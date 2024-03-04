Россияне обстреляли Херсон: повреждено учебное заведение. ВИДЕО
Российские войска обстреляли с временно оккупированного левого берега Днепровский район Херсона. Повреждено еще одно учебное заведение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
"Еще одно учебное заведение на территории Херсона было повреждено в результате вражеских обстрелов.
Сегодня российские войска с временно оккупированного левого берега ударили по Днепровскому району города. На линии огня оказалось и это учебное заведение", - написал Мрочко.
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