УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11577 відвідувачів онлайн
Новини Війна
619 1

Ворог обстрілює Херсон, - місцевий телеграм-канал

херсон

Зранку 5 березня у Херсоні чути вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал.

"Ворог знову обстрілює Херсон та передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя",- йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Херсон: пошкоджений заклад освіти. ВIДЕО

Офіційної інформації щодо обстрілу наразі немає.

Автор: 

обстріл (28725) Херсон (3385)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 