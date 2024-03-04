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Новости Война
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Рота "Гонор" батальона "Волки да Винчи" 59-й ОМПБр нуждается в людях, технологиях и ресурсах

Военный Александр Ябчанка стал командиром роты "Гонор" в отдельном батальоне "Волки да Винчи" 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Подразделение нуждается в людях, технологиях и ресурсах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу военного в фейсбуке.

Ябчанка Олександр

Ябчанка пригласил людей вступать в ряды подразделения. Он предложил сотрудничество изобретателям и производителям военных средств, что обеспечит профессиональное тестирование их изделий в реальных условиях ведения боевых действий.

Командир роты "Гонор" также призвал гражданских к регулярным донатам, что позволит планировать закупки.

"От каждой вашей гривни будет зависеть, будет у нас Мавик, или турель, или нет. А от того, будут ли у нас Мавики и турели будет зависеть количество нейтрализованных врагов и количество наших потерь. Нам потребуется ваша помощь на постоянной основе недолго", - говорится в сообщении.

Ябчанка

Читайте также: Война глазами воинов подразделения "Дикое поле" батальона "Волки Да Винчи". ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6629) Коцюбайло Дмитрий (61) Ябчанка Александр (1)


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Топ комментарии
+13
На жаль, є лише назва. Ось, почитайте, як у нас готують людей до війни:

https://www.radiosvoboda.org/a/uchebky-zsu-umovy-navchannya-mobilizatsiya-pidhotovka-rekruty/32835859.html
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04.03.2024 18:54
+10
а держави вже нема ?
незхай кожний товстосум створить собі армію.
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04.03.2024 18:53
+8
Треба нашим товстосумам запропонувати взяти шефство над конкретним військовим підрозділом. І нехай забезпечують його нормальною їжею, набоями, зброєю, одягом, дронами і т.д. Ось тоді і люди з'являться, і зарплатня без затримок виплачуватиметься.
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04.03.2024 18:51
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Треба нашим товстосумам запропонувати взяти шефство над конкретним військовим підрозділом. І нехай забезпечують його нормальною їжею, набоями, зброєю, одягом, дронами і т.д. Ось тоді і люди з'являться, і зарплатня без затримок виплачуватиметься.
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04.03.2024 18:51 Ответить
а держави вже нема ?
незхай кожний товстосум створить собі армію.
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04.03.2024 18:53 Ответить
На жаль, є лише назва. Ось, почитайте, як у нас готують людей до війни:

https://www.radiosvoboda.org/a/uchebky-zsu-umovy-navchannya-mobilizatsiya-pidhotovka-rekruty/32835859.html
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04.03.2024 18:54 Ответить
Є - називається - неофодальна держава . З феодалами , кріпаками та козаками
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04.03.2024 18:54 Ответить
тобі, мені, всім нав на це дав відповідь катлєта
у мене гараж на більше 2 ляма баксів
але це мої машини і віддавати їх я не збираюся.
от такі вони, зелені товстомуми.
хер ти у них що отримаєш.
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04.03.2024 18:56 Ответить
Це правда.
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04.03.2024 18:57 Ответить
На жаль, хлопці це не сюди. Тут 80% пенсіонерів та 20% ухилянтів)
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04.03.2024 18:54 Ответить
Цензор просто робить репост. Оригінал - в Фейсбуці.
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04.03.2024 18:56 Ответить
А в пейсбуці - самі добровольці
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04.03.2024 18:58 Ответить
Не був, не знаю.
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04.03.2024 19:02 Ответить
Наоборот.
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04.03.2024 18:58 Ответить
Бути за Пороха зараз модно. А на Цензорі зріз суспільства.
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04.03.2024 19:29 Ответить
падалЬяковська ***** , а ти шо тут забула?
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04.03.2024 19:58 Ответить
Ні ти не правий!!!
Саме так і потрібно проводити рекрутинг, а не шмарофоном лопшину вішать на вуші!
Саме сюди і чим більше подібних постів, тим краще!!!
Доречі - не забудь подати заявку якщо у тебе є 2 руки, 2 ноги і бажання захищати Україну - це в пріритеті!
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04.03.2024 19:02 Ответить
Ти забув ще про певний відсоток вати, яка намагається посіяти зневіру.
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04.03.2024 19:04 Ответить
На єдиномумарахвоні нельзя говорити , що чогось не вистачає...Там можна тільки вилизувати нашого воШдя і ліДора і розповідати, що "через две три недели , кава в Ялте".
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04.03.2024 19:16 Ответить
і ще 30 % свіжозареєстрованих зеботів
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04.03.2024 19:23 Ответить
Ти ухилянт чи пенсіонер? Навіщо по собі судиш?!?!?
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04.03.2024 19:46 Ответить
*а хіба не на ДАВІНЧІ піарився *****?
То чому ж не донатить з свого грьобаного фонду UNITED24???*
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04.03.2024 19:00 Ответить
зешобла взагалі перестала армію фінансувати
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04.03.2024 19:04 Ответить
а чому не написали так "потребує ухилянтів та донатиків від ухилянтів що не попались в бусик"
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04.03.2024 19:05 Ответить
А шо нешмара калоМойшского не може підсуєтитись? Нехай наприклад віддасть гробові та квартиру яку з коломойшою віддажала у батьків давінчі.
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04.03.2024 19:07 Ответить
А реквізити де?
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04.03.2024 19:13 Ответить
Збираєтесь до вовків ?
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04.03.2024 19:32 Ответить
Мене не візьмуть. Але збираюся донатити.
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04.03.2024 19:56 Ответить
На їхньому фб.
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04.03.2024 20:12 Ответить
Не знайшов на їхньому ФБ посилання на донати. Воно десь окремо? Чи я маю бути зареєстрований на фб, щоб побачити?
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04.03.2024 22:13 Ответить
Хм .. Посилання на сторінку командира Олександра Ябчанка

