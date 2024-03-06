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Другий термін Трампа - це повернення до "хаосу, розколу та темряви", - Байден

байден,трамп

Президент США Джо Байден опублікував заяву, в якій похвалив роботу своєї адміністрації та назвав можливе повернення до Білого дому свого попередника Дональда Трампа поверненням до "хаосу, розколу та темряви".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

"Чотири роки тому я балотувався через екзистенційну загрозу, яку являв Дональд Трамп Америці, у яку ми всі віримо.

(Трампом) рухає образа та злодійство, він зосереджений на власній помсті та відплаті, а не на американському народі", - заявив Байден.

Читайте: Байден і Трамп перемогли на праймеріз своїх партій в Супервівторок

Він також нагадав про досягнення своєї адміністрації щодо робочих місць, інфляції, цін на рецептурні ліки та контролю над зброєю.

Байден стверджує, що якщо Трамп повернеться до Білого дому, прогрес, досягнутий його адміністрацією, буде під загрозою.

Також читайте: Трамп - єдиний серйозний шанс на мир в Україні, - Орбан

Автор: 

Байден Джо (2890) вибори (6704) США (23105) Трамп Дональд (5846)


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Топ коментарі
+9
****, яка ж це ганьба для республіканців, що демократи зараз є більш войовничими на зовнішньому фронті. Були б живі Рейган чи Маккейн вони б таких піздюл1в тому трампу дали...
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06.03.2024 08:56
+9
ПІшов з життя Маккейн - разом із ним і республіканці як партія. Без Байдена таке ж було б і з демократами. Нажаль світ тримається на стариках і суспільство деградувало так і не знайшовши їм гідну заміну
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06.03.2024 09:21
+8
Все те саме казали у 2019, але зелебобікі з пролетарською ненавістю, а деякі з радістю зпилили сук на якому сиділи.
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06.03.2024 09:09
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А який саме був "предмет"?
Де я якісь особистості обговорюю?
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06.03.2024 13:19 Відповісти
мне не тяжело проскрилить пол экрана:

СЕЙЧАС ЧТО?

боюсь второй срок Байдена уже мы все не переживем.
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06.03.2024 13:28 Відповісти
Хіба я під тим вашим дописом свій комент залишив?
Я запитав про те що мене зацікавило.
Чіткої відповіді не отримав.

Якщо вам про особистості не зрозуміло, то це ви у вашому: "а по продмету разговора хоть один из интелектуалов скажет что-нибудь? или как бабки у подъезда будете продолжать личности обсуждать?" - намагаєтесь перескочити на особистості.
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06.03.2024 13:36 Відповісти
у не удевлен почему вас не заинересовал главный коммент по оффтопу:

касап ольгінський, ти ж не пережив деактивації свого попереднього логіну. Ти не переживеш і сьогоднішнього лівого акаунту з VPN.

может вы с ним согласны, поэтому пошли дальше по ветке?

попроую еще раз ответить: да, людей, которые не способны отватить ДА/НЕТ или черное это или белое, я считаю с низкими интелектуальными способностями - глупыми, тупыми как вам угодно.
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06.03.2024 13:43 Відповісти
То ваше: "судя по уровню ведения дискуссии, из самых низов. так что простительно" = "да, людей, которые не способны отватить ДА/НЕТ или черное это или белое, я считаю с низкими интелектуальными способностями - глупыми, тупыми как вам угодно"?

А тоді куди дівати ось це: "кто-то создает бизнес, создает рабочие места, а кто-то моет туалеты. но я считаю все работы необходимы и все они достойны, пока люди не начинают хамить"? Це - "не граємо"? Тут чомусь про інтелект нічого...
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06.03.2024 13:51 Відповісти
окей. официально сливают. по своим причинам. хотите обсудить заголовок статьи и мой комментарий на нее? если нет, то вы уходите с первым местом, а я с вторым из двух возможных. ибо алкоголичка ирен вне конкурса.
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06.03.2024 13:58 Відповісти
Що таке - "официально сливают. по своим причинам"?

