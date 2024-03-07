Сила нации - в ее промышленном потенциале: украинское производство бронежилетов "ТЕМП-3000" наращивает мощности

Новости компаний

"ТЕМП-3000" - компания, стремящаяся усилить технологический суверенитет Украины и которая будет способствовать развитию национальных военных возможностей.

Сегодня, когда безопасность в Украине стала одним из главных факторов жизни граждан, нужно лучше обеспечивать всеми защитными материалами воинов на передовой. Сейчас защитникам помогают многие фирмы и компании, среди которых - научно-производственное предприятие "ТЕМП-3000". Они занимаются созданием и популяризацией нужного украинского продукта – брони.

Предприятие ООО "НВП "ТЕМП-3000" впервые на постсоветском пространстве изготовило оборудование и начало тестирование бронежилетов согласно международному стандарту NIJ Standard 0101.06. Компания отмечает, что украинское производство может быть независимым и полностью способным обеспечить армию.

Компания создана в 2001 году, является крупнейшим производителем бронезащиты в Украине. За время существования произведено и поставлено более миллиона изделий как в Украине, так и за рубеж. С началом полномасштабного вторжения России в 2022 году предприятие попало в оккупацию в Киевской области. В последний день перед оккупацией предприятие осуществило поставки шлемов и бронежилетов для ВСУ и Нацгвардии. Бесплатно передало все свои складские запасы бойцам территориальной обороны и всем, кто шли на защиту нашей страны.

Под оккупацией предприятие находилось 42 дня. На 17-й день удалось освободиться инженерной группе, которая сразу начала поиск нового места для релокации производства. В течение нескольких недель поиска новой локации было найдено старое заброшенное предприятие, которое было частично восстановлено, переоборудовано, и был запущен новый процесс производства средств защиты. После освобождения Киевской области предприятие провело полную релокацию производственных мощностей на новое место фактически "с нуля". Отметим, что никто из отечественных или, тем более, иностранных производителей не в состоянии развернуть производство в течение 2-3 недель, как это сделала компания "ТЕМП". На это нужно гораздо больше времени, но компания понимает, что в условиях войны время – роскошь, что нужно как можно быстрее обеспечить защитников необходимыми принадлежностями.





За последние два года было произведено и поставлено для нужд ВСУ, Нацгвардии и других военных формирований около 200 000 бронежилетов и 100 000 шлемов.

По сравнению с 2021 годом, это совсем другое предприятие, на котором работают более 2000 человек. К тому же компания предоставляет рабочие места и социальные пакеты не только рабочим, но и временно переселенным лицам.

Предприятие владеет собственными уникальными украинскими технологиями производства, имеет эксклюзивные технологические и конструкторские разработки изделий с более высокой степенью защиты.







Некоторые из преимуществ компании:

полный замкнутый цикл производства материалов (выработка от нити до ткани, с окрашиванием в камуфляж);

по производственной мощности - самое большое в Европе;

быстрая реакция на вызовы войны и постоянное усовершенствование, усиленные варианты бронезащиты от новых видов российских боеприпасов;

каждая керамическая плита, производимая заводом, проходит рентген, полностью исключающий некачественный продукт;

стремление к развитию собственных технологий, которое усилит технологический суверенитет Украины и будет способствовать развитию национального промышленного военного потенциала.

Секрет качества бронежилетов украинского производства – это исключительно внутренние ресурсы. Поскольку используются собственные источники сырья, существует гарантия, что каждая деталь продукта имеет высокую степень чистоты и отвечает всем стандартам безопасности.

Сила нации в ее промышленном потенциале. Производство народной продукции является одним из факторов, крутящих колесо экономики страны. В случае приобретения бронежилета у украинского производителя, не только защищается человек, к которому он поедет, но и активируется экономическая поддержка. К тому же компания не только налогами помогает стране, но и создает рабочие места, инвестирует в развитие военной отрасли производства, а также поддерживает местных украинских поставщиков сырья.

Бронежилеты от украинского производителя – это не только гарантия безопасности, но и проявление поддержки внутреннего промышленного потенциала. Благодаря собственным технологиям и использованию внутренних ресурсов, украинское производство бронежилетов отличается качеством, становясь символом силы и развития нации.