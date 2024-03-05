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Новини Війна
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Зранку рашисти обстріляли Херсон, поранено чоловіка

херсон

Сьогодні, близько 7.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон.

 Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок цього отримав поранення 76-річний чоловік.

Наразі він ушпиталений з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя. Інформація уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Херсон: пошкоджений заклад освіти. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що зранку 5 березня у Херсоні чути вибухи.

Автор: 

обстріл (28725) Херсон (3385)


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