показать весь комментарий03.03.2024 07:17 Ответить Мне нравится 4
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль