Российские коммунисты просят проверить причастность западных спецслужб к смерти Сталина

Российские коммунисты направили обращение в Генпрокуратуру РФ и ФСБ по поводу проверки причастности так называемых агентов Запада к отравлению советского диктатора Иосифа Сталина

Об этом заявил глава КПКР Сергей Малинкович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство "РИА Новости".

"В 71-ю годовщину со дня смерти И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, поскольку очень многие свидетельства современников Сталина говорят о возможном отравлении вождя советских народов агентами влияния запада", - отметил Малинкович.

Также российские коммунисты в Москве сегодня планируют возложить цветы к бюсту диктатора, причастного к массовым истреблениям украинцев в ХХ веке.

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