Рота "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" 59-ї ОМПБр потребує людей, технологій і ресурсів

Військовий Олександр Ябчанка став командиром роти "Гонор" в окремому батальйоні "Вовки да Вінчі" 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. Підрозділ потребує людей, технологій і ресурсів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку військового у фейсбуці.

Ябчанка запросив людей, вступати до лав підрозділу. Запропонував співпрацю винахідникам і виробникам військових засобів, що забезпечить фахове тестування їх виробів в реальних умовах ведення бойових дій.

Командир роти "Гонор" також закликав цивільних до регулярних донатів, що дасть змогу планувати закупівлі.

"Від кожної вашої гривні залежатиме, буде у нас Мавік, або турель, чи ні. А від того, чи будуть у нас Мавіки і турелі залежатиме кількість нейтралізованих ворогів і кількість наших втрат. Нам потрібна буде ваша допомога на постійній основі недовго", - ідеться у дописі.

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