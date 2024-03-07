РУС
В США рассматривают возможность использования армейских средств для помощи Украине, - Bloomberg

В администрации президента США Джо Байдена сосредоточены на том, чтобы убедить Палату представителей США принять дополнительный законопроект по национальной безопасности. Однако взвешивают, смогут ли привлечь около 200 миллионов долларов из финансирования армии США, чтобы предоставить Украине немедленную поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что финансирование может быть использовано для оплаты критически важного оружия, припасов и другого оборудования, поскольку Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, а российские войска в последние недели добились небольших территориальных успехов.

"Дебаты по поводу использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают упорные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины. Но возможное финансирование - мизерно по сравнению с более чем 61 миллиардом долларов помощи Украине, которую президент Джо Байден попросил санкционировать Конгресс, а чиновники Белого дома раньше недооценивали свою способность использовать дополнительные ресурсы во благо Украины", - говорится в материале.

Окончательное решение пока не принято, сказал один из собеседников издания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон призывает Конгресс США немедленно принять запрос с дополнительным финансированием: Другого способа полностью удовлетворить потребности Сил обороны Украины нет

Белый дом сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей США принять дополнительный законопроект по национальной безопасности, и его помощники по-прежнему считают, что если спикер поставит законопроект на голосование, его примут подавляющим большинством голосов, сообщил представитель Совета национальной безопасности.

+3
Украине нужны не деньги, нужно , срочно, оружие сказал четырехзвездный генерал Кларк.
В США на складах-законсированные тысячи танков, самолетов.... миллионы снарядов, которые США должны утилизировать, дайте их ВСУ ....
07.03.2024 07:13 Ответить
+2
Так, нам дуже потрібна зброя, якої у США дуже багато і у зв'язку з передвиборчими гонками у США всі програми по наданню зброї, ********** і грошей заблоковані. Невжде наші керівники держави не могли цього передбачити і за 5 років налагодити випуск своєї зброї, яку може виготовляти любий звод - снарядів, мін, дронів, мінометів, гармат, бронетехніки? Я вже не пишу про ракети. Ми готувалися під час війни поржать і на шашлики всі 5 років правління Херпіду? То як перемагати коварного і забезпеченого ворога?
07.03.2024 07:37 Ответить
+2
Ви з Місяця звалились? Мінімум 90% усіх заводів були розграбовані ще на початку 90-х. Верстатники вимерли як клас, молоде покоління - або з вишами, або наркомани.
07.03.2024 08:15 Ответить
Украине нужны не деньги, нужно , срочно, оружие сказал четырехзвездный генерал Кларк.
В США на складах-законсированные тысячи танков, самолетов.... миллионы снарядов, которые США должны утилизировать, дайте их ВСУ ....
07.03.2024 07:13 Ответить
Якщо віддати зброю зі складів ВПК нічого не заробит.
07.03.2024 07:58 Ответить
І шо переважує? -- здоровии глузд - чи вибори?
07.03.2024 07:14 Ответить
Так, нам дуже потрібна зброя, якої у США дуже багато і у зв'язку з передвиборчими гонками у США всі програми по наданню зброї, ********** і грошей заблоковані. Невжде наші керівники держави не могли цього передбачити і за 5 років налагодити випуск своєї зброї, яку може виготовляти любий звод - снарядів, мін, дронів, мінометів, гармат, бронетехніки? Я вже не пишу про ракети. Ми готувалися під час війни поржать і на шашлики всі 5 років правління Херпіду? То як перемагати коварного і забезпеченого ворога?
07.03.2024 07:37 Ответить
Цілком поділяю Вашу думку, проте зауважу, що під час попередніх 5 оокіа правління порохна теж нічого не було зроблено.
07.03.2024 08:04 Ответить
А ракети, а Стугна, а ******* броньовики, самі створилися? То треба так д'єрмака любити щоб самому в зелене лайно вимащуватися!
07.03.2024 08:36 Ответить
Ви з Місяця звалились? Мінімум 90% усіх заводів були розграбовані ще на початку 90-х. Верстатники вимерли як клас, молоде покоління - або з вишами, або наркомани.
07.03.2024 08:15 Ответить
Переіразую українське прислів'я: "Той, хто хоче робити - шукає можливості для роботи, а злодій шукає можливості вкрасти".
А щодо неба і розграбованого - розграбований львівський телевізорний завод "Електрон" знайшов можливість розробляти ц виробляти ******* трамваї, тролейбуси, електробуси, спецтехніку.
07.03.2024 08:40 Ответить
США "зважують, чи зможуть залучити близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку". А в цей час "національно свідомі" зелені почвари закатують в асвальт 430 млн. $ (еквівалегт 17 млрд. грн.).
07.03.2024 08:01 Ответить
Ну то вже важте там швидше, бо затркмка для України дуже дорого коштує!
07.03.2024 08:40 Ответить
А «зважує можливості» це вже краще ніж «розглядає варіанти» ? Це вже серйозний прогрес , чи віз і нині там де був у грудні минулого року ?
07.03.2024 08:49 Ответить
Для надання допомоги Україні в адміністрації Байдена насправді є ресурси. У розпорядженні Білого дому ще з 27 грудня 2023 року є щонайменш 4,2 млрд.дол.

