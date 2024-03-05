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Российские коммунисты просят проверить причастность западных спецслужб к смерти Сталина

сталин

Российские коммунисты направили обращение в Генпрокуратуру РФ и ФСБ по поводу проверки причастности так называемых агентов Запада к отравлению советского диктатора Иосифа Сталина

Об этом заявил глава КПКР Сергей Малинкович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство "РИА Новости".

"В 71-ю годовщину со дня смерти И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, поскольку очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада", - отметил Малинкович.

Также российские коммунисты в Москве сегодня планируют возложить цветы к бюсту диктатора, причастного к массовым истреблениям украинцев в ХХ веке.

Также смотрите: Советские танки ИС-8 "Иосиф Сталин" появились на вооружении оккупационных подразделений армии РФ. ВИДЕО

Автор: 

россия (95687) Сталин Иосиф (566)


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Топ комментарии
+56
Е*анутым нет покоя
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05.03.2024 08:32
+35
А шо там перевіряти, сраліна вбив Бандера .
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05.03.2024 08:37
+28
Де ті спецслужби шоб і путю придушили
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05.03.2024 08:31
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Жду коли будуть перевіряти смерть путина на причетність іноземних спецслужб. Ото буде свято!
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05.03.2024 09:34 Ответить
Точно Захід отруїв сталіна. Бо постійний СМОРІД від "загнивающего имперіалізма" зробив таки своє діло зі старцем. Здоров'я було вже не те, щоб коньяк нейтралізував отруйний газ буржуазних газет. Здох. Але справа не здохла. І навіть відроджується ще одним старцем кремля. Відомим всьому світу як *****.
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05.03.2024 09:34 Ответить
Незабаром ще й "Дєло врачєй" знов відкриють! Бо ж табори на Чукотці простоюють, а безродні космополіти "вконєц охамєлі"!
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05.03.2024 09:38 Ответить
Ходить Ленін по горі,
Сталін по болоту,-
Ленін грабив буржуЇв,-
Сталін вже й голоту.
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05.03.2024 09:39 Ответить
Та то Черчиль угостил Сталина новічком. Інфа 100
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05.03.2024 09:41 Ответить
Це якась хвороба...
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05.03.2024 09:46 Ответить
О, заодно, перевірте причетність Хрущова до замаху на Ватутіна.
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05.03.2024 09:50 Ответить
Бєрія - англійський шпіон… ось і сошлісь пазли!!!
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05.03.2024 09:51 Ответить
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05.03.2024 09:56 Ответить
То були Зорян і Шкіряк! Що там розслідувати, всі давно знають
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05.03.2024 10:17 Ответить
Тю! Давно ж відомо, що Берія був англійський шпійон.
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05.03.2024 10:21 Ответить
паРаша там російська міжвідомча комісія із захисту державної таємниці навідріз відмовилася розсекретити будь-які дані про роботу кривавих радянських спецслужб карателів кремлівських комуно-фішистів сталіна в період з 1917 по 1991 рік. Звичайно а навіщо кремлівським фашистам .. )уйла розкривати правду своїм примітивним недоумкуватим москалям (з 18 століття нібито росіянам) про такі криваві епізоди у своїй моторошній історії. Правду? Це коли на зміну кривавим комуно-фашистам ката сталіна прийшли такі самі спадкоємці ідеологічні злочинці - фашисти ката) (уйла, що ведуть фашистські окупаційні загарбницькі війни з Україною і майже з усіма сусідніми країнами.
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05.03.2024 10:25 Ответить
Кацапи стали "русскімі" тільки в 30-х роках минулого століття, а до цього вони називалися "вєлікороси". Члєнін в своїй анкеті писав, що він "вєлікорос"".
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05.03.2024 11:10 Ответить
Та які ж вони вєлікороси, у них навіть вєліків не було. Хіба що скизжені їми в Європі або в Україні.
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05.03.2024 11:28 Ответить
А це ж чийсь дід. Може Зєрмака...
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05.03.2024 13:05 Ответить
..не придумывай,мокша рюзке не станет...
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05.03.2024 11:59 Ответить
Мокші вже змирилися, асимілювалися і стали так званими "руССькімі", а ерзя ще бореться за свою автентичність:

Ерзянський лідер вперше виступив в ООН зі звинуваченнями на адресу Москви за етноцид корінних народів Росії

21 квітня, Інязор (головний старійшина) ерзянського народу Сиресь Боляєнь виступив на ХХ сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів. Його доповідь стала першою промовою на офіційному заході ООН, виголошеною ерзянською мовою. Секретаріат Інязора забезпечував синхронний переклад з ерзянської на англійську. Виступ транслювався по телебаченню ООН (UN Web TV). За спиною доповідача знаходились два прапори - України та національний прапор ерзян. Український прапор був поряд з ерзянським, бо саме українська делегація надала можливість виступити в ООН представнику корінного народу Росії по своїй квоті, враховуючи, що в самій РФ відбувається етноцид корінних народів. Деталі цієї історичної події повідомили також на офіційній сторінці Центру дослідження безпекового середовища "https://www.facebook.com/prometheusngo/posts/2862746934043280 Прометей ".

