Трамп - единственный серьезный шанс на мир в Украине, - Орбан

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Дональд Трамп в должности президента США является "единственным серьезным шансом" для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Единственный серьезный шанс на мир – это если он сможет вернуться и заключить мир. Иначе война между Украиной и Россией будет затяжной… Возвращение Трампа является предпосылкой наступления крепкого и быстрого мира на европейском континенте", – заявил Орбан на одной из панелей Антальйского дипломатического форума.

Венгерский премьер также считает, что войны России против Украины могло бы не произойти, если бы Трамп был президентом США. Орбан анонсировал свой визит на следующей неделе во Флориду для встречи с Трампом.

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