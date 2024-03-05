РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6605 посетителей онлайн
Новости Война
496 0

Рашисты ночью ударили по Никополю из "Урагана". Без пострадавших

нікополь

Российские оккупационные войска обстреляли Никополь на Днепропетровщине

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью громко было в Никополе. Оккупанты ударили из РСЗО "Ураган". Прошло. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В остальных городах и селах Никопольского района, как и в целом по области, без вражеских атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Авдеевском направлении отражены 28 атак, на Новопавловском - враг 22 раза пытался прорвать нашу оборону. За сутки - 74 боестолкновения, - Генштаб

Автор: 

обстрел (27379) Никополь (1039) Днепропетровская область (4001)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 