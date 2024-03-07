УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5036 відвідувачів онлайн
Новини
9 027 32

У Первомайському на Харківщині невідомі розкидають ліхтарики з вибухівкою

ліхтарик

У Харківській області невідомі розкидають небезпечні ліхтарики, в яких замість батарейок встановлена вибухівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв.

"Як повідомляють представники ЗСУ, такі ліхтарики розкидають проросійські негідники по населених пунктах. Всередині замість батарейок - вибухівка. При вмиканні вона детонує. Заряд невеликий, але пошкодження кінцівок забезпечено", - йдеться в повідомленні.

Бакшеєв закликав батьків провести роз'яснювальні бесіди з дітьми, аби вони не брали до рук різні предмети на вулиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни скинули вибухівку з дрона на будинок у Бериславі, постраждало подружжя

Автор: 

вибухівка (485) тероризм (2869) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
сепари у нас - каста недоторканних.як і *******.
показати весь коментар
07.03.2024 07:36 Відповісти
+22
Кацапські ви..лядки
показати весь коментар
07.03.2024 07:31 Відповісти
+16
Я завжди говорив, що кацап - це не національність, а діагноз. Ракетні удари по цивільним, ліхтарики, які в першу чергу зацікавлять дітей - така може робити тільки дика примітивна нація, якій людські відчуття не знайомі. Тому я думаю, що приказка : хороший кацап - це дохлий кацап підтвержуеться.
показати весь коментар
07.03.2024 08:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
польські фермери?
показати весь коментар
07.03.2024 07:29 Відповісти
Кацапські ви..лядки
показати весь коментар
07.03.2024 07:31 Відповісти
не може бути! в нас не може бути таких!
показати весь коментар
07.03.2024 07:37 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 08:08 Відповісти
У масовому масштабі? Уявляю картину: "малолітні недоумки" створюють "проект", обладнують майстерню, скуповують ліхтарики і починають виробництво!
Ти хоч сам в подібне повіриш? Чи ти відразу "дорослим" народився і пацаном ніколи не був та "стрілячки" не робив?
показати весь коментар
07.03.2024 09:40 Відповісти
Пане Яре, якщо ви вмієте користуватись пошуком то знайдіть дві групи Первомайська і крім сповіщень( перепости від Бакшеева) про ці ліхтарики більше поки що більше нема постів чи коментарів. Тобто це не масово. Але може у вас свої джерела даних. У мене там родичі. Не так і багато там проросійських лишилось, особливо після ракетних ударів під час похорон( не путайте з Грозою)
показати весь коментар
07.03.2024 10:00 Відповісти
Якби ти прочитав мій первинний коментар - то такого-б не писав Мова велася про те що серійне виготовлення та застосування подібних прихованих вибухових пристроїв практикувалося ще при СРСР
показати весь коментар
07.03.2024 10:19 Відповісти
сепари у нас - каста недоторканних.як і *******.
показати весь коментар
07.03.2024 07:36 Відповісти
Нічого нового В часи війни в Афганістані у Дніпропетровську (на одному з "номерних" заводів) був "закритий" цех Там радіоприймачі та дитячі іграшки начинялися вибухівкою А потім вони розкидалися по кишлаках
показати весь коментар
07.03.2024 07:47 Відповісти
Мабудь сам виготовляв?! Якщо ні, то не неси маячню.
показати весь коментар
07.03.2024 07:55 Відповісти
Не виготовляв Просто говорив з людиною звідти, батьки якої на ньому працювали А почалося все з моєї розповіді про солдата з Калініна, який поїхав з Афгану з медаллю "За відвагу" та відірваними кистями рук і вибитим оком Я розказав, що насправді в його руках вибухнула лялька, яку він хотів привезти, у якості "трофею", сестричці Тоді я звинуватив у цьому американців А чоловік мене висміяв та "прояснив ситуацію"
показати весь коментар
07.03.2024 08:01 Відповісти
Афганський плакат.

