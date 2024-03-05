Ворог обстрілює Херсон, - місцевий телеграм-канал

Зранку 5 березня у Херсоні чути вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

"Ворог знову обстрілює Херсон та передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя",- йдеться у повідомленні.

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Офіційної інформації щодо обстрілу наразі немає.