А ось як офіційний представник держдепу сабріна сінгх прокоментувала це під час брифінгу для журналістів:

Журналіст: Здається, у Пентагону все ще є повноваження на виділення допомоги у розмірі 4 мільярди доларів...

СІНГХ: Вірно.

Журналіст: ... [тобто] ви можете передати військову допомогу Україні, але у вас немає фінансування на поповнення складів. А чому ж організація з бюджетом 800 мільярдів доларів [Пентагон] не може просто ризикнути і передати ці 4 мільярди доларів Україні, виходячи з припущення, що потім вони їх отримають від Конгресу? Чи обговорюється взагалі в міністерстві такий варіант?

СІНГХ: ...Це страшений ризик для нас. У нас немає фінансування, необхідного для поповнення наших запасів. Тож, якщо ми не отримаємо цих коштів, то ми не почуватимемося достатньо комфортно, щоб передати допомогу в рамках каналу ПДА або надати новий пакет доти, поки ми не отримаємо гроші на поповнення запасів.

https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/

07.03.2024 09:20 Ответить
І досить вже писати скрізь про ці міфічні 60 мільярдів допомоги! Максимум, що нам світить у 2024 році, це 4-5 мільярдів. Тобто, по суті, ті ж самі гроші, що у байдена вже є. І для надання цієї допомоги дозвіл Конгресу не потрібен.
07.03.2024 09:25 Ответить
Хочеш сказати, що Президент США Байден і Міністр Остін мусять ризикнути можливим майбутнім своїм кримінальним чи адміністративним переслідуванням і порушити встановлені не ними складські норми зберігання резервної зброї?

Та зрозуміло, що саме на це ви, трампісти, їх заганяєте...
07.03.2024 10:02 Ответить
Так все просто, бідоніст: без цих грошей війна дуже швидко закінчиться. Еуропа їїпросто не витягне.
07.03.2024 17:07 Ответить
тобто, ти готовий заради України сісти навіть до американської тюрми, але на років десь так зо сто (скільки там Манафорту відміряли?)... І будеш звинувачувати Байдена з Остіним, що не хочуть разом з тобою посидіти.
Ну, це також позиція.
07.03.2024 18:39 Ответить
Ти країною помилився. Так вболіваєш за цих покидьків лицемірних, що можеш вже зараз подаватися на громадянство сша. А паспорт з тризубом здавай поки не пізно. Тут ти з такими розмовами не потрібен. Окрім шкоди ти нічого не робиш...
07.03.2024 20:04 Ответить
хто би що брехав за лицемірство, як не екстремісти авантюристи демагоги штибу тебе та трампа, кого би я ще за це ***** не посилав
07.03.2024 20:21 Ответить
Меле як з гарячки. Аби тілько ляпнути шось у відповідь. Йди вже звідси. Коментуй таких як ти сам.
07.03.2024 22:35 Ответить
якщо тобі досі незрозуміло, що заради прикриття сраки України (твоєї, моєї) Байден з Остіним і той самий тввій гуру трамп з джонсоном ніколи не будуть прикривати своєю - то можеш йти сам. *****.
07.03.2024 23:42 Ответить
Это что когда кацапы дойдут до Днепра...
07.03.2024 09:49 Ответить
Як тільки ранок - вилазять боти ферми маска...
Довелося на них заводити спеціальний кондуїт
07.03.2024 10:05 Ответить
І це ще не вечір.
07.03.2024 10:11 Ответить
 
 