Рашисти вночі вдарили по Нікополю з "Урагану". Без постраждалих
Російські окупаційні війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі гучно було у Нікополі. Окупанти вдарили з РСЗВ "Ураган". Минулося. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
У решті міст та сіл Нікопольського району, як і в цілому по області, без ворожих атак.
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