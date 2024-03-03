В окупованій Феодосії пролунали вибухи, - ЗМІ
У місті Феодосія на сході тимчасово окупованого Криму прогриміли потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ
"Потужний хлопок у небі над Феодосією, потім другий, на Кримській кричать сигналізації", - йдеться у повідомленні.
За кілька хвилин у каналі повідомили ще як мінімум про три вибухи.
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