Трамп встречался с Маском: искал деньги на выборы, - NYT
В поисках финансирования избирательной кампании бывший президент США Дональд Трамп встретился с миллиардером Илоном Маском и несколькими состоятельными донорами республиканцев.
Об этом со ссылкой на троих поинформированных лиц пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, Трамп похвалил Маска и сказал, что вскоре собирается встретиться с ним лицом к лицу.
Сейчас Трамп ищет средства для соревнований на выборах с действующим президентом США Джо Байденом. Неизвестно, собирается ли Маск ему помочь. Но последние посты Маска в соцсетях свидетельствуют: он хочет, чтобы Байден покинул Белый дом.
Люди, которые общались с Маском в частном порядке, подтвердили: он считает крайне важным, чтобы Байден в ноябре потерпел поражение.
На сегодня Байден имеет перед Трампом огромное финансовое предвыборное преимущество. Но Маск, имеющий около $200 млрд, может почти единолично выровнять баланс, если решит помочь Трампу.
Ранее Маск жертвовал средства как кандидатам от республиканцев, так и представителям Демократической партии. Его расходы были достаточно умеренно распределены между демократами и республиканцами. При этом Маск, в отличие от других американских миллиардеров, не тратил значительные средства на президентские выборы.
Компании Маска, Tesla и SpaceX получали контракты и субсидии от правительства.
"Абідєлі юродівого - отобралі копєєчку..." (с)
Маск хоч і аутист, але знає що грощі треба брати у того, у кого їх найбільше, сам користувався послугами фінансування кремлівського спонсора тероризму.
і американці його хочуть?
- він батьківський бізнес розвалив, розвалить і найуспішнішу державу - Штати, на радість ***** і його людожерам..
на фоні цього Україна з випадковим, ніяким президентом по-зальоту виглядає ще ого-го!
На інфі "" - також жодного трампіста. Бо обидві інфи - викривальні як для Трампа як ворога України
Тим часом в посту "" окрім автора, срали брехнею трампісти , , , ,
На інфі "" срали брехнею трампісти , , , ,
На інфі "" срали брехнею трампісти , , , , , ,
Просто давайте запам'ятаймо цих трампістів. Вони, можливо, навіть гірші вороги України, ніж місцеві апологети дермака і подляка.