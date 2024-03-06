Другий термін Трампа - це повернення до "хаосу, розколу та темряви", - Байден

Президент США Джо Байден опублікував заяву, в якій похвалив роботу своєї адміністрації та назвав можливе повернення до Білого дому свого попередника Дональда Трампа поверненням до "хаосу, розколу та темряви".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

"Чотири роки тому я балотувався через екзистенційну загрозу, яку являв Дональд Трамп Америці, у яку ми всі віримо.

(Трампом) рухає образа та злодійство, він зосереджений на власній помсті та відплаті, а не на американському народі", - заявив Байден.

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Він також нагадав про досягнення своєї адміністрації щодо робочих місць, інфляції, цін на рецептурні ліки та контролю над зброєю.

Байден стверджує, що якщо Трамп повернеться до Білого дому, прогрес, досягнутий його адміністрацією, буде під загрозою.

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