Ерзянський лідер виступив в ООН зі звинуваченнями на адресу Москви. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію:

«Ерзя можуть вижити в пандемію коронавірусу, але не можуть вижити в Російській Федерації. Лише міжнародний тиск на Москву здатен вберегти нас від останньої фази етноциду».

У своєму виступі Сиресь Боляєнь гостро розкритикував політику Російської Федерації щодо національних республік та корінних народів:

«За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. В схожій ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу - переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний».

https://www.youtube.com/watch?v=nMnP-wZh9CA
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05.03.2024 12:11 Ответить
Там ще незрозуміла ситуація, треба перевірити, чи дійсно Іван Грозний сам убив сина, чи може хтось інший (Порошенко, наприклад). )))))
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05.03.2024 10:43 Ответить
Як це хто? Звісно ж сам Степан Андрійович ))
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05.03.2024 11:00 Ответить
а чому тільки західних? Ось зараз Моссаду стало обідно...
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05.03.2024 10:47 Ответить
Дбл блд
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05.03.2024 10:59 Ответить
Та спочатку петрова та баширова провірте, може то вони... Вони профі по новачку...
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05.03.2024 11:00 Ответить
А ще потрібно перевірити до смерті Берія Лаврентія,Троцького,Лисого Ілліча мо ще кого😁😁😁
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05.03.2024 11:20 Ответить
То точно батько,дід Навального,сім'я вже тоді співпрацювала зі спецслужбами,особливо з клятими американцями.
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05.03.2024 11:29 Ответить
Схоже незабаром кацапи почнуть шукати яке падло Члєніна не врятувало... Ось перша сторінка справи

- Доктор! Помогите! Моя бабка уже месяц в кровати лежит, не двигается, глаза закрыты... совсем плохо, помирает. Ну что делать?!
- Дедушка, она потеряла интерес к жизни, надо ее чем-то сильно удивить. а вы ее в зад трахнуть не пробовали?
- Да что Вы, доктор! Что Вы говорите?! Нам с ней по 80 лет! Я старый коммунист, у меня на руках Ленин помирал! А Вы такое говорите "в зад трахнуть"!
- Дедуль, я Вам как врач говорю, трахнитев зад и все как рукой снимет.
Ну дед пришел, выпил стопарик, съел горсть таблеток.. поставил бабку раком, сделал дело. Просыпается, а бабка у печи хлопочет... накрашенная.. прическу сделала.. Расцвела.. Песни поет.. Призадумался дед:
- Ёптить!! Ведь я ж мог и Ленина спасти...
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05.03.2024 11:40 Ответить
Сталін впевнено вів країну до ядерного конфлікту. При тому, що друга світова закінчилася лише недавно, він хотів розпочати нову велику війну у найближчий час. Впевнений, нікому з його оточення такі маніакальні плани не подобалися. Тож про нього подбали, коли зрозуміли, чого він хоче.
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05.03.2024 11:54 Ответить
у зюганова весеннее обострение
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05.03.2024 11:54 Ответить
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05.03.2024 11:54 Ответить
..бум,бум рассматривать,а интересно как паравозный ворюга сдох...
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05.03.2024 11:56 Ответить
Це були шпілі-вілісти мішкін та чепига.
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05.03.2024 12:00 Ответить
этого кровавого ублюдка траванули свои же,а исполнил берия!
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05.03.2024 12:14 Ответить
Упырь курил с детства, ежедневно выпивал, ел острое и соленое, вел безумный образ жизни ложась спать в четыре утра, сдох на восьмом десятке, во времена когда средняя продолжительность жизни чуть чуть за 60 выходила, а этим 3.14дорасам опять иностранные спецслужбы в штаны насрали
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05.03.2024 12:16 Ответить
Дайте вгадаю, під західними спецслужбами вони на тякають на западенські спецслужби?
А ще пропоную возвести чорта Сталіна-Джугашвілі в ранг святих і пофіг що цей виродок перебив більше власного народу чим Гітлер.
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05.03.2024 12:18 Ответить
Лучше бы смерти Путина.
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05.03.2024 12:23 Ответить
Проведуть слідчі дії, допитають свідків, зберуть на аналіз сечу й кал, в якій він подихав десь добу, поки до нього наважились зайти.
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05.03.2024 12:40 Ответить
Це вони на ***** натякають? Рассійскіє комуністи щось знають.
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05.03.2024 13:22 Ответить
БОГ в Біблії вказав, що Ленін, Сталін та ***** загнуться в один спосіб. Навіть не хочу говорити в який та від чиїх рук, тож - чекаємо... АРХ М
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05.03.2024 17:27 Ответить
Если кто то убил сталина изверга , то ему большой поклон. Пусть сталин чудовище горит в аду вечно. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.07.2024 11:03 Ответить
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