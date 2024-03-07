РУС
В Первомайском на Харьковщине неизвестные разбрасывают фонарики со взрывчаткой

ліхтарик

В Харьковской области неизвестные разбрасывают опасные фонарики, в которых вместо батареек установлена взрывчатка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Первомайского Николай Бакшеев.

"Как сообщают представители ВСУ, такие фонарики разбрасывают пророссийские негодяи по населенным пунктам. Внутри вместо батареек – взрывчатка. При включении она детонирует. Заряд небольшой, но повреждение конечностей обеспечено", – говорится в сообщении.

Бакшеев призвал родителей провести разъяснительные беседы с детьми, чтобы они не брали в руки разные предметы на улице.

Также читайте: 30% территории Украины остаются загрязненными взрывоопасными предметами

взрывчатка (854) терроризм (18693) Харьковщина (5577)
+23
сепари у нас - каста недоторканних.як і *******.
07.03.2024 07:36 Ответить
+22
Кацапські ви..лядки
07.03.2024 07:31 Ответить
+16
Я завжди говорив, що кацап - це не національність, а діагноз. Ракетні удари по цивільним, ліхтарики, які в першу чергу зацікавлять дітей - така може робити тільки дика примітивна нація, якій людські відчуття не знайомі. Тому я думаю, що приказка : хороший кацап - це дохлий кацап підтвержуеться.
07.03.2024 08:07 Ответить
польські фермери?
07.03.2024 07:29 Ответить
Кацапські ви..лядки
07.03.2024 07:31 Ответить
не може бути! в нас не може бути таких!
07.03.2024 07:37 Ответить
07.03.2024 08:08 Ответить
У масовому масштабі? Уявляю картину: "малолітні недоумки" створюють "проект", обладнують майстерню, скуповують ліхтарики і починають виробництво!
Ти хоч сам в подібне повіриш? Чи ти відразу "дорослим" народився і пацаном ніколи не був та "стрілячки" не робив?
07.03.2024 09:40 Ответить
Пане Яре, якщо ви вмієте користуватись пошуком то знайдіть дві групи Первомайська і крім сповіщень( перепости від Бакшеева) про ці ліхтарики більше поки що більше нема постів чи коментарів. Тобто це не масово. Але може у вас свої джерела даних. У мене там родичі. Не так і багато там проросійських лишилось, особливо після ракетних ударів під час похорон( не путайте з Грозою)
07.03.2024 10:00 Ответить
Якби ти прочитав мій первинний коментар - то такого-б не писав Мова велася про те що серійне виготовлення та застосування подібних прихованих вибухових пристроїв практикувалося ще при СРСР
07.03.2024 10:19 Ответить
сепари у нас - каста недоторканних.як і *******.
07.03.2024 07:36 Ответить
Нічого нового В часи війни в Афганістані у Дніпропетровську (на одному з "номерних" заводів) був "закритий" цех Там радіоприймачі та дитячі іграшки начинялися вибухівкою А потім вони розкидалися по кишлаках
07.03.2024 07:47 Ответить
Мабудь сам виготовляв?! Якщо ні, то не неси маячню.
07.03.2024 07:55 Ответить
Не виготовляв Просто говорив з людиною звідти, батьки якої на ньому працювали А почалося все з моєї розповіді про солдата з Калініна, який поїхав з Афгану з медаллю "За відвагу" та відірваними кистями рук і вибитим оком Я розказав, що насправді в його руках вибухнула лялька, яку він хотів привезти, у якості "трофею", сестричці Тоді я звинуватив у цьому американців А чоловік мене висміяв та "прояснив ситуацію"
07.03.2024 08:01 Ответить
Афганський плакат.

