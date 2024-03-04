Сегодня войны нет, но не надо успокаиваться, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прокомментировал заявление вооруженных сил страны относительно того, что на сегодняшний день угрозы войны нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.
"Все хорошо, сегодня (войны) нет, сегодня мы спокойны. И за это я благодарен им, их работе. Но что нам делать с послезавтра? Какие есть решения, что лежат на столе? Пока этого не видно, беспокойство в обществе сохраняется", – заявил Ландсбергис.
Он подчеркнул, что самое важное ответить на вопрос, как готовятся к угрозе, что может ожидать в будущем.
"Отсюда поднимается вопрос повышенной опасности, предупреждение о ней, необходимость дать ответ. Не только успокоить, не только сказать, что сегодня все в порядке, но и мобилизовать общество на действия", - сказал министр.
Ландсбергис отметил, что общество ждет от Минобороны Литвы и литовской армии более понятных ответов на то, что делается, чтобы подготовиться к таким сценариям.
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