Зранку рашисти обстріляли Херсон, поранено чоловіка

Сьогодні, близько 7.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок цього отримав поранення 76-річний чоловік.

Наразі він ушпиталений з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя. Інформація уточнюється.

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Раніше повідомлялося, що зранку 5 березня у Херсоні чути вибухи.