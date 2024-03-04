УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5507 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
818 0

Росіяни обстріляли Херсон: пошкоджений заклад освіти. ВIДЕО

Російські війська обстріляли з тимчасово окупованого лівого берега Дніпровський район Херсону. Пошкоджено ще один навчальний заклад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ще один заклад освіти на території Херсону був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів.

Сьогодні російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Дніпровському району міста. На лінії вогню опинився і цей навчальний заклад", - написав Мрочко.

Також дивіться: Зранку окупанти обстріляли Херсон, щонайменше 5 прямих влучань у будинки. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28717) Херсон (3383)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 