Російські комуністи просять перевірити причетність західних спецслужб до смерті Сталіна
Російські комуністи направили звернення до Генпрокуратури РФ та ФСБ щодо перевірки причетності так званих агентів Заходу до отруєння радянського диктатора Йосифа Сталіна
Про це заявив голова КПКР Сергій Малінкович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандиську агенцію новин "РИА Новости".
"У 71-у річницю з дня смерті Й. В. Сталіна партія звернулася до Генеральної прокуратури РФ і ФСБ з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті Йосифа Віссаріоновича Сталіна, оскільки дуже багато свідчень сучасників Сталіна говорять про можливе отруєння вождя радянських народів агентами впливу заходу", - зазначив Малінкович.
Також російські комуністи у Москві сьогодні планують покласти квіти до погруддя диктатора, який причетний до масових винищень українців у ХХ столітті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сталін по болоту,-
Ленін грабив буржуЇв,-
Сталін вже й голоту.
Ерзянський лідер вперше виступив в ООН зі звинуваченнями на адресу Москви за етноцид корінних народів Росії
21 квітня, Інязор (головний старійшина) ерзянського народу Сиресь Боляєнь виступив на ХХ сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів. Його доповідь стала першою промовою на офіційному заході ООН, виголошеною ерзянською мовою. Секретаріат Інязора забезпечував синхронний переклад з ерзянської на англійську. Виступ транслювався по телебаченню ООН (UN Web TV). За спиною доповідача знаходились два прапори - України та національний прапор ерзян. Український прапор був поряд з ерзянським, бо саме українська делегація надала можливість виступити в ООН представнику корінного народу Росії по своїй квоті, враховуючи, що в самій РФ відбувається етноцид корінних народів. Деталі цієї історичної події повідомили також на офіційній сторінці Центру дослідження безпекового середовища "https://www.facebook.com/prometheusngo/posts/2862746934043280 Прометей ".
Ерзянський лідер виступив в ООН зі звинуваченнями на адресу Москви. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію:
«Ерзя можуть вижити в пандемію коронавірусу, але не можуть вижити в Російській Федерації. Лише міжнародний тиск на Москву здатен вберегти нас від останньої фази етноциду».
У своєму виступі Сиресь Боляєнь гостро розкритикував політику Російської Федерації щодо національних республік та корінних народів:
«За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. В схожій ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу - переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний».
https://www.youtube.com/watch?v=nMnP-wZh9CA
- Доктор! Помогите! Моя бабка уже месяц в кровати лежит, не двигается, глаза закрыты... совсем плохо, помирает. Ну что делать?!
- Дедушка, она потеряла интерес к жизни, надо ее чем-то сильно удивить. а вы ее в зад трахнуть не пробовали?
- Да что Вы, доктор! Что Вы говорите?! Нам с ней по 80 лет! Я старый коммунист, у меня на руках Ленин помирал! А Вы такое говорите "в зад трахнуть"!
- Дедуль, я Вам как врач говорю, трахнитев зад и все как рукой снимет.
Ну дед пришел, выпил стопарик, съел горсть таблеток.. поставил бабку раком, сделал дело. Просыпается, а бабка у печи хлопочет... накрашенная.. прическу сделала.. Расцвела.. Песни поет.. Призадумался дед:
- Ёптить!! Ведь я ж мог и Ленина спасти...
А ще пропоную возвести чорта Сталіна-Джугашвілі в ранг святих і пофіг що цей виродок перебив більше власного народу чим Гітлер.