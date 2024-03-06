РУС
Трамп встречался с Маском: искал деньги на выборы, - NYT

В поисках финансирования избирательной кампании бывший президент США Дональд Трамп встретился с миллиардером Илоном Маском и несколькими состоятельными донорами республиканцев.

Об этом со ссылкой на троих поинформированных лиц пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, Трамп похвалил Маска и сказал, что вскоре собирается встретиться с ним лицом к лицу.

Сейчас Трамп ищет средства для соревнований на выборах с действующим президентом США Джо Байденом. Неизвестно, собирается ли Маск ему помочь. Но последние посты Маска в соцсетях свидетельствуют: он хочет, чтобы Байден покинул Белый дом.

Люди, которые общались с Маском в частном порядке, подтвердили: он считает крайне важным, чтобы Байден в ноябре потерпел поражение.

Читайте также: Маск заявил, что Путин не может проиграть в войне против Украины и выступил против одобрения Сенатом помощи Киеву

На сегодня Байден имеет перед Трампом огромное финансовое предвыборное преимущество. Но Маск, имеющий около $200 млрд, может почти единолично выровнять баланс, если решит помочь Трампу.

Ранее Маск жертвовал средства как кандидатам от республиканцев, так и представителям Демократической партии. Его расходы были достаточно умеренно распределены между демократами и республиканцами. При этом Маск, в отличие от других американских миллиардеров, не тратил значительные средства на президентские выборы.

Компании Маска, Tesla и SpaceX получали контракты и субсидии от правительства.

Читайте также: Второй срок Трампа - это возвращение к "хаосу, расколу и тьме", - Байден

Топ комментарии
+12
Вчора якраз акції тесли впали)))
06.03.2024 13:30 Ответить
+9
Мільярдер шукав гроші у мільярдера ! Можливо вони .... не настоящие !
06.03.2024 13:33 Ответить
+9
А у путлєра не просили?😁
06.03.2024 13:40 Ответить
Вчора якраз акції тесли впали)))
06.03.2024 13:30 Ответить
По своїх кишенях шукав?
06.03.2024 13:30 Ответить
Трампа ж оштрафували,от і шукає гроші.
06.03.2024 13:33 Ответить
Мільярдер шукав гроші у мільярдера ! Можливо вони .... не настоящие !
06.03.2024 13:33 Ответить
На манєже всьо тє жє - маскло, трампло, джонсонло...
06.03.2024 13:35 Ответить
"Дєньгі, дєньгі давай!" (с)

"Абідєлі юродівого - отобралі копєєчку..." (с)
06.03.2024 13:37 Ответить
А у путлєра не просили?😁
06.03.2024 13:40 Ответить
Маск перед закупив дох#я біткоїнів, походження яких звісно ніхто не може проконтролювати. Можна спробувати дізнатися походження кожного долару, на які Маск купив ці біткоїни і якщо таких доларів буде менше, ніж біткоїнів за курсом того часу - то це гроші ФСБ. І потрібно спробувати надіслати агентів до оточення Маска і спробувати купити когось із його топ керівництва - можливо вони за гроші зіллють якусь інфут. Спецслужбам потрібно відпарцювати Маска. Великі гроші - це грізна сила, а Маск - це гамаменець х#йла
06.03.2024 13:42 Ответить
Тільки ***** може врятувати отця рускай демократії - Дональда Трампа.

Маск хоч і аутист, але знає що грощі треба брати у того, у кого їх найбільше, сам користувався послугами фінансування кремлівського спонсора тероризму.
06.03.2024 13:43 Ответить
Сполучені Штати мріє вдруге захопити "бізнесмен"-банкрут-злидень?...
і американці його хочуть?
- він батьківський бізнес розвалив, розвалить і найуспішнішу державу - Штати, на радість ***** і його людожерам..

на фоні цього Україна з випадковим, ніяким президентом по-зальоту виглядає ще ого-го!
06.03.2024 14:00 Ответить
Інженер Маск, став найдорожчим пропагандистом, коли євреї дали йому 40 млрд.₴ на твіттер, щоб він цвірінькав по новому. Банальність зла космополітів очевидна.
06.03.2024 14:14 Ответить
А пуйло кошти дав?
06.03.2024 14:16 Ответить
Три маріонетки космополітів - Нетаньяху, Путін, Трамп продовжують гадити світу і реалізують нові спецоперації.
06.03.2024 14:16 Ответить
Мені цікаво, трампісти ще тут виправдовуватимуть свого гуру? Яко отут - в пості ""
06.03.2024 14:47 Ответить
На цій інфі "" нема ще нікого з трамістів.
На інфі "" - також жодного трампіста. Бо обидві інфи - викривальні як для Трампа як ворога України
Тим часом в посту "" окрім автора, срали брехнею трампісти , , , ,
На інфі "" срали брехнею трампісти , , , ,
На інфі "" срали брехнею трампісти , , , , , ,
Просто давайте запам'ятаймо цих трампістів. Вони, можливо, навіть гірші вороги України, ніж місцеві апологети дермака і подляка.
06.03.2024 15:29 Ответить
Два негідники які зовсім не тямлять в політиці ,але туди лізуть.
06.03.2024 14:50 Ответить
дно мира...аутист и дебил решает судьбу планеты...
07.03.2024 02:20 Ответить
 
 