про це інформує із посиланням на https://www.facebook.com/yabchanka/posts/pfbid02qYXwSFP3cPbmMaRpj1jz2ni7nXbV2YGVmYSvFX42XkJyeABLqWX7GjMJWmF7FKQEl сторінку військового у фейсбуці.

Джерело:
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04.03.2024 22:51 Ответить
Дійсно у першому пості номер кратки Приват. Дякую...чомусь не помітив першого разу.
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04.03.2024 23:43 Ответить
Чого зразу не візьмуть ? Хоч спробуйте.
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04.03.2024 20:17 Ответить
Ви вже пробували? Ні? А чого? Я - так. Звісно воєнком якийсь гарматним м'ясом мене візьме - вони й безногих беруть, аби кількість. Але гарматним м'ясом я багато не навоюю з моїми -10 і відслоюванням сітківки ока. 1 контузія і я сліпий назавжди. А на дрони потрібні з нормальним зором.
Тому я краще позаробляю і подоначу по пару тисяч $ на місяць - більше толку буде, якщо на мої донати по 5-6 FPV дронів на місяць купуватимуть.
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04.03.2024 20:32 Ответить
Після зашквару, гнилої і ***** поведінки "маліни", мало патріотів до вас піде....
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04.03.2024 19:14 Ответить
Патріоти уже давно пішли.
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04.03.2024 19:31 Ответить
А який військовий підрозділ цього не потребує?
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04.03.2024 19:22 Ответить
Колись Херпіду і Беня піарились на цьому підрозділі "Вовки да Вінчі". Використали його на повну, а зараз перейшли на піар до Третьої ОШБр.
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04.03.2024 21:00 Ответить
Після того,як шмара кала(чи корбана) зі своїми подельніками за вкидом в сміттевий бак сина В.Черновола-я вже не вірю що вони агітують людей на боротьбу з акупантом.Дивні речі відбуваються.Ця кобила-військовослужбовець парамедик. Фсбшний сбу завів уголовні справи на депутатів міськради києва типу за "ухилянтство",а її чьомусь не чипають.На передку нехватає медиків.Її постійний наєзд на Кличка.
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05.03.2024 04:27 Ответить
Доповню свій допис.Маліна-депутат київської міскради.Її помічник С.Філімонов-людина неордінарна з країніми націоналістичними поглядами.Дивує те що у них обох зараз у сіх проблемах винен Кличко а не опг преза(з єрмаком,татаровим,смірновим та іншими "менеджарами")
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05.03.2024 05:24 Ответить
 
 