Обговорювати політичні передвиборчі гасла кандидатів на пост президента США? Щоби що? Я не громадянин США, я не маю права голосу на тих виборах.

Чому - "алкоголічка"?
Вас дивує реакція зомбованих (або самозомбованих) людей?
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06.03.2024 15:08 Відповісти
была опечатка. "официально сливаюСЬ". проигрываю. предложение обсудить топик.

в последний раз: если так хочется защитить девушку, то мое видение такое: если человек отвечает на тезис по хамски, но отвечает, он может быть хамом, а если он только хамит не продолжая логику дискуссии, то он хам и глупец, одним словом быдЛЯТИНА. а дальше разговор переходит в тот же формат, который предлагается собеседником.
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06.03.2024 18:58 Відповісти
Вам хочеться захистити якусь дівчину? Чи ви продовжуєте шукати якусь слабкість в мені щоби я почав у чомусь виправдовуватися?
Я спитався - звідки ви взяли що то є дівчина, тим більше - "алкоголічка"? Це банальна цікавість, а не захист когось.
Про хамство - зрозуміло та логічно.

Мене зацікавило лише: що таке "из самых низов", і як ви це зможете пояснити. Я нібито на початку про інше й не питав, і нібито не змагався...
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06.03.2024 20:33 Відповісти
Цей кремлеботик занадто тупенький, щоб зрозуміти, що ви на його стороні та залюбки будете обговорювати якусь дівчину чи не дівчину, зомбовану чи самозомбовану, з низів чи алкоголічку. Скажіть йому відкритим текстом на його рідному ізикє: - «чувак! йа свой.
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06.03.2024 21:23 Відповісти
Дякую.
Там написано: я президента США не обираю, так що спробуйте жбурлятися лайном один в одного без мене. Мабуть впадати у психоз стосовно кандидатів у президенти США - це для вас дуже важливо, і цей психоз дуже допоможе Україні...
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06.03.2024 21:34 Відповісти
Я з кремлеботами не спілкуюсь та не дискутую, а от ви намагались це зробити з бобом марлі. Хотіли це зробити якось незграбно, занадто завуальовано, а воно лише сьогодні вилупилось та не зрозуміло, що від нього хочуть.

Який ще психоз стосовно кандидатів може бути у українки , яка живе в Україні і її майбутнє залежить від того, хто зайде у Білий дім восени.
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06.03.2024 21:42 Відповісти
Про те що - "як раптом до Білого Дому прилізе Трамп, то навряд Небо на Землю впаде" - за останні пару місяців чув від таких відомих "кремлеботів" як: Валерій Чалий, Роман Безсмертний, Петро Порошенко.
Але ви можете готуватися до падіння того Неба на Землю, робити більше корисного, а не кидатися на всіх хто не розділяє ваш психоз та параною - крок вправо, крок вліво = розстріл.
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06.03.2024 21:55 Відповісти
Якось дуже пихато ви розмовляєте! Вам не здається?

Краще продовжуйте розмову з рускагаварящім ботом, він вам більш довподоби. Споріднена душа однодумця завжди цікавіша.
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06.03.2024 22:03 Відповісти
Не сподобалися мої "кремлеботи" - Валерій Чалий, Роман Безсмертний, Петро Порошенко?
Таке бува.
Тим хто звик бігати у шорах знімати їх страшно, шаблони рвати важко та боляче.
То у вас просто захисна реакція.
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06.03.2024 22:23 Відповісти
Не сподобались «кремлеботи»? Це професійні дипломати, вони ніколи , нічого іншого би і не сказали. Це їхня професія розповідати нам , що небо на землю ніколи не впаде. То ви просто мало спілкуєтесь з нормальними людьми, то дипломати , то боти, вийдіть на вулицю та спитайте у людей , що буде, коли до влади в Америці прийде трамп. Бо ваші шори та шаблони приховують від вас реальну картинку світу.
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06.03.2024 22:30 Відповісти
А хто це - "нормальні люди", це секта КДБ-шного Чмоні Швеця, чи секта Пономаря-Голобородька?
Звідки взагалі вам знати про чиєсь коло спілкування? Невже ви = Бабця Ванга?

