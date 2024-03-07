Російських та білоруських тенісистів пустять на Олімпіаду та Паралімпіаду

Міжнародна тенісна федерація (ITF) оголосила про рішення допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року в Парижі у нейтральному статусі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт ITF.

До змагань допустять спортсменів, які відповідатимуть умовам нейтральності, визначеним Міжнародними олімпійським та паралімпійським комітетами.

"Рішення ITF узгоджується з більшістю міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які братимуть участь в Іграх 2024 року в Парижі цього літа. Позиція ITF також відповідає чинній міжнародній політиці тенісу, яка була ухвалена в березні 2022 року", - йдеться в заяві організації.

Літні Олімпійські ігри пройдуть у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня. Паралімпійські ігри - з 28 серпня до 8 вересня.

