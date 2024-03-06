Росіяни скинули вибухівку з дрона на будинок у Бериславі, постраждало подружжя

Російські війська продовжують атакувати Берислав на Херсонщині з безпілотників. Черговий удар прийшовся по житловому будинку.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона у власній оселі постраждало подружжя.



59-річний чоловік та його дружина, 58 років, отримали вибухові травми та контузії.



Їм надали медичну допомогу. Подальше лікування потерпілі проходитимуть амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

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