"Вийдіть на вулицю та спитайте у людей, Пашинський - бандит?" Це є рівень Зеленського і його слова. Й після цього ви ще повторюєте мені мої слова про шори та реальну картинку світу...
Лишилося лише дитяче "бє-бє-бє"...
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06.03.2024 22:50 Відповісти
Коли чоловік істерить - це так огидно. Це я про вас .

Хто зна чи ви чоловік, чи жінка, чи українець , чи кацап. Хоча розподіл українців на секту Швеця та секту Пономаря натякає мені на те, що ви з секти Табаха.
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06.03.2024 22:58 Відповісти
Ви таки Бабця Ванга.
У якій літері вам примарилася істерика? Навіщо видавати бажане за дійсне? Спроба газлайтингу - це ваша захисна реакція? Не сподобалося те що я вас спіймав на "Вийдіть на вулицю та спитайте у людей..."? Не подобається що вас ототожнюють з Зеленським? Навіщо ви тоді говорите його словами?
Люди нам у 2019-му сказали "ми зробили вас разом" - вам то сподобалося? Ви мене знову до тих людей щось питатися посилаєте? Дивно...
Я сам думати вмію, не питаючись в тих хто власної думки не має. Мабуть це вас й вкурвлює. Тому вий приписуєте мені якусь секту - бо самі з секти.
Де вам примарився "розподіл українців"? Там де ви питали мене чи я не "трампіст"? То в кого колода з ока стирчить?
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06.03.2024 23:26 Відповісти
Істерика продовжується, добре. Я не знаю на чому ви мене спіймали, бо я навідміну від вас Зеленського не слухаю взагалі і не знаю, що він там декларує. Це по-перше, по-друге, якщо ви засипаєте питаннями кремлебота боба марлі, то може ви просто, як та кицька усім цікавитеся.

Скажу вам по секрету, тільки нікому не кажіть, про секти то ви перший почали.

Тут була одна трампістка з Канади , то вона усіх ділила на секти .

Ведана ! Ти штолє?
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06.03.2024 23:35 Відповісти
"бо я навідміну від вас Зеленського не слухаю взагалі і не знаю, що він там декларує" - то ви настільки самовпевнені що не вивчаєте навіть ворога? Ви навіть у пошук ті слова не спромоглися кинути (чи банально брешете)? Йдете колією, не звертаєте, а ті хто вільний - в того "істерика", або то = кацап?

В мене періодично виникає чисто наукова ентомологічна цікавість - заміряти рівень психозу на форумі Цензора (та інших майданчиках), та дослідити окремих істот...
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06.03.2024 23:54 Відповісти
Ну, досліджуй своїх істот. Я ж кажу, що дядько , як кицька цікавиться усім. Заведи собі краще подружку , чоловіки незадоволені у реальному житті постійно сваряться з жінками в інтернетах. Саме тут вони дозволяють собі все. Щоб полегшало.

Я Зеленського не слухала навіть тоді, коли він ще був зіркою ТБ . У мене від його гундосіка - алергія, тому я не брешу. А от вам раджу бути обережніше з рускагаварящім ботами на Цензорі. Хотів з ботом мене принизити, а принизився сам та ще й довів всім, що скандаліст з барським характером.
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07.03.2024 00:10 Відповісти
если следовать логике(которую нужно поискать), то женщины, которых не удовлетворяют ссорятся с мужиками в интернетах и сдесь разрешают себе всё. бревно, в смысле не вы, а в глазу, как сказал трампист.
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07.03.2024 00:22 Відповісти
Так й досліджую, якійсь дозвіл на це не потрібний.

