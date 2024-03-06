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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни скинули вибухівку з дрона на будинок у Бериславі, постраждало подружжя

берислав

Російські війська продовжують атакувати Берислав на Херсонщині з безпілотників. Черговий удар прийшовся по житловому будинку.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона у власній оселі постраждало подружжя.

59-річний чоловік та його дружина, 58 років, отримали вибухові травми та контузії.

Їм надали медичну допомогу. Подальше лікування потерпілі проходитимуть амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на пункт незламності в селі на Херсонщині, у Бериславі поранено чоловіка. ФОТО

Автор: 

вибухівка (472) обстріл (28725) Берислав (187) Херсонська область (5801)


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