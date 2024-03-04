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Сьогодні війни немає, але не треба заспокоюватись, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував заяву збройних сил країни щодо того, що на сьогодні загрози війни немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

"Усе гаразд, сьогодні (війни) немає, сьогодні ми спокійні. І за це я вдячний їм, їхній роботі. Але що нам робити з післязавтра? Які є рішення, що лежить на столі? Поки цього не видно, занепокоєння у суспільстві зберігається", – заявив Ландсбергіс.

Він наголосив що найважливіше відповісти на питання, як готуються до загрози, що може чекати в майбутньому.

"Звідси підіймається питання підвищеної небезпеки, попередження про неї, необхідність дати відповідь. Не тільки заспокоїти, не тільки сказати, що сьогодні все гаразд, а й мобілізувати суспільство до дій", – сказав міністр.

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Ландсбергіс зазначив, що суспільство чекає від Міноборони Литви та литовської армії більш зрозумілих відповідей щодо того, що робиться, щоб підготуватися до таких сценаріїв.

Автор: 

Литва (2418) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+2
Давно пора готуватись,будувати укріплення,озброюватись,розвивати і збільшувати свою ТРО,бо нечисть кацапська полізе,це тільки питання часу
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04.03.2024 06:56
+2
Zakupajet zbroji poslednije Himars s ATAMACS,Caeser samoxodnije *******,leopard 2a8 poslednija modifikacija xocet takze kupit,problema zdes kogda eto polucim?PVO tolko NAsams jest iz sredneje dalnosti.Dengi vydeleni bolsije,xocetsia bystrej i ne tolko baraki strojit,a ukraplenije takze.Mnogo takze udeliajetsia dronam,antidronami,lazernim priboram,priboram nocnogo vydenije vsio eto peredajut i Ukraine,tam vydni rezultati ,a nix govoriat ocen xoroso te sto polucili ix
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04.03.2024 10:22
+1
До них не полізе до поки є нато, рівень московії це маленькі позаблокові країни
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04.03.2024 06:58
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Давно пора готуватись,будувати укріплення,озброюватись,розвивати і збільшувати свою ТРО,бо нечисть кацапська полізе,це тільки питання часу
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04.03.2024 06:56 Відповісти
До них не полізе до поки є нато, рівень московії це маленькі позаблокові країни
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04.03.2024 06:58 Відповісти
З прибалтами трішки все складніше, бо вони невеликі. Допоки ната роздуплиться, оркки їх окупують.
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04.03.2024 07:00 Відповісти
NATO vojska ona zdes Litve.2 goda nazad NATO aktivirovala plan zacyti Baltiji,Polsi.Tam ukazano sto komandujuci Evropi pri NATO imejet pravo bez 5 punkta zadeistvujet vojska,te sto jest na teritoriji i drugyje bystrogo reagirovanija.Litve teper imejem okolo 60 tysiac podgotovlenix i voruzenix soldat i svojix,eto necytaja rezerv i dobrovolcev
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04.03.2024 07:51 Відповісти
60 тис. литовських, чи разом з військами НАТО? Ну 5 пункт це справді ні про що. Якщо без нього, то це супер. Поки війна в Україні рашка не нападатиме на Прибалтика, бо це пряме самогубство для армії оркостану
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04.03.2024 15:47 Відповісти
60 tysiac litovskix soldat,eto profesionalnyje vojska i aktyvni rezerv.Aktyvni rezerv eto te sto nedavno zakoncili sluzbu,oni uze priznaceni k castiam,proxodit dopolnitelnoje ucenije,imejet oruzyje,uniformi i t.d Plius etim jest dobrovolci,eto sojuz strelkov te takze imejet oruzyje pri sebe.Eti1 raz v mesiac proxodit dopolnitelnoje ucenije oni rabotajet,tut vse dobrovolci.Iz etix vojujet i Ukraine,no teper oficialno usli iz strelkov poskolku po zakonu nemozet vojecvat
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04.03.2024 16:29 Відповісти
Подивіться мапу. Країни Балтії з трьох боків оточені рф та білоруссю.

Навіть без нападу з білорусі вони дуже вразливі.
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04.03.2024 07:18 Відповісти
S Belorus tak da no nATO udarit po Belorus iz vsego sto imejetsia,daze nerazdumaja vsemi raketami,tut zdat nebudet
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04.03.2024 07:53 Відповісти
Це залежатиме від того що в них вийде в Україні.А ми мусимо якось встояти...
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04.03.2024 07:37 Відповісти
Vot etot ministr priamo govorit glavnokomandujecemu i ministru oboronu sto te dolzni rabotat,a ne tolko baraki strojit dlia vojenix ,posleednije za 70 mln evro.Jesli nas minsitr oboroni neotlycajet NASAMS ot Patriot eto pokazyvajet uroven
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04.03.2024 08:12 Відповісти
Та все треба,але в першу чергу зброя і укріпрайони на всіх небезпечних напрямках
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04.03.2024 09:35 Відповісти
Zakupajet zbroji poslednije Himars s ATAMACS,Caeser samoxodnije *******,leopard 2a8 poslednija modifikacija xocet takze kupit,problema zdes kogda eto polucim?PVO tolko NAsams jest iz sredneje dalnosti.Dengi vydeleni bolsije,xocetsia bystrej i ne tolko baraki strojit,a ukraplenije takze.Mnogo takze udeliajetsia dronam,antidronami,lazernim priboram,priboram nocnogo vydenije vsio eto peredajut i Ukraine,tam vydni rezultati ,a nix govoriat ocen xoroso te sto polucili ix
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04.03.2024 10:22 Відповісти
Сьогодні війни немає

"Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!" (с)
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04.03.2024 07:01 Відповісти
Як це НЕМАЄ війни!? А куди вона поділася!?🤦‍♀️
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04.03.2024 07:41 Відповісти
В Прибалтиці вона і не починалась.
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04.03.2024 15:51 Відповісти
 
 