У Первомайському на Харківщині невідомі розкидають ліхтарики з вибухівкою
У Харківській області невідомі розкидають небезпечні ліхтарики, в яких замість батарейок встановлена вибухівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв.
"Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники по населених пунктах. Всередині замість батарейок - вибухівка. При вмиканні вона детонує. Заряд невеликий, але пошкодження кінцівок забезпечено", - йдеться в повідомленні.
Бакшеєв закликав батьків провести роз'яснювальні бесіди з дітьми, аби вони не брали до рук різні предмети на вулиці.
Ти хоч сам в подібне повіриш? Чи ти відразу "дорослим" народився і пацаном ніколи не був та "стрілячки" не робив?
а коли їх годують краще ніж своїх пенсіонерів, та влаштовують концерти так чого їм боятись.
Я взагалі, враховуючи як орки навчилися перекручувати історію, вважаю, що більша частина "звірств" фашистів в наших краях були діями червоних ублюдків, які під видом фашистів винищували українців, щоб ті максимально зненавиділи німців. Тож, скоріш за все, це савєцькі "підпільники" розсипали.
