Трамп - єдиний серйозний шанс на мир в Україні, - Орбан

На думку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Дональд Трамп на посаді президента США є "єдиним серйозним шансом" для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Єдиний серйозний шанс на мир - це якщо він зможе повернутися й укласти мир. Інакше війна між Україною та Росією буде затяжною… Повернення Трампа є передумовою настання міцного та швидкого миру на європейському континенті", - заявив Орбан на одній з панелей Анталійського дипломатичного форуму.

Угорський прем'єр також вважає, що війни Росії проти України могло б не статися, якби Трамп був президентом США. Орбан анонсував свій візит наступного тижня у Флориду для зустрічі з Трампом.

Також читайте: Трамп: Дуже добре знаю Путіна та Зеленського, ми "швидко" закінчимо війну