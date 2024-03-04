Рота "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" 59-ї ОМПБр потребує людей, технологій і ресурсів
Військовий Олександр Ябчанка став командиром роти "Гонор" в окремому батальйоні "Вовки да Вінчі" 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Підрозділ потребує людей, технологій і ресурсів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку військового у фейсбуці.
Ябчанка запросив людей, вступати до лав підрозділу. Запропонував співпрацю винахідникам і виробникам військових засобів, що забезпечить фахове тестування їх виробів в реальних умовах ведення бойових дій.
Командир роти "Гонор" також закликав цивільних до регулярних донатів, що дасть змогу планувати закупівлі.
"Від кожної вашої гривні залежатиме, буде у нас Мавік, або турель, чи ні. А від того, чи будуть у нас Мавіки і турелі залежатиме кількість нейтралізованих ворогів і кількість наших втрат. Нам потрібна буде ваша допомога на постійній основі недовго", - ідеться у дописі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
незхай кожний товстосум створить собі армію.
https://www.radiosvoboda.org/a/uchebky-zsu-umovy-navchannya-mobilizatsiya-pidhotovka-rekruty/32835859.html
у мене гараж на більше 2 ляма баксів
але це мої машини і віддавати їх я не збираюся.
от такі вони, зелені товстомуми.
хер ти у них що отримаєш.
Саме так і потрібно проводити рекрутинг, а не шмарофоном лопшину вішать на вуші!
Саме сюди і чим більше подібних постів, тим краще!!!
Доречі - не забудь подати заявку якщо у тебе є 2 руки, 2 ноги і бажання захищати Україну - це в пріритеті!
То чому ж не донатить з свого грьобаного фонду UNITED24???*
про це інформує із посиланням на https://www.facebook.com/yabchanka/posts/pfbid02qYXwSFP3cPbmMaRpj1jz2ni7nXbV2YGVmYSvFX42XkJyeABLqWX7GjMJWmF7FKQEl сторінку військового у фейсбуці.
Джерело:
Тому я краще позаробляю і подоначу по пару тисяч $ на місяць - більше толку буде, якщо на мої донати по 5-6 FPV дронів на місяць купуватимуть.