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Новини Війна
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Лікування психологічних розладів, спричинених війною, - питання не років, а одного-двох поколінь, - експерт Монов

христо,монов

Здорова людина не може зрозуміти, який біль відчуває хворий на онкозахворювання. Так само і пересічний європеєць не здатен зрозуміти, у якому психологічному стані перебуває зараз велика частина українців.

Про це під час конференції "Кризова інтервенція" заявив Христо Монов, депутат 42-го скликання Народного Зібрання, ексзаступник голови Агентства із захисту дітей, представник Болгарії в Постійному комітеті з психології катастроф при Європейській федерації психологічних асоціацій період 2007-2011, повідомляє Цензор.НЕТ.

Монов, який має досвід роботи з постраждалими від війни у Косові та Сирії, зазначив, що диджиталізація суспільства та швидкість сучасних медіа тільки реактивізують та поглиблюють важкість психологічних травм.

Фахівець упевнений, що найбільш толерантними та розуміючими для українців будуть країни, які нещодавно отримали досвід військових дій та дій великих катастроф (Балкани, Туреччина, Ізраїль після закінчення війни). Учасники конфліктів на Балканах, Близькому Сході тощо досі перебувають в активній фазі лікування розладів. За наявною статистикою, яку, до речі, вкрай важко вести, навіть після 10 років після припинення участі у бойових діях у третини людей лишаються синдроми ПТСР.

Якщо ж говорити про країни Європи, то незабаром Україна зіткнеться з різким погіршенням ставлення до біженців у країнах Європи. Причиною є не тільки економічні проблеми, а й не належна увага до психологічного стану тих, хто виїхав.

Під час конференції "Кризова інтервенція", організованої Благодійною організацією Олександра Тищенка (Alex Luna) "Основи країни", представник Болгарії зазначив, що, крім допомоги і забезпечення переселенців базовими речами, його країна приділяє велику увагу психологічній адаптації. Для біженців діє Національна лінія підтримки українців у Болгарії (номер 02 9055555) та гаряча лінія допомоги дітям (116 111), яка працює 24/7.

Автор: 

Болгарія (785) психіка (37) ПТСР (22)


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Топ коментарі
+5
У виїхавших з психікою все добре. Вони не чують сирени кожного дня, на чують вибухів від ракет та ППО, вони вже Україну і не згадують, а от коли їх почнуть проганяти з ЄС , от тоді у них почнеться психоз.
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04.03.2024 17:48
+2
Стан тривожності , безсоння це у нас масово . Люди лягають спати, і не знають, чи прокинуться , як в Одесі, Харкові, Запоріжжі , Києві....на жаль .
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04.03.2024 18:17
+1
Розлад психічний - як можна підтримувати блазня -президента , який налажав де тільки можна ...
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04.03.2024 18:30
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якби вони б це розуміли, війна б давно скінчилась...
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04.03.2024 17:30 Відповісти
Війна - не хвороба, а нормальний стан людини… Я - не псих, це у інших - апатія!!!!!
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04.03.2024 17:37 Відповісти
У виїхавших з психікою все добре. Вони не чують сирени кожного дня, на чують вибухів від ракет та ППО, вони вже Україну і не згадують, а от коли їх почнуть проганяти з ЄС , от тоді у них почнеться психоз.
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04.03.2024 17:48 Відповісти
Маячня. Мені біженкою було в рази важче,ніж вдома з сиренами і ракетами над головою.
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04.03.2024 23:35 Відповісти
Брехня. Від чого вам було важче? Від приготувань до Різдва та Нового року чи від того, що не могли купити все, що хотіли?

Було кілька блогерів, які втекли у Німеччину та Польщу , так вони забули про цю Україну майже одразу і показували місцевий колорит та своє щасливе життя.
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04.03.2024 23:59 Відповісти
Звісно брехня,ви ж точно знаєте істину. Навіть сперечатись не буду)
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05.03.2024 00:23 Відповісти
Усі громадяни України, навіть ті, хто не був на фронті - класичні жертви війни (розлади здоров'я, втрачений бізнес, втрачена вигода, тощо), тому агресор має виплатити компенсацію.
Мінімум 1 млн. доларів на кожну особу.
Можна поступово: по 100-200 тисяч на рік, залежно від обставин.
І стан потерпілих відразу покращиться навіть без ліній підтримки.
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04.03.2024 18:19 Відповісти
А тим, хто на фронті був, у 2 рази більше, і це ще по-Божому.
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04.03.2024 18:23 Відповісти
а по скільки зе має виплатити тим кого наібав?????
те що зробив боневтік за час свого правління
вплинуло на морально-психічний стан свідомих українців
не легше ніж війна....
а саме:
зради які не розслідуються
продаж землі
бізнес який тікає за кордон
банда єрмакотатарових які реалбно керують україною, а не зе
то яку компенсацію чекати мені від зе????
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04.03.2024 18:37 Відповісти
А от зрадникам - жодних виплат.
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04.03.2024 18:53 Відповісти
Щоб лікувати менше наслідків потрібні такі заходи, які їх попереджають та зменшуютьї їх як профілактика та щеплення. Профілактика - це профілактичні бесіди із родичами, знайомими, колегами, щоб вони менше дивилися російську пропаганду. Тоді менше стане психічних розладів, і працювати і ще раз працювати на оборону країни - волонтерити, жертувати на дрони, допомагати ЗСУ. Праця зміцнює психіку та волю і працьовита людина більш стійка до ударів долі, а чахлі ледарі більш вразливі. А щеплення - це показати народу більше жорскої правди - тіла цивільних без цензури, як катують та вбивають цивільних на окупованих територіях, нагадувати і не давати забути що трапилося у Бучі. Щеплення чато не приємна процедура, але вона вкрай необхідна щоб запобігти ускладнень
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04.03.2024 18:03 Відповісти
Щеплення від чого ?
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04.03.2024 18:14 Відповісти
Стан тривожності , безсоння це у нас масово . Люди лягають спати, і не знають, чи прокинуться , як в Одесі, Харкові, Запоріжжі , Києві....на жаль .
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04.03.2024 18:17 Відповісти
Яке там лікування? Більшість знайомих, які вважали, що мають певні проблеми і звернулися до фахівців тепер постійно сидять на антидепресантах. Закінчилися пігулки і одразу на прийом за новим рецептом і так по колу. Тепер, мабуть, ще й препаратами з канабісом лікуватимуть.
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04.03.2024 18:19 Відповісти
У нас тут у 66 % відсотків є розлад - чим його лікувати ХЗ..
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04.03.2024 18:22 Відповісти
Розлади викликані нерозумінням як жити без фінансової підтримки ?
Не подачок, а підтримки, на яку можна купити квартиру, поїхати на лікування тощо.
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04.03.2024 18:25 Відповісти
Розлад психічний - як можна підтримувати блазня -президента , який налажав де тільки можна ...
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04.03.2024 18:30 Відповісти
Психологи...розлади...фахова профільна допомога...маячня шарлатанів та імітація, як коучі-енергопрактики та всіляка огидна йога і варварська медитація. Варто повертатись до джерела живої води , що його відкриває наш Господь Ісус Христос в Євангелії.
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04.03.2024 18:46 Відповісти
Мля... У нас від наслідків Голодомору ще не відійшли...
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04.03.2024 20:05 Відповісти
Через пару поколений опять проголосують по-приколу.
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04.03.2024 20:58 Відповісти
Люди,Мозе водил много поколений по пустыне...Я Верю,Вы выдержите и это!!
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04.03.2024 23:51 Відповісти
 
 