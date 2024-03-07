РУС
Новости
Российских и белорусских теннисистов пустят на Олимпиаду и Паралимпиаду

Международная теннисная федерация (ITF) объявила о решении допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде и Паралимпиаде 2024 в Париже в нейтральном статусе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ITF.

К соревнованиям допустят спортсменов, отвечающих условиям нейтральности, определенным Международными олимпийским и паралимпийским комитетами.

"Решение ITF согласовывается с большинством международных федераций относительно индивидуальных соревнований и спортсменов, которые будут участвовать в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует действующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года", - говорится в заявлении организации.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября.

Беларусь (7971) Олимпиада (1137) россия (96899) теннис (156)
ура, таваріщі.

Ніх..я не здивований. проблемою світу не є раша. Проблемою світу є сам світ. Гнилий, ниций та продажний без жодних моральних обмежень.
Людей, яких кожного дня пачками вбивають, катують, лишають без житла їм не шкода, а рашатенісиста - так. Він же ш грошиків не встигне заробити. При цьому рашатенісист може хоч зігу кидати.
07.03.2024 10:40 Ответить
+7
бабло понад усе
07.03.2024 10:33 Ответить
+3
Ну не можуть всі ці спортфедерациї олімпкомітети без лапотних хамів і їх бульболабузників, за бабло і чорта в комітет приймуть
07.03.2024 10:46 Ответить
На яку ще голову кацапам потрібно висратися, щоб цивілізований світ зрозумів, що кацапи не відносяться до біологічних істот, а являються біосміттям?
07.03.2024 12:38 Ответить
Ганьба
07.03.2024 10:49 Ответить
Колись під час проведення Ігор навіть війни припиняли, а зараз...
07.03.2024 10:56 Ответить
Умова нейтральності тільки одна-стерилізація даних індивідуумів ...
07.03.2024 11:01 Ответить
Пекельні ссанкції.
07.03.2024 11:01 Ответить
Мені оці федерації спортивні,з ними все ясно.Але як наші прихильники,яких«весь світ»?
Можна бойкот цій довбаній олімпіаді оголосити,але я так думаю,Україну ніхто не підтримає.І взагалі,яка олімпіада під час війни?
07.03.2024 11:02 Ответить
"лыжню!" асвабадителям-инвалидам кацапо-украинской войны
07.03.2024 11:06 Ответить
Як гидко і цинічно. Я взагалі всю цю олімпійську двіжуху ігнорую останнім часом.
07.03.2024 11:36 Ответить
Згоден але з умовою, що всі паралімпійці повинні бути учасниками так званої СВО, а там в аеропорту під ручки(ну якщо вони є) і під суд за військові злочини!!!
07.03.2024 11:56 Ответить
Международная пенисная ********* (IPP)
07.03.2024 12:36 Ответить
Ета всьо палітіка ми спартсмени ні прі чьом
07.03.2024 13:20 Ответить
Международная теннисная федерация (ITF) конченые ********.
07.03.2024 15:11 Ответить
 
 