Новини
Російських та білоруських тенісистів пустять на Олімпіаду та Паралімпіаду

росія,олімпіада,ігри,олімпійські

Міжнародна тенісна федерація (ITF) оголосила про рішення допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року в Парижі у нейтральному статусі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт ITF.

До змагань допустять спортсменів, які відповідатимуть умовам нейтральності, визначеним Міжнародними олімпійським та паралімпійським комітетами.

Читайте: Спортивний арбітраж відхилив апеляцію росіян на призупинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті

"Рішення ITF узгоджується з більшістю міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань і спортсменів, які братимуть участь в Іграх 2024 року в Парижі цього літа. Позиція ITF також відповідає чинній міжнародній політиці тенісу, яка була ухвалена в березні 2022 року", - йдеться в заяві організації.

Літні Олімпійські ігри пройдуть у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня. Паралімпійські ігри - з 28 серпня до 8 вересня.

Також читайте: Рішення щодо участі українських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі буде ухвалено пізніше, - Мінмолодьспорту

Автор: 

Білорусь (8027) Олімпіада (688) росія (67230) теніс (124)
Топ коментарі
+11
ура, таваріщі.

Ніх..я не здивований. проблемою світу не є раша. Проблемою світу є сам світ. Гнилий, ниций та продажний без жодних моральних обмежень.
Людей, яких кожного дня пачками вбивають, катують, лишають без житла їм не шкода, а рашатенісиста - так. Він же ш грошиків не встигне заробити. При цьому рашатенісист може хоч зігу кидати.
показати весь коментар
07.03.2024 10:40 Відповісти
+7
бабло понад усе
показати весь коментар
07.03.2024 10:33 Відповісти
+3
Ну не можуть всі ці спортфедерациї олімпкомітети без лапотних хамів і їх бульболабузників, за бабло і чорта в комітет приймуть
показати весь коментар
07.03.2024 10:46 Відповісти
На яку ще голову кацапам потрібно висратися, щоб цивілізований світ зрозумів, що кацапи не відносяться до біологічних істот, а являються біосміттям?
показати весь коментар
07.03.2024 12:38 Відповісти
Ганьба
показати весь коментар
07.03.2024 10:49 Відповісти
Колись під час проведення Ігор навіть війни припиняли, а зараз...
показати весь коментар
07.03.2024 10:56 Відповісти
Умова нейтральності тільки одна-стерилізація даних індивідуумів ...
показати весь коментар
07.03.2024 11:01 Відповісти
Пекельні ссанкції.
показати весь коментар
07.03.2024 11:01 Відповісти
Мені оці федерації спортивні,з ними все ясно.Але як наші прихильники,яких«весь світ»?
Можна бойкот цій довбаній олімпіаді оголосити,але я так думаю,Україну ніхто не підтримає.І взагалі,яка олімпіада під час війни?
показати весь коментар
07.03.2024 11:02 Відповісти
"лыжню!" асвабадителям-инвалидам кацапо-украинской войны
показати весь коментар
07.03.2024 11:06 Відповісти
Як гидко і цинічно. Я взагалі всю цю олімпійську двіжуху ігнорую останнім часом.
показати весь коментар
07.03.2024 11:36 Відповісти
Згоден але з умовою, що всі паралімпійці повинні бути учасниками так званої СВО, а там в аеропорту під ручки(ну якщо вони є) і під суд за військові злочини!!!
показати весь коментар
07.03.2024 11:56 Відповісти
Международная пенисная ********* (IPP)
показати весь коментар
07.03.2024 12:36 Відповісти
Ета всьо палітіка ми спартсмени ні прі чьом
показати весь коментар
07.03.2024 13:20 Відповісти
Международная теннисная федерация (ITF) конченые ********.
показати весь коментар
07.03.2024 15:11 Відповісти
 
 