Рота "Гонор" батальона "Волки да Винчи" 59-й ОМПБр нуждается в людях, технологиях и ресурсах
Военный Александр Ябчанка стал командиром роты "Гонор" в отдельном батальоне "Волки да Винчи" 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Подразделение нуждается в людях, технологиях и ресурсах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу военного в фейсбуке.
Ябчанка пригласил людей вступать в ряды подразделения. Он предложил сотрудничество изобретателям и производителям военных средств, что обеспечит профессиональное тестирование их изделий в реальных условиях ведения боевых действий.
Командир роты "Гонор" также призвал гражданских к регулярным донатам, что позволит планировать закупки.
"От каждой вашей гривни будет зависеть, будет у нас Мавик, или турель, или нет. А от того, будут ли у нас Мавики и турели будет зависеть количество нейтрализованных врагов и количество наших потерь. Нам потребуется ваша помощь на постоянной основе недолго", - говорится в сообщении.
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незхай кожний товстосум створить собі армію.
https://www.radiosvoboda.org/a/uchebky-zsu-umovy-navchannya-mobilizatsiya-pidhotovka-rekruty/32835859.html
у мене гараж на більше 2 ляма баксів
але це мої машини і віддавати їх я не збираюся.
от такі вони, зелені товстомуми.
хер ти у них що отримаєш.
Саме так і потрібно проводити рекрутинг, а не шмарофоном лопшину вішать на вуші!
Саме сюди і чим більше подібних постів, тим краще!!!
Доречі - не забудь подати заявку якщо у тебе є 2 руки, 2 ноги і бажання захищати Україну - це в пріритеті!
То чому ж не донатить з свого грьобаного фонду UNITED24???*
про це інформує із посиланням на https://www.facebook.com/yabchanka/posts/pfbid02qYXwSFP3cPbmMaRpj1jz2ni7nXbV2YGVmYSvFX42XkJyeABLqWX7GjMJWmF7FKQEl сторінку військового у фейсбуці.
Джерело:
Тому я краще позаробляю і подоначу по пару тисяч $ на місяць - більше толку буде, якщо на мої донати по 5-6 FPV дронів на місяць купуватимуть.