Трамп - єдиний серйозний шанс на мир в Україні, - Орбан
На думку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Дональд Трамп на посаді президента США є "єдиним серйозним шансом" для припинення війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Єдиний серйозний шанс на мир - це якщо він зможе повернутися й укласти мир. Інакше війна між Україною та Росією буде затяжною… Повернення Трампа є передумовою настання міцного та швидкого миру на європейському континенті", - заявив Орбан на одній з панелей Анталійського дипломатичного форуму.
Угорський прем'єр також вважає, що війни Росії проти України могло б не статися, якби Трамп був президентом США. Орбан анонсував свій візит наступного тижня у Флориду для зустрічі з Трампом.
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