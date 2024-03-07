В Первомайском на Харьковщине неизвестные разбрасывают фонарики со взрывчаткой

В Харьковской области неизвестные разбрасывают опасные фонарики, в которых вместо батареек установлена взрывчатка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Первомайского Николай Бакшеев.

"Как сообщают представители ВСУ, такие фонарики разбрасывают пророссийские негодяи по населенным пунктам. Внутри вместо батареек – взрывчатка. При включении она детонирует. Заряд небольшой, но повреждение конечностей обеспечено", – говорится в сообщении.

Бакшеев призвал родителей провести разъяснительные беседы с детьми, чтобы они не брали в руки разные предметы на улице.

