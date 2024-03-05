Российские коммунисты просят проверить причастность западных спецслужб к смерти Сталина
Российские коммунисты направили обращение в Генпрокуратуру РФ и ФСБ по поводу проверки причастности так называемых агентов Запада к отравлению советского диктатора Иосифа Сталина
Об этом заявил глава КПКР Сергей Малинкович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство "РИА Новости".
"В 71-ю годовщину со дня смерти И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, поскольку очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада", - отметил Малинкович.
Также российские коммунисты в Москве сегодня планируют возложить цветы к бюсту диктатора, причастного к массовым истреблениям украинцев в ХХ веке.
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Сталін по болоту,-
Ленін грабив буржуЇв,-
Сталін вже й голоту.
Ерзянський лідер вперше виступив в ООН зі звинуваченнями на адресу Москви за етноцид корінних народів Росії
21 квітня, Інязор (головний старійшина) ерзянського народу Сиресь Боляєнь виступив на ХХ сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів. Його доповідь стала першою промовою на офіційному заході ООН, виголошеною ерзянською мовою. Секретаріат Інязора забезпечував синхронний переклад з ерзянської на англійську. Виступ транслювався по телебаченню ООН (UN Web TV). За спиною доповідача знаходились два прапори - України та національний прапор ерзян. Український прапор був поряд з ерзянським, бо саме українська делегація надала можливість виступити в ООН представнику корінного народу Росії по своїй квоті, враховуючи, що в самій РФ відбувається етноцид корінних народів. Деталі цієї історичної події повідомили також на офіційній сторінці Центру дослідження безпекового середовища "https://www.facebook.com/prometheusngo/posts/2862746934043280 Прометей ".
Ерзянський лідер виступив в ООН зі звинуваченнями на адресу Москви. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію:
«Ерзя можуть вижити в пандемію коронавірусу, але не можуть вижити в Російській Федерації. Лише міжнародний тиск на Москву здатен вберегти нас від останньої фази етноциду».
У своєму виступі Сиресь Боляєнь гостро розкритикував політику Російської Федерації щодо національних республік та корінних народів:
«За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. В схожій ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу - переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний».
https://www.youtube.com/watch?v=nMnP-wZh9CA
- Доктор! Помогите! Моя бабка уже месяц в кровати лежит, не двигается, глаза закрыты... совсем плохо, помирает. Ну что делать?!
- Дедушка, она потеряла интерес к жизни, надо ее чем-то сильно удивить. а вы ее в зад трахнуть не пробовали?
- Да что Вы, доктор! Что Вы говорите?! Нам с ней по 80 лет! Я старый коммунист, у меня на руках Ленин помирал! А Вы такое говорите "в зад трахнуть"!
- Дедуль, я Вам как врач говорю, трахнитев зад и все как рукой снимет.
Ну дед пришел, выпил стопарик, съел горсть таблеток.. поставил бабку раком, сделал дело. Просыпается, а бабка у печи хлопочет... накрашенная.. прическу сделала.. Расцвела.. Песни поет.. Призадумался дед:
- Ёптить!! Ведь я ж мог и Ленина спасти...
А ще пропоную возвести чорта Сталіна-Джугашвілі в ранг святих і пофіг що цей виродок перебив більше власного народу чим Гітлер.