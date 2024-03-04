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Сегодня войны нет, но не надо успокаиваться, - глава МИД Литвы Ландсбергис

ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис прокомментировал заявление вооруженных сил страны относительно того, что на сегодняшний день угрозы войны нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

"Все хорошо, сегодня (войны) нет, сегодня мы спокойны. И за это я благодарен им, их работе. Но что нам делать с послезавтра? Какие есть решения, что лежат на столе? Пока этого не видно, беспокойство в обществе сохраняется", – заявил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что самое важное ответить на вопрос, как готовятся к угрозе, что может ожидать в будущем.

"Отсюда поднимается вопрос повышенной опасности, предупреждение о ней, необходимость дать ответ. Не только успокоить, не только сказать, что сегодня все в порядке, но и мобилизовать общество на действия", - сказал министр.

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Ландсбергис отметил, что общество ждет от Минобороны Литвы и литовской армии более понятных ответов на то, что делается, чтобы подготовиться к таким сценариям.

Автор: 

Литва (2477) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Топ комментарии
+2
Давно пора готуватись,будувати укріплення,озброюватись,розвивати і збільшувати свою ТРО,бо нечисть кацапська полізе,це тільки питання часу
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04.03.2024 06:56
+2
Zakupajet zbroji poslednije Himars s ATAMACS,Caeser samoxodnije *******,leopard 2a8 poslednija modifikacija xocet takze kupit,problema zdes kogda eto polucim?PVO tolko NAsams jest iz sredneje dalnosti.Dengi vydeleni bolsije,xocetsia bystrej i ne tolko baraki strojit,a ukraplenije takze.Mnogo takze udeliajetsia dronam,antidronami,lazernim priboram,priboram nocnogo vydenije vsio eto peredajut i Ukraine,tam vydni rezultati ,a nix govoriat ocen xoroso te sto polucili ix
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04.03.2024 10:22
+1
До них не полізе до поки є нато, рівень московії це маленькі позаблокові країни
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04.03.2024 06:58
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Давно пора готуватись,будувати укріплення,озброюватись,розвивати і збільшувати свою ТРО,бо нечисть кацапська полізе,це тільки питання часу
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04.03.2024 06:56 Ответить
До них не полізе до поки є нато, рівень московії це маленькі позаблокові країни
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04.03.2024 06:58 Ответить
З прибалтами трішки все складніше, бо вони невеликі. Допоки ната роздуплиться, оркки їх окупують.
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04.03.2024 07:00 Ответить
NATO vojska ona zdes Litve.2 goda nazad NATO aktivirovala plan zacyti Baltiji,Polsi.Tam ukazano sto komandujuci Evropi pri NATO imejet pravo bez 5 punkta zadeistvujet vojska,te sto jest na teritoriji i drugyje bystrogo reagirovanija.Litve teper imejem okolo 60 tysiac podgotovlenix i voruzenix soldat i svojix,eto necytaja rezerv i dobrovolcev
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04.03.2024 07:51 Ответить
60 тис. литовських, чи разом з військами НАТО? Ну 5 пункт це справді ні про що. Якщо без нього, то це супер. Поки війна в Україні рашка не нападатиме на Прибалтика, бо це пряме самогубство для армії оркостану
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04.03.2024 15:47 Ответить
60 tysiac litovskix soldat,eto profesionalnyje vojska i aktyvni rezerv.Aktyvni rezerv eto te sto nedavno zakoncili sluzbu,oni uze priznaceni k castiam,proxodit dopolnitelnoje ucenije,imejet oruzyje,uniformi i t.d Plius etim jest dobrovolci,eto sojuz strelkov te takze imejet oruzyje pri sebe.Eti1 raz v mesiac proxodit dopolnitelnoje ucenije oni rabotajet,tut vse dobrovolci.Iz etix vojujet i Ukraine,no teper oficialno usli iz strelkov poskolku po zakonu nemozet vojecvat
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04.03.2024 16:29 Ответить
Подивіться мапу. Країни Балтії з трьох боків оточені рф та білоруссю.

Навіть без нападу з білорусі вони дуже вразливі.
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04.03.2024 07:18 Ответить
S Belorus tak da no nATO udarit po Belorus iz vsego sto imejetsia,daze nerazdumaja vsemi raketami,tut zdat nebudet
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04.03.2024 07:53 Ответить
Це залежатиме від того що в них вийде в Україні.А ми мусимо якось встояти...
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04.03.2024 07:37 Ответить
Vot etot ministr priamo govorit glavnokomandujecemu i ministru oboronu sto te dolzni rabotat,a ne tolko baraki strojit dlia vojenix ,posleednije za 70 mln evro.Jesli nas minsitr oboroni neotlycajet NASAMS ot Patriot eto pokazyvajet uroven
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04.03.2024 08:12 Ответить
Та все треба,але в першу чергу зброя і укріпрайони на всіх небезпечних напрямках
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04.03.2024 09:35 Ответить
Zakupajet zbroji poslednije Himars s ATAMACS,Caeser samoxodnije *******,leopard 2a8 poslednija modifikacija xocet takze kupit,problema zdes kogda eto polucim?PVO tolko NAsams jest iz sredneje dalnosti.Dengi vydeleni bolsije,xocetsia bystrej i ne tolko baraki strojit,a ukraplenije takze.Mnogo takze udeliajetsia dronam,antidronami,lazernim priboram,priboram nocnogo vydenije vsio eto peredajut i Ukraine,tam vydni rezultati ,a nix govoriat ocen xoroso te sto polucili ix
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04.03.2024 10:22 Ответить
Сьогодні війни немає

"Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!" (с)
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04.03.2024 07:01 Ответить
Як це НЕМАЄ війни!? А куди вона поділася!?🤦‍♀️
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04.03.2024 07:41 Ответить
В Прибалтиці вона і не починалась.
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04.03.2024 15:51 Ответить
 
 