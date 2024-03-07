РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10137 посетителей онлайн
Новости
4 707 19

Сила нации - в ее промышленном потенциале: украинское производство бронежилетов "ТЕМП-3000" наращивает мощности

Новости компаний

"ТЕМП-3000" - компания, стремящаяся усилить технологический суверенитет Украины и которая будет способствовать развитию национальных военных возможностей.

Сегодня, когда безопасность в Украине стала одним из главных факторов жизни граждан, нужно лучше обеспечивать всеми защитными материалами воинов на передовой. Сейчас защитникам помогают многие фирмы и компании, среди которых - научно-производственное предприятие "ТЕМП-3000". Они занимаются созданием и популяризацией нужного украинского продукта – брони.

Предприятие ООО "НВП "ТЕМП-3000" впервые на постсоветском пространстве изготовило оборудование и начало тестирование бронежилетов согласно международному стандарту NIJ Standard 0101.06. Компания отмечает, что украинское производство может быть независимым и полностью способным обеспечить армию.

Компания создана в 2001 году, является крупнейшим производителем бронезащиты в Украине. За время существования произведено и поставлено более миллиона изделий как в Украине, так и за рубеж. С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году предприятие попало в оккупацию в Киевской области. В последний день перед оккупацией предприятие осуществило поставки шлемов и бронежилетов для ВСУ и Нацгвардии. Бесплатно передало все свои складские запасы бойцам территориальной обороны и всем, кто шли на защиту нашей страны.

Под оккупацией предприятие находилось 42 дня. На 17-й день удалось освободиться инженерной группе, которая сразу начала поиск нового места для релокации производства. В течение нескольких недель поиска новой локации было найдено старое заброшенное предприятие, которое было частично восстановлено, переоборудовано, и был запущен новый процесс производства средств защиты. После освобождения Киевской области предприятие провело полную релокацию производственных мощностей на новое место фактически "с нуля". Отметим, что никто из отечественных или, тем более, иностранных производителей не в состоянии развернуть производство в течение 2-3 недель, как это сделала компания "ТЕМП". На это нужно гораздо больше времени, но компания понимает, что в условиях войны время – роскошь, что нужно как можно быстрее обеспечить защитников необходимыми принадлежностями.

бронежилет
бронежилет

За последние два года было произведено и поставлено для нужд ВСУ, Нацгвардии и других военных формирований около 200 000 бронежилетов и 100 000 шлемов.

По сравнению с 2021 годом, это совсем другое предприятие, на котором работают более 2000 человек. К тому же компания предоставляет рабочие места и социальные пакеты не только рабочим, но и временно переселенным лицам.

Предприятие владеет собственными уникальными украинскими технологиями производства, имеет эксклюзивные технологические и конструкторские разработки изделий с более высокой степенью защиты.

бронежилет
бронежилет
бронежилет

Некоторые из преимуществ компании:

  • полный замкнутый цикл производства материалов (выработка от нити до ткани, с окрашиванием в камуфляж);
  • по производственной мощности - самое большое в Европе;
  • быстрая реакция на вызовы войны и постоянное усовершенствование, усиленные варианты бронезащиты от новых видов российских боеприпасов;
  • каждая керамическая плита, производимая заводом, проходит рентген, полностью исключающий некачественный продукт;
  • стремление к развитию собственных технологий, которое усилит технологический суверенитет Украины и будет способствовать развитию национального промышленного военного потенциала.

Секрет качества бронежилетов украинского производства – это исключительно внутренние ресурсы. Поскольку используются собственные источники сырья, существует гарантия, что каждая деталь продукта имеет высокую степень чистоты и отвечает всем стандартам безопасности.

Сила нации в ее промышленном потенциале. Производство народной продукции является одним из факторов, крутящих колесо экономики страны. В случае приобретения бронежилета у украинского производителя, не только защищается человек, к которому он поедет, но и активируется экономическая поддержка. К тому же компания не только налогами помогает стране, но и создает рабочие места, инвестирует в развитие военной отрасли производства, а также поддерживает местных украинских поставщиков сырья.