У вас з Зеленським однакова логіка на рахунок - "спитайте в людей", це факт.
Вже написав: ворога потрібно добре вивчити, і алергія - це не виправдання.

Чим мені зашкодять кацапомовні? Ви не знаєте кацапомовного 18c49ed2 ? Ботів тут немає, бот - це програма а не людина.
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07.03.2024 00:25 Відповісти
Так досліджуй кого завгодно. Якого дідька почав саме з мене? Та ще й ярликів навішав, як психолог-любитель після двотижневих курсів у місцевому клюбі.

Якщо у мене однакова логіка з зеленським , то у вас однакова логіка з єрмаком.

Я знаю, що таке бот, не вумнічай. Тому як називала кремлеботів ботами, так і буду називати.
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07.03.2024 00:34 Відповісти
Я чітко написав у чому ваша логіка схожа з логікою Зеленського, там окремий епізод, а не узагальнення.
"Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський. ВIДЕО Джерело:
(Це на Цензор посилання)

Я вас не досліджую, я вас знаю по цьому форуму. Просто порозмовляли (саме ви написали під моїм коментарем) та й годі.
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07.03.2024 01:03 Відповісти
У вас якась жіноча логіка
Знаєте мене по форуму, а обговорити та дослідити мене вирішили з одноденним кремлеботом, який навіть не приховує свою приналежність, маскуючи її «сарказмом».

Не я, а ви втрутились у мої розбірки з кремлеботом новорегом.
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07.03.2024 01:24 Відповісти
да вы ночная бабочка, милая.
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07.03.2024 01:40 Відповісти
предлагаю вам иной взгляд.
есть факт что Трамп кандидат
есть факт что у него рейтинги выше.
т.е. он вполне вероятно(не гарантированно) может стать следующим президентом.

а кому выгоден массовый хейт украинцев в отношении очень даже вероятного следующего хозяина белого дома(считай хозяина мира и гаранта его безопастности)?
праааавильно. поэтому совсем не гарантированно что вы беседуете с некой ирен, это вполне может быть фсб орк, как я.
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07.03.2024 00:50 Відповісти
я так полагаю ваше излишнее любопытство в моих постах не оставляет вам времени пролистать чуть выше.

до этого коммента я о существовании алконафтки ирен не знал:

"Житель ЄС - твій дім у Муходрищенську , сиди захищай та не лізь своїми рогами на украінський сайт."

и далее ее судьба меня не интересует. как только она напишет первый конструктивный реплай, то я так же отвечу, так как для меня той или иной личности в интернете не существует, существует лишь их позиция.

что бы ответить на ваш вопрос, вам необходимо задать вопрос ей, с чего она взяла что я из муходрищенска. там и я могу подключится с совими аргументами. но вас интересует только моя реакция. как я говорил выше другому выше, вам не нужно быть ядерным физиком, что бы понять, почему я так считаю.
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06.03.2024 21:59 Відповісти
Рускагаварящій підарок, ти повернувся, проспався алкаш та знову за роботу.

Ну, розмовляйте не буду вам заважати.
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06.03.2024 22:15 Відповісти
так прорвало, что пики карпатов с трудом виднеются.

а давай сойдемся на том, что я кремлебот, рашист, ванька из мухосранска и орк с айкю 30(не знаю бывает ли такое).

но вопрос такой: при каком из двух обсужаемых американских президентов в мире стало больше хаоса? если ответ будет имя президента, то я извинюсь.
но если тебе неинтересно это, то можешь пробежать ЕЩЕ 5 кварталов, что бы мне об этом сообщить.

а если всё мимо, то думаю что урок язвить на язву это дело не благодарное был освоен.

по поводу пришел/ушел - если бы был студентом, возможно караулил бы комменты.
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06.03.2024 22:24 Відповісти
ирен, тут кстати в моем фсб подвале на сракосевере увидел у коллеги за столом(это можно назвать этот гадюшник столом) методичку. он про то, как расссказать, куда я сейчас пойду и что буду делать, после того как благословенную ирен сделаю орчихой.

