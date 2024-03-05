Російські комуністи просять перевірити причетність західних спецслужб до смерті Сталіна

Російські комуністи направили звернення до Генпрокуратури РФ та ФСБ щодо перевірки причетності так званих агентів Заходу до отруєння радянського диктатора Йосифа Сталіна

Про це заявив голова КПКР Сергій Малінкович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандиську агенцію новин "РИА Новости".

"У 71-у річницю з дня смерті Й. В. Сталіна партія звернулася до Генеральної прокуратури РФ і ФСБ з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті Йосифа Віссаріоновича Сталіна, оскільки дуже багато свідчень сучасників Сталіна говорять про можливе отруєння вождя радянських народів агентами впливу заходу", - зазначив Малінкович.

Також російські комуністи у Москві сьогодні планують покласти квіти до погруддя диктатора, який причетний до масових винищень українців у ХХ столітті.

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