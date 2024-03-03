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Новини Війна
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В окупованій Феодосії пролунали вибухи, - ЗМІ

вибух

У місті Феодосія на сході тимчасово окупованого Криму прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ

"Потужний хлопок у небі над Феодосією, потім другий, на Кримській кричать сигналізації", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищення "Новочеркаська" у Феодосії вплине на матеріально-технічне забезпечення окупантів у Криму, - британська розвідка

За кілька хвилин у каналі повідомили ще як мінімум про три вибухи.

Автор: 

вибух (4483) Крим (14175) Феодосія (56)


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Топ коментарі
+16
для сіфілітіків у кацапів будуть окремі підрозділи.

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03.03.2024 02:56
+14
трівожна... лішь би нє била вайни...
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03.03.2024 02:20
+6
земля скловатою руснявому лайну!
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03.03.2024 03:23
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трівожна... лішь би нє била вайни...
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03.03.2024 02:20 Відповісти
земля скловатою руснявому лайну!
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03.03.2024 03:23 Відповісти
для сіфілітіків у кацапів будуть окремі підрозділи.

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03.03.2024 02:56 Відповісти
За то каааак похудел? Даже оземпик не надо колоть. Вот и рецепт для кого то.
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03.03.2024 16:43 Відповісти
А чьо , все верно, а то здорвому каамандиру у сифилитика будет лишний повод плюнуть в лицо.
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03.03.2024 06:44 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4tgj3/russian_assault_group_torn_to_shreds_by_fpv/ стремительное наступление не задалось...
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03.03.2024 06:56 Відповісти
Да и на мангале пригорело...
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03.03.2024 10:44 Відповісти
Всє 35 БПЛА билі сбіти))
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03.03.2024 07:09 Відповісти
Предварительно, по нефтебазе прилетело.
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03.03.2024 07:10 Відповісти
якщо це дійсно так, то https://www.google.com/maps/place/45%C2%B004 туда вже давно треба було зафігачить. Але ж масштабного загоряння не було. Так що не очевидно.
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03.03.2024 07:17 Відповісти
 
 