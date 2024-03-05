Рашисты ночью ударили по Никополю из "Урагана". Без пострадавших
Российские оккупационные войска обстреляли Никополь на Днепропетровщине
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Этой ночью громко было в Никополе. Оккупанты ударили из РСЗО "Ураган". Прошло. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В остальных городах и селах Никопольского района, как и в целом по области, без вражеских атак.
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