Российских и белорусских теннисистов пустят на Олимпиаду и Паралимпиаду
Международная теннисная федерация (ITF) объявила о решении допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде и Паралимпиаде 2024 в Париже в нейтральном статусе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ITF.
К соревнованиям допустят спортсменов, отвечающих условиям нейтральности, определенным Международными олимпийским и паралимпийским комитетами.
"Решение ITF согласовывается с большинством международных федераций относительно индивидуальных соревнований и спортсменов, которые будут участвовать в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует действующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года", - говорится в заявлении организации.
Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября.
Ніх..я не здивований. проблемою світу не є раша. Проблемою світу є сам світ. Гнилий, ниций та продажний без жодних моральних обмежень.
Людей, яких кожного дня пачками вбивають, катують, лишають без житла їм не шкода, а рашатенісиста - так. Він же ш грошиків не встигне заробити. При цьому рашатенісист може хоч зігу кидати.
Можна бойкот цій довбаній олімпіаді оголосити,але я так думаю,Україну ніхто не підтримає.І взагалі,яка олімпіада під час війни?