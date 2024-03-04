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Новости Война
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Лечение психологических расстройств, вызванных войной, – вопрос не лет, а одного-двух поколений, – эксперт Монов

христо,монов

Здоровый человек не может понять, какую боль испытывает больной онкозаболеванием. Так же и рядовой европеец не способен понять, в каком психологическом состоянии сейчас находится большая часть украинцев.

Об этом во время конференции "Кризисная интервенция" заявил Христо Монов, депутат 42-го созыва Народного Собрания, экс-заместитель председателя Агентства по защите детей, представитель Болгарии в Постоянном комитете по психологии катастроф при Европейской федерации психологических ассоциаций период 2007-2011, сообщает Цензор.НЕТ.

Монов, имеющий опыт работы с пострадавшими от войны в Косово и Сирии, отметил, что диджитализация общества и скорость современных медиа только реактивизируют и усугубляют тяжесть психологических травм.

Специалист уверен, что наиболее толерантными и понимающими для украинцев будут страны, недавно получившие опыт военных действий и действий крупных катастроф (Балканы, Турция, Израиль после окончания войны). Участники конфликтов на Балканах, на Ближнем Востоке и т.д. до сих пор находятся в активной фазе лечения расстройств. По имеющейся статистике, которую, кстати, крайне тяжело вести, даже через 10 лет после прекращения участия в боевых действиях у трети людей остаются синдромы ПТСР.

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Если говорить о странах Европы, то вскоре Украина столкнется с резким ухудшением отношения к беженцам в странах Европы. Причиной являются не только экономические проблемы, но и не должное внимание к психологическому состоянию уехавших.

Во время конференции "Кризисная интервенция", организованной Благотворительной организацией Александра Тищенко (Alex Luna) "Основы страны", представитель Болгарии отметил, что кроме помощи и обеспечения переселенцев базовыми вещами его страна уделяет большое внимание психологической адаптации. Для беженцев действует Национальная линия поддержки украинцев в Болгарии (номер 02 9055555) и горячая линия помощи детям (116 111), которая работает 24/7.

Автор: 

Болгария (656) психика (62) ПТСР (21)


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Топ комментарии
+5
У виїхавших з психікою все добре. Вони не чують сирени кожного дня, на чують вибухів від ракет та ППО, вони вже Україну і не згадують, а от коли їх почнуть проганяти з ЄС , от тоді у них почнеться психоз.
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04.03.2024 17:48
+2
Стан тривожності , безсоння це у нас масово . Люди лягають спати, і не знають, чи прокинуться , як в Одесі, Харкові, Запоріжжі , Києві....на жаль .
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04.03.2024 18:17
+1
Розлад психічний - як можна підтримувати блазня -президента , який налажав де тільки можна ...
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04.03.2024 18:30
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Правила форума Совет форумчан
якби вони б це розуміли, війна б давно скінчилась...
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04.03.2024 17:30 Ответить
Війна - не хвороба, а нормальний стан людини… Я - не псих, це у інших - апатія!!!!!
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04.03.2024 17:37 Ответить
У виїхавших з психікою все добре. Вони не чують сирени кожного дня, на чують вибухів від ракет та ППО, вони вже Україну і не згадують, а от коли їх почнуть проганяти з ЄС , от тоді у них почнеться психоз.
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04.03.2024 17:48 Ответить
Маячня. Мені біженкою було в рази важче,ніж вдома з сиренами і ракетами над головою.
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04.03.2024 23:35 Ответить
Брехня. Від чого вам було важче? Від приготувань до Різдва та Нового року чи від того, що не могли купити все, що хотіли?

Було кілька блогерів, які втекли у Німеччину та Польщу , так вони забули про цю Україну майже одразу і показували місцевий колорит та своє щасливе життя.
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04.03.2024 23:59 Ответить
Звісно брехня,ви ж точно знаєте істину. Навіть сперечатись не буду)
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05.03.2024 00:23 Ответить
Усі громадяни України, навіть ті, хто не був на фронті - класичні жертви війни (розлади здоров'я, втрачений бізнес, втрачена вигода, тощо), тому агресор має виплатити компенсацію.
Мінімум 1 млн. доларів на кожну особу.
Можна поступово: по 100-200 тисяч на рік, залежно від обставин.
І стан потерпілих відразу покращиться навіть без ліній підтримки.
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04.03.2024 18:19 Ответить
А тим, хто на фронті був, у 2 рази більше, і це ще по-Божому.
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04.03.2024 18:23 Ответить
а по скільки зе має виплатити тим кого наібав?????
те що зробив боневтік за час свого правління
вплинуло на морально-психічний стан свідомих українців
не легше ніж війна....
а саме:
зради які не розслідуються
продаж землі
бізнес який тікає за кордон
банда єрмакотатарових які реалбно керують україною, а не зе
то яку компенсацію чекати мені від зе????
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04.03.2024 18:37 Ответить
А от зрадникам - жодних виплат.
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04.03.2024 18:53 Ответить
Щоб лікувати менше наслідків потрібні такі заходи, які їх попереджають та зменшуютьї їх як профілактика та щеплення. Профілактика - це профілактичні бесіди із родичами, знайомими, колегами, щоб вони менше дивилися російську пропаганду. Тоді менше стане психічних розладів, і працювати і ще раз працювати на оборону країни - волонтерити, жертувати на дрони, допомагати ЗСУ. Праця зміцнює психіку та волю і працьовита людина більш стійка до ударів долі, а чахлі ледарі більш вразливі. А щеплення - це показати народу більше жорскої правди - тіла цивільних без цензури, як катують та вбивають цивільних на окупованих територіях, нагадувати і не давати забути що трапилося у Бучі. Щеплення чато не приємна процедура, але вона вкрай необхідна щоб запобігти ускладнень
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04.03.2024 18:03 Ответить
Щеплення від чого ?
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04.03.2024 18:14 Ответить
Стан тривожності , безсоння це у нас масово . Люди лягають спати, і не знають, чи прокинуться , як в Одесі, Харкові, Запоріжжі , Києві....на жаль .
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04.03.2024 18:17 Ответить
Яке там лікування? Більшість знайомих, які вважали, що мають певні проблеми і звернулися до фахівців тепер постійно сидять на антидепресантах. Закінчилися пігулки і одразу на прийом за новим рецептом і так по колу. Тепер, мабуть, ще й препаратами з канабісом лікуватимуть.
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04.03.2024 18:19 Ответить
У нас тут у 66 % відсотків є розлад - чим його лікувати ХЗ..
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04.03.2024 18:22 Ответить
Розлади викликані нерозумінням як жити без фінансової підтримки ?
Не подачок, а підтримки, на яку можна купити квартиру, поїхати на лікування тощо.
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04.03.2024 18:25 Ответить
Розлад психічний - як можна підтримувати блазня -президента , який налажав де тільки можна ...
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04.03.2024 18:30 Ответить
Психологи...розлади...фахова профільна допомога...маячня шарлатанів та імітація, як коучі-енергопрактики та всіляка огидна йога і варварська медитація. Варто повертатись до джерела живої води , що його відкриває наш Господь Ісус Христос в Євангелії.
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04.03.2024 18:46 Ответить
Мля... У нас від наслідків Голодомору ще не відійшли...
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04.03.2024 20:05 Ответить
Через пару поколений опять проголосують по-приколу.
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04.03.2024 20:58 Ответить
Люди,Мозе водил много поколений по пустыне...Я Верю,Вы выдержите и это!!
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04.03.2024 23:51 Ответить
 
 