показати весь коментар
07.03.2024 08:33 Відповісти
ОБС (одна баба сказала)?
показати весь коментар
07.03.2024 08:43 Відповісти
У тебе є докази зворотнього? Викладай!
показати весь коментар
07.03.2024 08:54 Відповісти
Бездіяльність поліції та сбу
показати весь коментар
07.03.2024 07:53 Відповісти
Якби піймали, та засунули ліхтарик в дупу і рвонули, вони б не розкидали,
а коли їх годують краще ніж своїх пенсіонерів, та влаштовують концерти так чого їм боятись.
показати весь коментар
07.03.2024 07:53 Відповісти
Невідомі. Та там вже дрг повно. Як все херово з такою владою та спецслужбами.
показати весь коментар
07.03.2024 08:05 Відповісти
Я завжди говорив, що кацап - це не національність, а діагноз. Ракетні удари по цивільним, ліхтарики, які в першу чергу зацікавлять дітей - така може робити тільки дика примітивна нація, якій людські відчуття не знайомі. Тому я думаю, що приказка : хороший кацап - це дохлий кацап підтвержуеться.
показати весь коментар
07.03.2024 08:07 Відповісти
Відстрелити кінцівки таким ублюдкам потрібно
показати весь коментар
07.03.2024 08:11 Відповісти
Розкидання "красивих предметів" було запроваджено ше німцями в другу світову Як правило це підбирали діти і їм відривало кисті рук Після війни в нас в Києві це було масово Маю два приклади--мій однокласник (відірвало три пальці) і моя дворідна сестра. Це метод фашистів і русня вже "перегнала" по звірствах їх Тому це держава (росія) варварів і фашистів.
показати весь коментар
07.03.2024 08:12 Відповісти
Точно німці? Бо мені бабуся з селі на Чернігівщині інакше розказувала. Поки німці були в селі - люди собі жили і все гаразд було. Як прийшли червоні нелюди "асвабаждать" - то півсела розстріляли, півсела з голими дупами погнали геть. Нічого не нагадує?
Я взагалі, враховуючи як орки навчилися перекручувати історію, вважаю, що більша частина "звірств" фашистів в наших краях були діями червоних ублюдків, які під видом фашистів винищували українців, щоб ті максимально зненавиділи німців. Тож, скоріш за все, це савєцькі "підпільники" розсипали.
показати весь коментар
07.03.2024 09:35 Відповісти
Поки не будуть розстрілювати цих підарасів діла не буде.
показати весь коментар
07.03.2024 08:18 Відповісти
Симетричною має бути відповідь у вигляді масових отруєнь бойовими отруйними речовинами в шкільних їдальнях тимчасово окупованого Брянська, із сотнями здохших кацапських личинок в лікарнях. З наступними ударами безпілотниками по цих лікарнях, і з повторними пусками по рятувальниках, які приїдуть розбирати завали і гасити пожежі. Нічого нового, все справедливо повернемо ворогам, в боргу не треба залишатись.
показати весь коментар
07.03.2024 08:45 Відповісти
І вишенька на тортику: після всього описаного вище, заявити, що це все організували "мєстниє апалчєнци, нєдавольниє палітікой крємльофскава рєжима", а отруту купили в місцевому сільгосп. магазині. На БПЛА - жодного напису кирилицею, лише "Хунвейбін - суньхуйвчай виньсухим".
показати весь коментар
07.03.2024 08:50 Відповісти
І чим ми тоді будем відрізняться від рашистів? Кольором прапора?
показати весь коментар
07.03.2024 10:20 Відповісти
Влада ж звісно вже привезла західних журналістів, щоб ті на весь світ показали злочини рагистів? Ні, а чого? За відосами ніколи?
показати весь коментар
07.03.2024 08:53 Відповісти
Все-таки смертную казнь нужно вводить обязательно! И трибуналы-тройки из одного пенсионера, вдовы и инвалида войны!
показати весь коментар
07.03.2024 08:58 Відповісти
...а чого кацаподним какаразніцам боятися - приклади штеп-портнових-татарових надихають засланців.. та й Зєлі нравіцца - он дермак, навідник ракет на Найвеличнівшивого, так той взагалі сидить на троні, вище за самогО сцаря, і коригує і політику України і ракети *****..
понавибирали
показати весь коментар
07.03.2024 09:23 Відповісти
К виборам *****:ктивісти партизанського руху Жовта стрічка https://t.me/yellowribbon_ua/8058 показали , як в окупованому Генічеську на Херсонщині місцеві жителі спалюють запрошення окупантів на так звані вибори президента РФ.
показати весь коментар
07.03.2024 09:38 Відповісти
спіймати пдорів і в сраку ліхтарик вставити!
показати весь коментар
07.03.2024 10:24 Відповісти
и испугать гниду, что бы очко сжалось....
показати весь коментар
07.03.2024 13:05 Відповісти
 
 