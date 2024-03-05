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Російські комуністи просять перевірити причетність західних спецслужб до смерті Сталіна

сталин

Російські комуністи направили звернення до Генпрокуратури РФ та ФСБ щодо перевірки причетності так званих агентів Заходу до отруєння радянського диктатора Йосифа Сталіна

Про це заявив голова КПКР Сергій Малінкович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандиську агенцію новин "РИА Новости".

"У 71-у річницю з дня смерті Й. В. Сталіна партія звернулася до Генеральної прокуратури РФ і ФСБ з проханням перевірити можливу причетність західних спецслужб до смерті Йосифа Віссаріоновича Сталіна, оскільки дуже багато свідчень сучасників Сталіна говорять про можливе отруєння вождя радянських народів агентами впливу заходу", - зазначив Малінкович.

Також російські комуністи у Москві сьогодні планують покласти квіти до погруддя диктатора, який причетний до масових винищень українців у ХХ столітті.

Читайте: Радянські танки ИС-8 "Иосиф Сталин" з’явилися на озброєнні окупаційних підрозділів армії РФ. ВIДЕО

Автор: 

росія (65442) Сталін (143)


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Топ коментарі
+56
Е*анутым нет покоя
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05.03.2024 08:32
+35
А шо там перевіряти, сраліна вбив Бандера .
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05.03.2024 08:37
+28
Де ті спецслужби шоб і путю придушили
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05.03.2024 08:31
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Жду коли будуть перевіряти смерть путина на причетність іноземних спецслужб. Ото буде свято!
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05.03.2024 09:34 Відповісти
Точно Захід отруїв сталіна. Бо постійний СМОРІД від "загнивающего имперіалізма" зробив таки своє діло зі старцем. Здоров'я було вже не те, щоб коньяк нейтралізував отруйний газ буржуазних газет. Здох. Але справа не здохла. І навіть відроджується ще одним старцем кремля. Відомим всьому світу як *****.
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05.03.2024 09:34 Відповісти
Незабаром ще й "Дєло врачєй" знов відкриють! Бо ж табори на Чукотці простоюють, а безродні космополіти "вконєц охамєлі"!
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05.03.2024 09:38 Відповісти
Ходить Ленін по горі,
Сталін по болоту,-
Ленін грабив буржуЇв,-
Сталін вже й голоту.
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05.03.2024 09:39 Відповісти
Та то Черчиль угостил Сталина новічком. Інфа 100
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05.03.2024 09:41 Відповісти
Це якась хвороба...
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05.03.2024 09:46 Відповісти
О, заодно, перевірте причетність Хрущова до замаху на Ватутіна.
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05.03.2024 09:50 Відповісти
Бєрія - англійський шпіон… ось і сошлісь пазли!!!
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05.03.2024 09:51 Відповісти
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05.03.2024 09:56 Відповісти
То були Зорян і Шкіряк! Що там розслідувати, всі давно знають
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05.03.2024 10:17 Відповісти
Тю! Давно ж відомо, що Берія був англійський шпійон.
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05.03.2024 10:21 Відповісти
паРаша там російська міжвідомча комісія із захисту державної таємниці навідріз відмовилася розсекретити будь-які дані про роботу кривавих радянських спецслужб карателів кремлівських комуно-фішистів сталіна в період з 1917 по 1991 рік. Звичайно а навіщо кремлівським фашистам .. )уйла розкривати правду своїм примітивним недоумкуватим москалям (з 18 століття нібито росіянам) про такі криваві епізоди у своїй моторошній історії. Правду? Це коли на зміну кривавим комуно-фашистам ката сталіна прийшли такі самі спадкоємці ідеологічні злочинці - фашисти ката) (уйла, що ведуть фашистські окупаційні загарбницькі війни з Україною і майже з усіма сусідніми країнами.
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05.03.2024 10:25 Відповісти
Кацапи стали "русскімі" тільки в 30-х роках минулого століття, а до цього вони називалися "вєлікороси". Члєнін в своїй анкеті писав, що він "вєлікорос"".
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05.03.2024 11:10 Відповісти
Та які ж вони вєлікороси, у них навіть вєліків не було. Хіба що скизжені їми в Європі або в Україні.
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05.03.2024 11:28 Відповісти
А це ж чийсь дід. Може Зєрмака...
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05.03.2024 13:05 Відповісти
..не придумывай,мокша рюзке не станет...
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05.03.2024 11:59 Відповісти
Мокші вже змирилися, асимілювалися і стали так званими "руССькімі", а ерзя ще бореться за свою автентичність:

Ерзянський лідер вперше виступив в ООН зі звинуваченнями на адресу Москви за етноцид корінних народів Росії

21 квітня, Інязор (головний старійшина) ерзянського народу Сиресь Боляєнь виступив на ХХ сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів. Його доповідь стала першою промовою на офіційному заході ООН, виголошеною ерзянською мовою. Секретаріат Інязора забезпечував синхронний переклад з ерзянської на англійську. Виступ транслювався по телебаченню ООН (UN Web TV). За спиною доповідача знаходились два прапори - України та національний прапор ерзян. Український прапор був поряд з ерзянським, бо саме українська делегація надала можливість виступити в ООН представнику корінного народу Росії по своїй квоті, враховуючи, що в самій РФ відбувається етноцид корінних народів. Деталі цієї історичної події повідомили також на офіційній сторінці Центру дослідження безпекового середовища "https://www.facebook.com/prometheusngo/posts/2862746934043280 Прометей ".

