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Новини
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Трамп зустрічався з Маском: шукав гроші на вибори, - NYT

трамп,маск

В пошуках фінансування виборчої кампанії колишній президент США Дональд Трамп зустрівся з мільярдером Ілоном Маском і кількома заможними донорами республіканців.

Про це з посиланням на трьох поінформованих осіб пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, Трамп похвалив Маска і сказав, що невдовзі збирається зустрітися з ним віч-на-віч.

Зараз Трамп шукає кошти для змагання на виборах із чинним президентом США Джо Байденом. Невідомо, чи Маск збирається йому допомогти. Але останні пости Маска в соцмережах свідчать: він хоче, щоб Байден облишив Білий дім.

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Люди, які спілкувалися з Маском у приватному порядку, підтвердили: він вважає вкрай важливим, щоб Байден у листопаді зазнав поразки.

Станом на зараз Байден має перед Трампом величезну фінансову передвиборчу перевагу. Але Маск, який має близько $200 млрд, може майже одноосібно вирівняти баланс, якщо вирішить допомогти Трампу.

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Раніше Маск жертвував кошти як кандидатам від республіканців, так і представникам Демократичної партії. Його витрати були досить рівномірно розподілені між демократами та республіканцями. При цьому Маск, на відміну від інших американських мільярдерів, не втрачав значних коштів на президентські вибори.

Компанії Маска, Tesla і SpaceX, отримували контракти та субсидії від уряду.

Автор: 

вибори (6704) США (23105) Маск Ілон (655) Трамп Дональд (5846)


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Топ коментарі
+12
Вчора якраз акції тесли впали)))
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06.03.2024 13:30
+9
Мільярдер шукав гроші у мільярдера ! Можливо вони .... не настоящие !
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06.03.2024 13:33
+9
А у путлєра не просили?😁
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06.03.2024 13:40
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Вчора якраз акції тесли впали)))
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06.03.2024 13:30 Відповісти
По своїх кишенях шукав?
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06.03.2024 13:30 Відповісти
Трампа ж оштрафували,от і шукає гроші.
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06.03.2024 13:33 Відповісти
Мільярдер шукав гроші у мільярдера ! Можливо вони .... не настоящие !
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06.03.2024 13:33 Відповісти
На манєже всьо тє жє - маскло, трампло, джонсонло...
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06.03.2024 13:35 Відповісти
"Дєньгі, дєньгі давай!" (с)

"Абідєлі юродівого - отобралі копєєчку..." (с)
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06.03.2024 13:37 Відповісти
А у путлєра не просили?😁
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06.03.2024 13:40 Відповісти
Маск перед закупив дох#я біткоїнів, походження яких звісно ніхто не може проконтролювати. Можна спробувати дізнатися походження кожного долару, на які Маск купив ці біткоїни і якщо таких доларів буде менше, ніж біткоїнів за курсом того часу - то це гроші ФСБ. І потрібно спробувати надіслати агентів до оточення Маска і спробувати купити когось із його топ керівництва - можливо вони за гроші зіллють якусь інфут. Спецслужбам потрібно відпарцювати Маска. Великі гроші - це грізна сила, а Маск - це гамаменець х#йла
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06.03.2024 13:42 Відповісти
Тільки ***** може врятувати отця рускай демократії - Дональда Трампа.

Маск хоч і аутист, але знає що грощі треба брати у того, у кого їх найбільше, сам користувався послугами фінансування кремлівського спонсора тероризму.
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06.03.2024 13:43 Відповісти
Сполучені Штати мріє вдруге захопити "бізнесмен"-банкрут-злидень?...
і американці його хочуть?
- він батьківський бізнес розвалив, розвалить і найуспішнішу державу - Штати, на радість ***** і його людожерам..

на фоні цього Україна з випадковим, ніяким президентом по-зальоту виглядає ще ого-го!
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06.03.2024 14:00 Відповісти
Інженер Маск, став найдорожчим пропагандистом, коли євреї дали йому 40 млрд.₴ на твіттер, щоб він цвірінькав по новому. Банальність зла космополітів очевидна.
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06.03.2024 14:14 Відповісти
А пуйло кошти дав?
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06.03.2024 14:16 Відповісти
Три маріонетки космополітів - Нетаньяху, Путін, Трамп продовжують гадити світу і реалізують нові спецоперації.
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06.03.2024 14:16 Відповісти
Мені цікаво, трампісти ще тут виправдовуватимуть свого гуру? Яко отут - в пості ""
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06.03.2024 14:47 Відповісти
На цій інфі "" нема ще нікого з трамістів.
На інфі "" - також жодного трампіста. Бо обидві інфи - викривальні як для Трампа як ворога України
Тим часом в посту "" окрім автора, срали брехнею трампісти , , , ,
На інфі "" срали брехнею трампісти , , , ,
На інфі "" срали брехнею трампісти , , , , , ,
Просто давайте запам'ятаймо цих трампістів. Вони, можливо, навіть гірші вороги України, ніж місцеві апологети дермака і подляка.
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06.03.2024 15:29 Відповісти
Два негідники які зовсім не тямлять в політиці ,але туди лізуть.
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06.03.2024 14:50 Відповісти
дно мира...аутист и дебил решает судьбу планеты...
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07.03.2024 02:20 Відповісти
 
 