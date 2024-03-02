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Трамп - единственный серьезный шанс на мир в Украине, - Орбан

орбан,трамп

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Дональд Трамп в должности президента США является "единственным серьезным шансом" для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Единственный серьезный шанс на мир – это если он сможет вернуться и заключить мир. Иначе война между Украиной и Россией будет затяжной… Возвращение Трампа является предпосылкой наступления крепкого и быстрого мира на европейском континенте", – заявил Орбан на одной из панелей Антальйского дипломатического форума.

Венгерский премьер также считает, что войны России против Украины могло бы не произойти, если бы Трамп был президентом США. Орбан анонсировал свой визит на следующей неделе во Флориду для встречи с Трампом.

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Автор: 

Трамп Дональд (5368) Виктор Орбан (465)


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Топ комментарии
+26
Мир в Україні вибудовує український Народ. ЗСУ.

А не рудий проходимець…
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02.03.2024 02:13
+19
Два дебила - это ... два дебила. Эпоха фриков в полном разгаре. У нас уже одного фрика "миротворца" выбрали. Теперь стране пережить бы это.
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02.03.2024 01:51
+16
Ще один замирець. Україна буде воювати до перемоги - хочете ви цього чи ні.
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02.03.2024 01:50
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не надо мэнэ дурить я ще не пьяный - все решают Конгресс и Сенат
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02.03.2024 12:59 Ответить
ти п'яний, йюра
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02.03.2024 14:49 Ответить
ще раз для особливо тверезих Конгрес = Сенат + Палата
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02.03.2024 14:52 Ответить
а ви щє не купуйте поляцьке,
оставте одного - от тоді побачіте ак яйця будуть по 25 за метр...
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02.03.2024 14:17 Ответить
хакнутий чи там на покращяні цензор - це щось
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02.03.2024 14:44 Ответить
Орбанка лает , а караван идёт . СЛАВА УКРАИНЕ!
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02.03.2024 14:48 Ответить
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