Ерзянський лідер виступив в ООН зі звинуваченнями на адресу Москви. Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію:

«Ерзя можуть вижити в пандемію коронавірусу, але не можуть вижити в Російській Федерації. Лише міжнародний тиск на Москву здатен вберегти нас від останньої фази етноциду».

У своєму виступі Сиресь Боляєнь гостро розкритикував політику Російської Федерації щодо національних республік та корінних народів:

«За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення. Без війни, без епідемій і примусових депортацій. В схожій ситуації опинились наші сусіди по регіону Ідель-Урал: мокша, удмурти, марі, чуваші, башкири і навіть татари. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу - переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний».

https://www.youtube.com/watch?v=nMnP-wZh9CA
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05.03.2024 12:11 Відповісти
Там ще незрозуміла ситуація, треба перевірити, чи дійсно Іван Грозний сам убив сина, чи може хтось інший (Порошенко, наприклад). )))))
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05.03.2024 10:43 Відповісти
Як це хто? Звісно ж сам Степан Андрійович ))
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05.03.2024 11:00 Відповісти
а чому тільки західних? Ось зараз Моссаду стало обідно...
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05.03.2024 10:47 Відповісти
Дбл блд
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05.03.2024 10:59 Відповісти
Та спочатку петрова та баширова провірте, може то вони... Вони профі по новачку...
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05.03.2024 11:00 Відповісти
А ще потрібно перевірити до смерті Берія Лаврентія,Троцького,Лисого Ілліча мо ще кого😁😁😁
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05.03.2024 11:20 Відповісти
То точно батько,дід Навального,сім'я вже тоді співпрацювала зі спецслужбами,особливо з клятими американцями.
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05.03.2024 11:29 Відповісти
Схоже незабаром кацапи почнуть шукати яке падло Члєніна не врятувало... Ось перша сторінка справи

- Доктор! Помогите! Моя бабка уже месяц в кровати лежит, не двигается, глаза закрыты... совсем плохо, помирает. Ну что делать?!
- Дедушка, она потеряла интерес к жизни, надо ее чем-то сильно удивить. а вы ее в зад трахнуть не пробовали?
- Да что Вы, доктор! Что Вы говорите?! Нам с ней по 80 лет! Я старый коммунист, у меня на руках Ленин помирал! А Вы такое говорите "в зад трахнуть"!
- Дедуль, я Вам как врач говорю, трахнитев зад и все как рукой снимет.
Ну дед пришел, выпил стопарик, съел горсть таблеток.. поставил бабку раком, сделал дело. Просыпается, а бабка у печи хлопочет... накрашенная.. прическу сделала.. Расцвела.. Песни поет.. Призадумался дед:
- Ёптить!! Ведь я ж мог и Ленина спасти...
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05.03.2024 11:40 Відповісти
Сталін впевнено вів країну до ядерного конфлікту. При тому, що друга світова закінчилася лише недавно, він хотів розпочати нову велику війну у найближчий час. Впевнений, нікому з його оточення такі маніакальні плани не подобалися. Тож про нього подбали, коли зрозуміли, чого він хоче.
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05.03.2024 11:54 Відповісти
у зюганова весеннее обострение
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05.03.2024 11:54 Відповісти
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05.03.2024 11:54 Відповісти
..бум,бум рассматривать,а интересно как паравозный ворюга сдох...
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05.03.2024 11:56 Відповісти
Це були шпілі-вілісти мішкін та чепига.
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05.03.2024 12:00 Відповісти
этого кровавого ублюдка траванули свои же,а исполнил берия!
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05.03.2024 12:14 Відповісти
Упырь курил с детства, ежедневно выпивал, ел острое и соленое, вел безумный образ жизни ложась спать в четыре утра, сдох на восьмом десятке, во времена когда средняя продолжительность жизни чуть чуть за 60 выходила, а этим 3.14дорасам опять иностранные спецслужбы в штаны насрали
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05.03.2024 12:16 Відповісти
Дайте вгадаю, під західними спецслужбами вони на тякають на западенські спецслужби?
А ще пропоную возвести чорта Сталіна-Джугашвілі в ранг святих і пофіг що цей виродок перебив більше власного народу чим Гітлер.
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05.03.2024 12:18 Відповісти
Лучше бы смерти Путина.
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05.03.2024 12:23 Відповісти
Проведуть слідчі дії, допитають свідків, зберуть на аналіз сечу й кал, в якій він подихав десь добу, поки до нього наважились зайти.
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05.03.2024 12:40 Відповісти
Це вони на ***** натякають? Рассійскіє комуністи щось знають.
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05.03.2024 13:22 Відповісти
БОГ в Біблії вказав, що Ленін, Сталін та ***** загнуться в один спосіб. Навіть не хочу говорити в який та від чиїх рук, тож - чекаємо... АРХ М
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05.03.2024 17:27 Відповісти
Если кто то убил сталина изверга , то ему большой поклон. Пусть сталин чудовище горит в аду вечно. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.07.2024 11:03 Відповісти
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