Росіяни скинули вибухівку з дрона на будинок у Бериславі, постраждало подружжя
Російські війська продовжують атакувати Берислав на Херсонщині з безпілотників. Черговий удар прийшовся по житловому будинку.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона у власній оселі постраждало подружжя.
59-річний чоловік та його дружина, 58 років, отримали вибухові травми та контузії.
Їм надали медичну допомогу. Подальше лікування потерпілі проходитимуть амбулаторно", - йдеться в повідомленні.
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