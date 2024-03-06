Другий термін Трампа - це повернення до "хаосу, розколу та темряви", - Байден
Президент США Джо Байден опублікував заяву, в якій похвалив роботу своєї адміністрації та назвав можливе повернення до Білого дому свого попередника Дональда Трампа поверненням до "хаосу, розколу та темряви".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.
"Чотири роки тому я балотувався через екзистенційну загрозу, яку являв Дональд Трамп Америці, у яку ми всі віримо.
(Трампом) рухає образа та злодійство, він зосереджений на власній помсті та відплаті, а не на американському народі", - заявив Байден.
Він також нагадав про досягнення своєї адміністрації щодо робочих місць, інфляції, цін на рецептурні ліки та контролю над зброєю.
Байден стверджує, що якщо Трамп повернеться до Білого дому, прогрес, досягнутий його адміністрацією, буде під загрозою.
Будь ласка, зачекайте...
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Де я якісь особистості обговорюю?
СЕЙЧАС ЧТО?
боюсь второй срок Байдена уже мы все не переживем.
Я запитав про те що мене зацікавило.
Чіткої відповіді не отримав.
Якщо вам про особистості не зрозуміло, то це ви у вашому: "а по продмету разговора хоть один из интелектуалов скажет что-нибудь? или как бабки у подъезда будете продолжать личности обсуждать?" - намагаєтесь перескочити на особистості.
касап ольгінський, ти ж не пережив деактивації свого попереднього логіну. Ти не переживеш і сьогоднішнього лівого акаунту з VPN.
может вы с ним согласны, поэтому пошли дальше по ветке?
попроую еще раз ответить: да, людей, которые не способны отватить ДА/НЕТ или черное это или белое, я считаю с низкими интелектуальными способностями - глупыми, тупыми как вам угодно.
А тоді куди дівати ось це: "кто-то создает бизнес, создает рабочие места, а кто-то моет туалеты. но я считаю все работы необходимы и все они достойны, пока люди не начинают хамить"? Це - "не граємо"? Тут чомусь про інтелект нічого...
Обговорювати політичні передвиборчі гасла кандидатів на пост президента США? Щоби що? Я не громадянин США, я не маю права голосу на тих виборах.
Чому - "алкоголічка"?
Вас дивує реакція зомбованих (або самозомбованих) людей?
в последний раз: если так хочется защитить девушку, то мое видение такое: если человек отвечает на тезис по хамски, но отвечает, он может быть хамом, а если он только хамит не продолжая логику дискуссии, то он хам и глупец, одним словом быдЛЯТИНА. а дальше разговор переходит в тот же формат, который предлагается собеседником.
Я спитався - звідки ви взяли що то є дівчина, тим більше - "алкоголічка"? Це банальна цікавість, а не захист когось.
Про хамство - зрозуміло та логічно.
Мене зацікавило лише: що таке "из самых низов", і як ви це зможете пояснити. Я нібито на початку про інше й не питав, і нібито не змагався...
Там написано: я президента США не обираю, так що спробуйте жбурлятися лайном один в одного без мене. Мабуть впадати у психоз стосовно кандидатів у президенти США - це для вас дуже важливо, і цей психоз дуже допоможе Україні...
Який ще психоз стосовно кандидатів може бути у українки , яка живе в Україні і її майбутнє залежить від того, хто зайде у Білий дім восени.
Але ви можете готуватися до падіння того Неба на Землю, робити більше корисного, а не кидатися на всіх хто не розділяє ваш психоз та параною - крок вправо, крок вліво = розстріл.
Краще продовжуйте розмову з рускагаварящім ботом, він вам більш довподоби. Споріднена душа однодумця завжди цікавіша.
Таке бува.
Тим хто звик бігати у шорах знімати їх страшно, шаблони рвати важко та боляче.
То у вас просто захисна реакція.
Звідки взагалі вам знати про чиєсь коло спілкування? Невже ви = Бабця Ванга?
"Вийдіть на вулицю та спитайте у людей, Пашинський - бандит?" Це є рівень Зеленського і його слова. Й після цього ви ще повторюєте мені мої слова про шори та реальну картинку світу...
Лишилося лише дитяче "бє-бє-бє"...
Хто зна чи ви чоловік, чи жінка, чи українець , чи кацап. Хоча розподіл українців на секту Швеця та секту Пономаря натякає мені на те, що ви з секти Табаха.
У якій літері вам примарилася істерика? Навіщо видавати бажане за дійсне? Спроба газлайтингу - це ваша захисна реакція? Не сподобалося те що я вас спіймав на "Вийдіть на вулицю та спитайте у людей..."? Не подобається що вас ототожнюють з Зеленським? Навіщо ви тоді говорите його словами?
Люди нам у 2019-му сказали "ми зробили вас разом" - вам то сподобалося? Ви мене знову до тих людей щось питатися посилаєте? Дивно...
Я сам думати вмію, не питаючись в тих хто власної думки не має. Мабуть це вас й вкурвлює. Тому вий приписуєте мені якусь секту - бо самі з секти.
Де вам примарився "розподіл українців"? Там де ви питали мене чи я не "трампіст"? То в кого колода з ока стирчить?
Скажу вам по секрету, тільки нікому не кажіть, про секти то ви перший почали.
Тут була одна трампістка з Канади , то вона усіх ділила на секти .
Ведана ! Ти штолє?
