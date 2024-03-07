У Первомайському на Харківщині невідомі розкидають ліхтарики з вибухівкою

У Харківській області невідомі розкидають небезпечні ліхтарики, в яких замість батарейок встановлена вибухівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв.

"Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники по населених пунктах. Всередині замість батарейок - вибухівка. При вмиканні вона детонує. Заряд невеликий, але пошкодження кінцівок забезпечено", - йдеться в повідомленні.

Бакшеєв закликав батьків провести роз'яснювальні бесіди з дітьми, аби вони не брали до рук різні предмети на вулиці.

