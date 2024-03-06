Трамп зустрічався з Маском: шукав гроші на вибори, - NYT
В пошуках фінансування виборчої кампанії колишній президент США Дональд Трамп зустрівся з мільярдером Ілоном Маском і кількома заможними донорами республіканців.
Про це з посиланням на трьох поінформованих осіб пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
За його даними, Трамп похвалив Маска і сказав, що невдовзі збирається зустрітися з ним віч-на-віч.
Зараз Трамп шукає кошти для змагання на виборах із чинним президентом США Джо Байденом. Невідомо, чи Маск збирається йому допомогти. Але останні пости Маска в соцмережах свідчать: він хоче, щоб Байден облишив Білий дім.
Люди, які спілкувалися з Маском у приватному порядку, підтвердили: він вважає вкрай важливим, щоб Байден у листопаді зазнав поразки.
Станом на зараз Байден має перед Трампом величезну фінансову передвиборчу перевагу. Але Маск, який має близько $200 млрд, може майже одноосібно вирівняти баланс, якщо вирішить допомогти Трампу.
Раніше Маск жертвував кошти як кандидатам від республіканців, так і представникам Демократичної партії. Його витрати були досить рівномірно розподілені між демократами та республіканцями. При цьому Маск, на відміну від інших американських мільярдерів, не втрачав значних коштів на президентські вибори.
Компанії Маска, Tesla і SpaceX, отримували контракти та субсидії від уряду.
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"Абідєлі юродівого - отобралі копєєчку..." (с)
Маск хоч і аутист, але знає що грощі треба брати у того, у кого їх найбільше, сам користувався послугами фінансування кремлівського спонсора тероризму.
і американці його хочуть?
- він батьківський бізнес розвалив, розвалить і найуспішнішу державу - Штати, на радість ***** і його людожерам..
на фоні цього Україна з випадковим, ніяким президентом по-зальоту виглядає ще ого-го!
На інфі "" - також жодного трампіста. Бо обидві інфи - викривальні як для Трампа як ворога України
Тим часом в посту "" окрім автора, срали брехнею трампісти , , , ,
На інфі "" срали брехнею трампісти , , , ,
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Просто давайте запам'ятаймо цих трампістів. Вони, можливо, навіть гірші вороги України, ніж місцеві апологети дермака і подляка.