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Трамп - єдиний серйозний шанс на мир в Україні, - Орбан

орбан,трамп

На думку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Дональд Трамп на посаді президента США є "єдиним серйозним шансом" для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Єдиний серйозний шанс на мир - це якщо він зможе повернутися й укласти мир. Інакше війна між Україною та Росією буде затяжною… Повернення Трампа є передумовою настання міцного та швидкого миру на європейському континенті", - заявив Орбан на одній з панелей Анталійського дипломатичного форуму.

Угорський прем'єр також вважає, що війни Росії проти України могло б не статися, якби Трамп був президентом США. Орбан анонсував свій візит наступного тижня у Флориду для зустрічі з Трампом.

Також читайте: Трамп: Дуже добре знаю Путіна та Зеленського, ми "швидко" закінчимо війну

Автор: 

Трамп Дональд (5806) Віктор Орбан (561)


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Топ коментарі
+26
Мир в Україні вибудовує український Народ. ЗСУ.

А не рудий проходимець…
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02.03.2024 02:13
+19
Два дебила - это ... два дебила. Эпоха фриков в полном разгаре. У нас уже одного фрика "миротворца" выбрали. Теперь стране пережить бы это.
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02.03.2024 01:51
+16
Ще один замирець. Україна буде воювати до перемоги - хочете ви цього чи ні.
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02.03.2024 01:50
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не надо мэнэ дурить я ще не пьяный - все решают Конгресс и Сенат
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02.03.2024 12:59 Відповісти
ти п'яний, йюра
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02.03.2024 14:49 Відповісти
ще раз для особливо тверезих Конгрес = Сенат + Палата
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02.03.2024 14:52 Відповісти
а ви щє не купуйте поляцьке,
оставте одного - от тоді побачіте ак яйця будуть по 25 за метр...
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02.03.2024 14:17 Відповісти
хакнутий чи там на покращяні цензор - це щось
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02.03.2024 14:44 Відповісти
Орбанка лает , а караван идёт . СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.03.2024 14:48 Відповісти
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