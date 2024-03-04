Росіяни обстріляли Херсон: пошкоджений заклад освіти. ВIДЕО
Російські війська обстріляли з тимчасово окупованого лівого берега Дніпровський район Херсону. Пошкоджено ще один навчальний заклад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Ще один заклад освіти на території Херсону був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів.
Сьогодні російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Дніпровському району міста. На лінії вогню опинився і цей навчальний заклад", - написав Мрочко.
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