В окупованій Феодосії пролунали вибухи, - ЗМІ

У місті Феодосія на сході тимчасово окупованого Криму прогриміли потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ

"Потужний хлопок у небі над Феодосією, потім другий, на Кримській кричать сигналізації", - йдеться у повідомленні.

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За кілька хвилин у каналі повідомили ще як мінімум про три вибухи.