Лікування психологічних розладів, спричинених війною, - питання не років, а одного-двох поколінь, - експерт Монов

Здорова людина не може зрозуміти, який біль відчуває хворий на онкозахворювання. Так само і пересічний європеєць не здатен зрозуміти, у якому психологічному стані перебуває зараз велика частина українців.

Про це під час конференції "Кризова інтервенція" заявив Христо Монов, депутат 42-го скликання Народного Зібрання, ексзаступник голови Агентства із захисту дітей, представник Болгарії в Постійному комітеті з психології катастроф при Європейській федерації психологічних асоціацій період 2007-2011, повідомляє Цензор.НЕТ.

Монов, який має досвід роботи з постраждалими від війни у Косові та Сирії, зазначив, що диджиталізація суспільства та швидкість сучасних медіа тільки реактивізують та поглиблюють важкість психологічних травм.

Фахівець упевнений, що найбільш толерантними та розуміючими для українців будуть країни, які нещодавно отримали досвід військових дій та дій великих катастроф (Балкани, Туреччина, Ізраїль після закінчення війни). Учасники конфліктів на Балканах, Близькому Сході тощо досі перебувають в активній фазі лікування розладів. За наявною статистикою, яку, до речі, вкрай важко вести, навіть після 10 років після припинення участі у бойових діях у третини людей лишаються синдроми ПТСР.

Якщо ж говорити про країни Європи, то незабаром Україна зіткнеться з різким погіршенням ставлення до біженців у країнах Європи. Причиною є не тільки економічні проблеми, а й не належна увага до психологічного стану тих, хто виїхав.

Під час конференції "Кризова інтервенція", організованої Благодійною організацією Олександра Тищенка (Alex Luna) "Основи країни", представник Болгарії зазначив, що, крім допомоги і забезпечення переселенців базовими речами, його країна приділяє велику увагу психологічній адаптації. Для біженців діє Національна лінія підтримки українців у Болгарії (номер 02 9055555) та гаряча лінія допомоги дітям (116 111), яка працює 24/7.