Бронежилеты от украинского производителя – это не только гарантия безопасности, но и проявление поддержки внутреннего промышленного потенциала. Благодаря собственным технологиям и использованию внутренних ресурсов, украинское производство бронежилетов отличается качеством, становясь символом силы и развития нации.

Автор: 

защита (193) оборона (5267) военнослужащие (6256) Бронежилет (132)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Взагалі сила у перегляді зелефона і вихвалянні найвеличнішого, якщо що..
показать весь комментарий
07.03.2024 13:13 Ответить
+3
Якщо нарощують виробництво, тоді очікуємо публікації від держаудит служби адреси всіх виробничих приміщень підприємства
показать весь комментарий
07.03.2024 13:08 Ответить
+2
ось тобі..... і тут отримав.... фаріонша бувша комсомолка та партійна комуністична наволоч, яка ще до того ж підтримує режим зеленського....
показать весь комментарий
07.03.2024 13:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Взагалі сила у перегляді зелефона і вихвалянні найвеличнішого, якщо що..
показать весь комментарий
07.03.2024 13:13 Ответить
Якщо нарощують виробництво, тоді очікуємо публікації від держаудит служби адреси всіх виробничих приміщень підприємства
показать весь комментарий
07.03.2024 13:08 Ответить
Фаріон казала, ЩО. УКРАЇНА. МАЕ БУТИ МІЛІТАРНОЮ КРАЇНОЮ , тому що її землі привабливі для ворогів УСІ 8000 років.

дивлячись як у землі гинє кацапське мʼясо , розуміешь що земля буде ще плодородніша
показать весь комментарий
07.03.2024 13:13 Ответить
Зеленський має зупинити продаж землі у військовий час
показать весь комментарий
07.03.2024 13:14 Ответить
фаріон це недобита камсамолка.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:22 Ответить


Ваша кацапська пропаганда проти ОУН УПА СВОБОДИ ФАРІОН просто смешна
показать весь комментарий
07.03.2024 13:27 Ответить
ось тобі..... і тут отримав.... фаріонша бувша комсомолка та партійна комуністична наволоч, яка ще до того ж підтримує режим зеленського....
показать весь комментарий
07.03.2024 13:32 Ответить
Слухайте , займайтеся більш владними фігурами типа Безмозглой чи Гетьманцева .
а ще Южаніну мордою ткните в закон про евробляхи , списаний з кацапського
Чого Вас тількі Фаріон турбує? Вона не президент , не депутат, не з ОПУ .
людина спокійно вчить інших української мови і історії. Досить вже її кацапськими тезами поливати . 32 роки агенти раши і інши дурники проти націоналистів ИПСО розповсюджують
показать весь комментарий
07.03.2024 13:44 Ответить
я чекаю вибачень.
показать весь комментарий
07.03.2024 14:23 Ответить
А ось не треба Фаріон по кацапськой технології хаяти - сьогодні вона працюе на інтереси України
показать весь комментарий
07.03.2024 22:36 Ответить
Здається Ніколов писав про тендер, де не була допущена іноземна фірма(израильська).
Як можна описувати події не писавши ваги та ціни, чи мають міжнародну атестацію наприклад келару. Міцність розриву...
показать весь комментарий
07.03.2024 15:07 Ответить
Люди про що ви говорите? Вам не здається, що ви займаєтесь не тим? Нам треба прискорювати перемогу на цим рашистами і добре коли є підриємства які в цьому допомагають.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:43 Ответить
Треба підвищувати клас з 4 на 6, багато орків бігає в кераміці шостого класу.
показать весь комментарий
07.03.2024 18:22 Ответить
Знову бутусов за гроші рекламує повне гімно - через ці типу бронежилети - загинули десятки тисяч бійців - але для продажного мудака бутусова - гроші не пахнуть
показать весь комментарий
08.03.2024 16:12 Ответить
 
 