В мене періодично виникає чисто наукова ентомологічна цікавість - заміряти рівень психозу на форумі Цензора (та інших майданчиках), та дослідити окремих істот...
Я Зеленського не слухала навіть тоді, коли він ще був зіркою ТБ . У мене від його гундосіка - алергія, тому я не брешу. А от вам раджу бути обережніше з рускагаварящім ботами на Цензорі. Хотів з ботом мене принизити, а принизився сам та ще й довів всім, що скандаліст з барським характером.
У вас з Зеленським однакова логіка на рахунок - "спитайте в людей", це факт.
Вже написав: ворога потрібно добре вивчити, і алергія - це не виправдання.
Чим мені зашкодять кацапомовні? Ви не знаєте кацапомовного 18c49ed2 ? Ботів тут немає, бот - це програма а не людина.
Якщо у мене однакова логіка з зеленським , то у вас однакова логіка з єрмаком.
Я знаю, що таке бот, не вумнічай. Тому як називала кремлеботів ботами, так і буду називати.
"Запитайте у людей на вулиці: "Пашинський - бандит?". Упевнений: 100 людей запитайте, 100 відповість "Так", - Зеленський. ВIДЕО Джерело:
(Це на Цензор посилання)
Я вас не досліджую, я вас знаю по цьому форуму. Просто порозмовляли (саме ви написали під моїм коментарем) та й годі.
Знаєте мене по форуму, а обговорити та дослідити мене вирішили з одноденним кремлеботом, який навіть не приховує свою приналежність, маскуючи її «сарказмом».
Не я, а ви втрутились у мої розбірки з кремлеботом новорегом.
есть факт что Трамп кандидат
есть факт что у него рейтинги выше.
т.е. он вполне вероятно(не гарантированно) может стать следующим президентом.
а кому выгоден массовый хейт украинцев в отношении очень даже вероятного следующего хозяина белого дома(считай хозяина мира и гаранта его безопастности)?
праааавильно. поэтому совсем не гарантированно что вы беседуете с некой ирен, это вполне может быть фсб орк, как я.
до этого коммента я о существовании алконафтки ирен не знал:
"Житель ЄС - твій дім у Муходрищенську , сиди захищай та не лізь своїми рогами на украінський сайт."
и далее ее судьба меня не интересует. как только она напишет первый конструктивный реплай, то я так же отвечу, так как для меня той или иной личности в интернете не существует, существует лишь их позиция.
что бы ответить на ваш вопрос, вам необходимо задать вопрос ей, с чего она взяла что я из муходрищенска. там и я могу подключится с совими аргументами. но вас интересует только моя реакция. как я говорил выше другому выше, вам не нужно быть ядерным физиком, что бы понять, почему я так считаю.
Ну, розмовляйте не буду вам заважати.
а давай сойдемся на том, что я кремлебот, рашист, ванька из мухосранска и орк с айкю 30(не знаю бывает ли такое).
но вопрос такой: при каком из двух обсужаемых американских президентов в мире стало больше хаоса? если ответ будет имя президента, то я извинюсь.
но если тебе неинтересно это, то можешь пробежать ЕЩЕ 5 кварталов, что бы мне об этом сообщить.
а если всё мимо, то думаю что урок язвить на язву это дело не благодарное был освоен.
по поводу пришел/ушел - если бы был студентом, возможно караулил бы комменты.
текст такой:
небольшой дискложер! никуда я не пойду, останусь за рабочим местом, несмотря на поздее время, на своем удобном Харман Миллере, который я рекламирую всем своим братьям и коллегам. сегодня решил знаятся небольшим редизайном проекта клиента из заморского Сан Антонио. вообще-то с клиентами я не работаю, так как наработался работая в консалтинге в 2000х. я весь консалтинг за последние 15 лет отдавал на аутсорс, но имея в нем потенциал, партнеры никогда не были заинтересованы в развитии консалтинга, тупо сидя на лидах. я решил что сам должен вдохнуть жизнь в это направление и поработать с некоторыми клиентами, дабы потом собрать вокруг сие подходящих мне консультантов. мы с клиентом даже сумму сделки дланной части не обсудили, он полагаясь на мой, уже испытанный профессионализм, будет ждать инвойса по окончании работы.
я по понятным причинам из этого текста понял толко несколько фраз, но выглядит текст интереcным. это уникальный инсайд из фсб
З чого ви взяли що я не зміг щось прочитати? Я чудово знаю - хто з постійних дописувачів і про що тут роками пише.
Трамп замість допомогти Україні зберегти життя людей та цим зарекомендувати себе як гідного кандидата в президенти, навпаки, торгує життями людей за ради власних амбіцій!
Якщо його виберуть, життя людей і надалі буде предметом шантажу та торгу для отримання власних інтересів! - Кривавий президент! Гагьба-ганьбіща! 😭
- викоріння комуністів, марксистів, фашистів та ліваків-бандитів
- посадки у тюрми опонентів трампа
- страти наркоторговців (бажано з телетрансляціями)
- проведення найбільшої в історії країни операції з депортації нелегальних мігрантів (теж бажано з прямими трансляціями)
Весь цей перформанс буде проходити під девізом "Where we go one, we go all" (щось це мені нагадує з минулого сторіччя). Сподіваюсь, рогатого джейка анджелі зразу після виборів звільнять з тюрми і дадуть хоч якусь посаду у Білому Домі.