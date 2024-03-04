Рота "Гонор" батальона "Волки да Винчи" 59-й ОМПБр нуждается в людях, технологиях и ресурсах

Военный Александр Ябчанка стал командиром роты "Гонор" в отдельном батальоне "Волки да Винчи" 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Подразделение нуждается в людях, технологиях и ресурсах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу военного в фейсбуке.

Ябчанка пригласил людей вступать в ряды подразделения. Он предложил сотрудничество изобретателям и производителям военных средств, что обеспечит профессиональное тестирование их изделий в реальных условиях ведения боевых действий.

Командир роты "Гонор" также призвал гражданских к регулярным донатам, что позволит планировать закупки.

"От каждой вашей гривни будет зависеть, будет у нас Мавик, или турель, или нет. А от того, будут ли у нас Мавики и турели будет зависеть количество нейтрализованных врагов и количество наших потерь. Нам потребуется ваша помощь на постоянной основе недолго", - говорится в сообщении.

Читайте также: Война глазами воинов подразделения "Дикое поле" батальона "Волки Да Винчи". ВИДЕО