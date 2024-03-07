В США рассматривают возможность использования армейских средств для помощи Украине, - Bloomberg

В администрации президента США Джо Байдена сосредоточены на том, чтобы убедить Палату представителей США принять дополнительный законопроект по национальной безопасности. Однако взвешивают, смогут ли привлечь около 200 миллионов долларов из финансирования армии США, чтобы предоставить Украине немедленную поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что финансирование может быть использовано для оплаты критически важного оружия, припасов и другого оборудования, поскольку Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, а российские войска в последние недели добились небольших территориальных успехов.

"Дебаты по поводу использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают упорные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины. Но возможное финансирование - мизерно по сравнению с более чем 61 миллиардом долларов помощи Украине, которую президент Джо Байден попросил санкционировать Конгресс, а чиновники Белого дома раньше недооценивали свою способность использовать дополнительные ресурсы во благо Украины", - говорится в материале.

Окончательное решение пока не принято, сказал один из собеседников издания.

Белый дом сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей США принять дополнительный законопроект по национальной безопасности, и его помощники по-прежнему считают, что если спикер поставит законопроект на голосование, его примут подавляющим большинством голосов, сообщил представитель Совета национальной безопасности.