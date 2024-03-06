Трамп встречался с Маском: искал деньги на выборы, - NYT

В поисках финансирования избирательной кампании бывший президент США Дональд Трамп встретился с миллиардером Илоном Маском и несколькими состоятельными донорами республиканцев.

По его данным, Трамп похвалил Маска и сказал, что вскоре собирается встретиться с ним лицом к лицу.

Сейчас Трамп ищет средства для соревнований на выборах с действующим президентом США Джо Байденом. Неизвестно, собирается ли Маск ему помочь. Но последние посты Маска в соцсетях свидетельствуют: он хочет, чтобы Байден покинул Белый дом.

Люди, которые общались с Маском в частном порядке, подтвердили: он считает крайне важным, чтобы Байден в ноябре потерпел поражение.

На сегодня Байден имеет перед Трампом огромное финансовое предвыборное преимущество. Но Маск, имеющий около $200 млрд, может почти единолично выровнять баланс, если решит помочь Трампу.

Ранее Маск жертвовал средства как кандидатам от республиканцев, так и представителям Демократической партии. Его расходы были достаточно умеренно распределены между демократами и республиканцами. При этом Маск, в отличие от других американских миллиардеров, не тратил значительные средства на президентские выборы.

Компании Маска, Tesla и SpaceX получали контракты и субсидии от правительства.