текст такой:

небольшой дискложер! никуда я не пойду, останусь за рабочим местом, несмотря на поздее время, на своем удобном Харман Миллере, который я рекламирую всем своим братьям и коллегам. сегодня решил знаятся небольшим редизайном проекта клиента из заморского Сан Антонио. вообще-то с клиентами я не работаю, так как наработался работая в консалтинге в 2000х. я весь консалтинг за последние 15 лет отдавал на аутсорс, но имея в нем потенциал, партнеры никогда не были заинтересованы в развитии консалтинга, тупо сидя на лидах. я решил что сам должен вдохнуть жизнь в это направление и поработать с некоторыми клиентами, дабы потом собрать вокруг сие подходящих мне консультантов. мы с клиентом даже сумму сделки дланной части не обсудили, он полагаясь на мой, уже испытанный профессионализм, будет ждать инвойса по окончании работы.

я по понятным причинам из этого текста понял толко несколько фраз, но выглядит текст интереcным. это уникальный инсайд из фсб
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06.03.2024 22:46 Відповісти
Навіщо стільки зайвого незрозумілого ніщо писати?
З чого ви взяли що я не зміг щось прочитати? Я чудово знаю - хто з постійних дописувачів і про що тут роками пише.
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06.03.2024 22:28 Відповісти
окей. но я тогда не понимаю поиск смысла в калометании. оно само по себе бысмысленное и тупое занятие, что не делает мне чести, а чести я в интернете не ищу. никакой логики или логической цепочки в нем быть не может.
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06.03.2024 22:34 Відповісти
Який жах, куди котяться США? 😭 Міжнародні зобовязання Будапештського меморандуму похерили.
Трамп замість допомогти Україні зберегти життя людей та цим зарекомендувати себе як гідного кандидата в президенти, навпаки, торгує життями людей за ради власних амбіцій!
Якщо його виберуть, життя людей і надалі буде предметом шантажу та торгу для отримання власних інтересів! - Кривавий президент! Гагьба-ганьбіща! 😭
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06.03.2024 12:25 Відповісти
Американцев можно понять, за время правления Байдена в США проникли около восьми миллионов нелегальных мигрантов, а это в основной своей массе откровенная бандота из Латинской Америки, идя в США они даже не думают о стрижке газонов и мытье машин а сразу вливаются в этнические ОПГ.
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06.03.2024 15:26 Відповісти
Діду, в тебе була можливість не просто виграти ці вибори, а увійти у Історію, як Зачмиритель *****, руками ЗСУ. Тільки б дав нормально зброї. А тепер пізно пити Боржомі.
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06.03.2024 16:13 Відповісти
нудно громадянам США точно не буде. Для розваги вони зможуть собі обрати будь-які з цих серіалів:

- викоріння комуністів, марксистів, фашистів та ліваків-бандитів
- посадки у тюрми опонентів трампа
- страти наркоторговців (бажано з телетрансляціями)
- проведення найбільшої в історії країни операції з депортації нелегальних мігрантів (теж бажано з прямими трансляціями)

Весь цей перформанс буде проходити під девізом "Where we go one, we go all" (щось це мені нагадує з минулого сторіччя). Сподіваюсь, рогатого джейка анджелі зразу після виборів звільнять з тюрми і дадуть хоч якусь посаду у Білому Домі.
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06.03.2024 19:46 Відповісти
Це хрипить напівзотлілий сцикливий труп, який сам же і привів США до того тупикового стану своїм нестримним бажанням влади.
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06.03.2024 22:39 Відповісти
байден ушлепок. Прока*л все, что только можно было - Украину, израиль, иран, сев.корею и т.п., и теперь вещает про хаос, розкол та темряву. Это все при тебе, сенильный дедушка произошло.
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07.03.2024 02:28 Відповісти
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