Ворог обстрілює Херсон, - місцевий телеграм-канал
Зранку 5 березня у Херсоні чути вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.
"Ворог знову обстрілює Херсон та передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя",- йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації щодо обстрілу наразі немає.
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