07.03.2024 08:33 Ответить
ОБС (одна баба сказала)?
07.03.2024 08:43 Ответить
У тебе є докази зворотнього? Викладай!
07.03.2024 08:54 Ответить
Бездіяльність поліції та сбу
07.03.2024 07:53 Ответить
Якби піймали, та засунули ліхтарик в дупу і рвонули, вони б не розкидали,
а коли їх годують краще ніж своїх пенсіонерів, та влаштовують концерти так чого їм боятись.
07.03.2024 07:53 Ответить
Невідомі. Та там вже дрг повно. Як все херово з такою владою та спецслужбами.
07.03.2024 08:05 Ответить
Я завжди говорив, що кацап - це не національність, а діагноз. Ракетні удари по цивільним, ліхтарики, які в першу чергу зацікавлять дітей - така може робити тільки дика примітивна нація, якій людські відчуття не знайомі. Тому я думаю, що приказка : хороший кацап - це дохлий кацап підтвержуеться.
07.03.2024 08:07 Ответить
Відстрелити кінцівки таким ублюдкам потрібно
07.03.2024 08:11 Ответить
Розкидання "красивих предметів" було запроваджено ше німцями в другу світову Як правило це підбирали діти і їм відривало кисті рук Після війни в нас в Києві це було масово Маю два приклади--мій однокласник (відірвало три пальці) і моя дворідна сестра. Це метод фашистів і русня вже "перегнала" по звірствах їх Тому це держава (росія) варварів і фашистів.
07.03.2024 08:12 Ответить
Точно німці? Бо мені бабуся з селі на Чернігівщині інакше розказувала. Поки німці були в селі - люди собі жили і все гаразд було. Як прийшли червоні нелюди "асвабаждать" - то півсела розстріляли, півсела з голими дупами погнали геть. Нічого не нагадує?
Я взагалі, враховуючи як орки навчилися перекручувати історію, вважаю, що більша частина "звірств" фашистів в наших краях були діями червоних ублюдків, які під видом фашистів винищували українців, щоб ті максимально зненавиділи німців. Тож, скоріш за все, це савєцькі "підпільники" розсипали.
07.03.2024 09:35 Ответить
Поки не будуть розстрілювати цих підарасів діла не буде.
07.03.2024 08:18 Ответить
Симетричною має бути відповідь у вигляді масових отруєнь бойовими отруйними речовинами в шкільних їдальнях тимчасово окупованого Брянська, із сотнями здохших кацапських личинок в лікарнях. З наступними ударами безпілотниками по цих лікарнях, і з повторними пусками по рятувальниках, які приїдуть розбирати завали і гасити пожежі. Нічого нового, все справедливо повернемо ворогам, в боргу не треба залишатись.
07.03.2024 08:45 Ответить
І вишенька на тортику: після всього описаного вище, заявити, що це все організували "мєстниє апалчєнци, нєдавольниє палітікой крємльофскава рєжима", а отруту купили в місцевому сільгосп. магазині. На БПЛА - жодного напису кирилицею, лише "Хунвейбін - суньхуйвчай виньсухим".
07.03.2024 08:50 Ответить
І чим ми тоді будем відрізняться від рашистів? Кольором прапора?
07.03.2024 10:20 Ответить
Влада ж звісно вже привезла західних журналістів, щоб ті на весь світ показали злочини рагистів? Ні, а чого? За відосами ніколи?
07.03.2024 08:53 Ответить
Все-таки смертную казнь нужно вводить обязательно! И трибуналы-тройки из одного пенсионера, вдовы и инвалида войны!
07.03.2024 08:58 Ответить
...а чого кацаподним какаразніцам боятися - приклади штеп-портнових-татарових надихають засланців.. та й Зєлі нравіцца - он дермак, навідник ракет на Найвеличнівшивого, так той взагалі сидить на троні, вище за самогО сцаря, і коригує і політику України і ракети *****..
понавибирали
07.03.2024 09:23 Ответить
К виборам *****:ктивісти партизанського руху Жовта стрічка https://t.me/yellowribbon_ua/8058 показали , як в окупованому Генічеську на Херсонщині місцеві жителі спалюють запрошення окупантів на так звані вибори президента РФ.
07.03.2024 09:38 Ответить
спіймати пдорів і в сраку ліхтарик вставити!
07.03.2024 10:24 Ответить
и испугать гниду, что бы очко сжалось....
07.03.2024 13:05 Ответить
 
 