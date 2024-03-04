Сьогодні війни немає, але не треба заспокоюватись, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував заяву збройних сил країни щодо того, що на сьогодні загрози війни немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi.

"Усе гаразд, сьогодні (війни) немає, сьогодні ми спокійні. І за це я вдячний їм, їхній роботі. Але що нам робити з післязавтра? Які є рішення, що лежить на столі? Поки цього не видно, занепокоєння у суспільстві зберігається", – заявив Ландсбергіс.

Він наголосив що найважливіше відповісти на питання, як готуються до загрози, що може чекати в майбутньому.

"Звідси підіймається питання підвищеної небезпеки, попередження про неї, необхідність дати відповідь. Не тільки заспокоїти, не тільки сказати, що сьогодні все гаразд, а й мобілізувати суспільство до дій", – сказав міністр.

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Ландсбергіс зазначив, що суспільство чекає від Міноборони Литви та литовської армії більш зрозумілих відповідей щодо того, що робиться, щоб підготуватися до таких сценаріїв.