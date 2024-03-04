Лечение психологических расстройств, вызванных войной, – вопрос не лет, а одного-двух поколений, – эксперт Монов

Здоровый человек не может понять, какую боль испытывает больной онкозаболеванием. Так же и рядовой европеец не способен понять, в каком психологическом состоянии сейчас находится большая часть украинцев.

Об этом во время конференции "Кризисная интервенция" заявил Христо Монов, депутат 42-го созыва Народного Собрания, экс-заместитель председателя Агентства по защите детей, представитель Болгарии в Постоянном комитете по психологии катастроф при Европейской федерации психологических ассоциаций период 2007-2011, сообщает Цензор.НЕТ.

Монов, имеющий опыт работы с пострадавшими от войны в Косово и Сирии, отметил, что диджитализация общества и скорость современных медиа только реактивизируют и усугубляют тяжесть психологических травм.

Специалист уверен, что наиболее толерантными и понимающими для украинцев будут страны, недавно получившие опыт военных действий и действий крупных катастроф (Балканы, Турция, Израиль после окончания войны). Участники конфликтов на Балканах, на Ближнем Востоке и т.д. до сих пор находятся в активной фазе лечения расстройств. По имеющейся статистике, которую, кстати, крайне тяжело вести, даже через 10 лет после прекращения участия в боевых действиях у трети людей остаются синдромы ПТСР.

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Если говорить о странах Европы, то вскоре Украина столкнется с резким ухудшением отношения к беженцам в странах Европы. Причиной являются не только экономические проблемы, но и не должное внимание к психологическому состоянию уехавших.

Во время конференции "Кризисная интервенция", организованной Благотворительной организацией Александра Тищенко (Alex Luna) "Основы страны", представитель Болгарии отметил, что кроме помощи и обеспечения переселенцев базовыми вещами его страна уделяет большое внимание психологической адаптации. Для беженцев действует Национальная линия поддержки украинцев в Болгарии (номер 02 9055555) и горячая линия помощи детям (116 111), которая работает 24/7.