Российских и белорусских теннисистов пустят на Олимпиаду и Паралимпиаду

Международная теннисная федерация (ITF) объявила о решении допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде и Паралимпиаде 2024 в Париже в нейтральном статусе.

К соревнованиям допустят спортсменов, отвечающих условиям нейтральности, определенным Международными олимпийским и паралимпийским комитетами.

"Решение ITF согласовывается с большинством международных федераций относительно индивидуальных соревнований и спортсменов, которые будут участвовать в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует действующей международной политике тенниса, принятой в марте 2022 года", - говорится в заявлении организации.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября.

