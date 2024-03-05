Враг обстреливает Херсон, - местный телеграмм-канал
Утром 5 марта в Херсоне слышны взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.
"Враг снова обстреливает Херсон и пригород с временно оккупированного левобережья", - говорится в сообщении.
Официальной информации об обстреле пока нет.
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