Враг обстреливает Херсон, - местный телеграмм-канал

Утром 5 марта в Херсоне слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

"Враг снова обстреливает Херсон и пригород с временно оккупированного левобережья", - говорится в сообщении.

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Официальной информации об обстреле пока нет.