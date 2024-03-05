Зранку рашисти обстріляли Херсон, поранено чоловіка
Сьогодні, близько 7.00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок цього отримав поранення 76-річний чоловік.
Наразі він ушпиталений з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя. Інформація уточнюється.
Раніше повідомлялося, що зранку 5 березня у Херсоні чути вибухи.
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