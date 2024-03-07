Російських та білоруських тенісистів пустять на Олімпіаду та Паралімпіаду
Міжнародна тенісна федерація (ITF) оголосила про рішення допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року в Парижі у нейтральному статусі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт ITF.
До змагань допустять спортсменів, які відповідатимуть умовам нейтральності, визначеним Міжнародними олімпійським та паралімпійським комітетами.
"Рішення ITF узгоджується з більшістю міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які братимуть участь в Іграх 2024 року в Парижі цього літа. Позиція ITF також відповідає чинній міжнародній політиці тенісу, яка була ухвалена в березні 2022 року", - йдеться в заяві організації.
Літні Олімпійські ігри пройдуть у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня. Паралімпійські ігри - з 28 серпня до 8 вересня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ніх..я не здивований. проблемою світу не є раша. Проблемою світу є сам світ. Гнилий, ниций та продажний без жодних моральних обмежень.
Людей, яких кожного дня пачками вбивають, катують, лишають без житла їм не шкода, а рашатенісиста - так. Він же ш грошиків не встигне заробити. При цьому рашатенісист може хоч зігу кидати.
Можна бойкот цій довбаній олімпіаді оголосити,але я так думаю,Україну ніхто не підтримає.І взагалі,яка олімпіада під час війни?