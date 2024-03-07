В США рассматривают возможность использования армейских средств для помощи Украине, - Bloomberg
В администрации президента США Джо Байдена сосредоточены на том, чтобы убедить Палату представителей США принять дополнительный законопроект по национальной безопасности. Однако взвешивают, смогут ли привлечь около 200 миллионов долларов из финансирования армии США, чтобы предоставить Украине немедленную поддержку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что финансирование может быть использовано для оплаты критически важного оружия, припасов и другого оборудования, поскольку Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, а российские войска в последние недели добились небольших территориальных успехов.
"Дебаты по поводу использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают упорные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины. Но возможное финансирование - мизерно по сравнению с более чем 61 миллиардом долларов помощи Украине, которую президент Джо Байден попросил санкционировать Конгресс, а чиновники Белого дома раньше недооценивали свою способность использовать дополнительные ресурсы во благо Украины", - говорится в материале.
Окончательное решение пока не принято, сказал один из собеседников издания.
Белый дом сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей США принять дополнительный законопроект по национальной безопасности, и его помощники по-прежнему считают, что если спикер поставит законопроект на голосование, его примут подавляющим большинством голосов, сообщил представитель Совета национальной безопасности.
В США на складах-законсированные тысячи танков, самолетов.... миллионы снарядов, которые США должны утилизировать, дайте их ВСУ ....
А щодо неба і розграбованого - розграбований львівський телевізорний завод "Електрон" знайшов можливість розробляти ц виробляти ******* трамваї, тролейбуси, електробуси, спецтехніку.
А ось як офіційний представник держдепу сабріна сінгх прокоментувала це під час брифінгу для журналістів:
Журналіст: Здається, у Пентагону все ще є повноваження на виділення допомоги у розмірі 4 мільярди доларів...
СІНГХ: Вірно.
Журналіст: ... [тобто] ви можете передати військову допомогу Україні, але у вас немає фінансування на поповнення складів. А чому ж організація з бюджетом 800 мільярдів доларів [Пентагон] не може просто ризикнути і передати ці 4 мільярди доларів Україні, виходячи з припущення, що потім вони їх отримають від Конгресу? Чи обговорюється взагалі в міністерстві такий варіант?
СІНГХ: ...Це страшений ризик для нас. У нас немає фінансування, необхідного для поповнення наших запасів. Тож, якщо ми не отримаємо цих коштів, то ми не почуватимемося достатньо комфортно, щоб передати допомогу в рамках каналу ПДА або надати новий пакет доти, поки ми не отримаємо гроші на поповнення запасів.
https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/
Та зрозуміло, що саме на це ви, трампісти, їх заганяєте...
Ну, це також позиція.
Довелося на них заводити спеціальний кондуїт