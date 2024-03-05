Рашисти вночі вдарили по Нікополю з "Урагану". Без постраждалих

Російські окупаційні війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі гучно було у Нікополі. Окупанти вдарили з РСЗВ "Ураган". Минулося. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

У решті міст та сіл Нікопольського району, як і в цілому по області, без ворожих атак.

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