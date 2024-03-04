Украина – это, безусловно, Россия, - Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина – это Россия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
"Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия", - сказал Медведев.
По его словам, Украина якобы попала в "глупую ловушку" США и их союзников для противостояния РФ.
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«"Усім нашим противникам необхідно твердо і назавжди зрозуміти просту істину: території на обох берегах Дніпра - невіддільна частина російських стратегічних історичних кордонів", - зазначив Мєдвєдєв. За його словами, всі спроби насильно змінити кордони або відрізати їх - приречені. Водночас представник РФ наголосив, що Україна згубна передусім для своїх громадян, і назвав її державою, що не відбулася».
Тут хотілось би просто запитати (якби було кого питати...) - а чи Молдова, Польща, країни Балтії включно з Фінляндією не належать до "невіддільної частини стратегічних історичних кордонів лаптєстану?"
стало быть Кубань вертаем взад? ))
Президент России Дмитрий Медведев начал визит на Украину, призванный закрепить наметившееся потепление в отношениях двух стран, с подписания давно готовившегося соглашения о границе между ними.
Этот договор предусматривает окончательное определение сухопутной российско-украинской границы, морские границы в документе не затрагиваются.