Сила нації - в її промисловому потенціалі: українське виробництво бронежилетів "ТЕМП-3000" нарощує потужності

Новини компаній

"ТЕМП-3000" - компанія, яка прагне посилити технологічний суверенітет України та сприятиме розвитку національних воєнних здібностей

Сьогодні, коли безпека в Україні стала одним із головних чинників життя громадян, потрібно якнайкраще забезпечувати всіма захисними матеріалами воїнів на передовій. Зараз захисникам допомагають Багато фірм та компаній, серед яких науково-виробниче підприємство "ТЕМП-3000". Вони займаються створенням та популяризацією потрібного українського продукту - броні.

Підприємство ТОВ "НВП "ТЕМП-3000" вперше на пострадянських теренах виготовило обладнання та почало тестування бронежилетів згідно з міжнародним стандартом NIJ Standard 0101.06. Компанія зазначає, що українське виробництво може бути незалежним, і повністю здатним забезпечити армію.

Компанія створена 2001 року, є найбільшим виробником бронезахисту в Україні. За час існування вироблено та поставлено понад мільйон виробів, як в Україні, так і за кордон. З початком повномасштабного вторгнення росії у 2022 році підприємство потрапило в окупацію у Київській області. В останній день перед окупацією здійснило постачання шоломів та бронежилетів для ЗСУ та Нацгвардії. Безкоштовно передало всі свої наявні складські запаси бійцям територіальної оборони та іншим, які йшли на захист нашої країни.

Під окупацією підприємство перебувало 42 дні. На 17-й день вдалося визволитися інженерній групі, яка одразу почала пошук нового місця для релокації виробництва. Протягом декількох тижнів пошуку нової локації, було знайдене старе занедбане підприємство, яке було частково відновлено, переобладнано та було запущено новий процес виробництва засобів захисту. Після визволення Київської області підприємство здійснило повну релокацію виробничих потужностей за новим місцем фактично "з нуля". Зазначимо, що ніхто з вітчизняних, або тим більше іноземних виробників, не в змозі розгорнути виробництво протягом 2-3 тижнів, як це зробила компанія "ТЕМП". На це потрібно набагато більше часу, але компанія розуміє, що в умовах війни час - розкіш, потрібно якнайшвидше забезпечити захисників потрібним приладдям.





За два останні роки було вироблено та поставлено для потреб ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формувань близько 200 000 бронежилетів та 100 000 шоломів.

Порівняно із 2021 роком це зовсім інше підприємство, на якому працюють понад 2000 працівників. До того ж, компанія надає робочі місця та соціальні пакети не тільки робітникам, а й тимчасово переселеним особам.

Підприємство володіє власними унікальними українськими технологіями виробництва, має ексклюзивні технологічні та конструкторські розробки виробів з вищим ступенем захисту.







Одні з переваг компанії:

повний замкнутий цикл виробництва матеріалів (вироблення від нитки до тканини, з фарбуванням у камуфляж);

за виробничою потужністю найбільші у Європі;

швидка реакція на виклики війни та постійне удосконалення, посилені варіанти бронезахисту від нових видів російських боєприпасів;

кожна керамічна плита, яку виробляє завод, проходить рентген, що повністю виключає неякісний продукт;

прагнення до розвитку власних технологій, яке підсилить технологічний суверенітет України та буде сприяти розвитку національного промислового воєнного потенціалу.

Секрет якості бронежилетів українського виробництва - це винятково внутрішні ресурси. Оскільки використовуються власні джерела сировини, є гарантія, що кожна деталь продукту має високий ступінь чистоти та відповідає всім стандартам безпеки.

Сила нації в її промисловому потенціалі. Виробництво народної продукції є одним із чинників, які крутять колесо економіки країни. У разі придбання бронежилету в українського виробника не лише захищається людина, до якої він поїде, а ще й активується економічна підтримка. До того ж, компанія не лише податками допомагає країні, а й створює робочі місця, інвестує у розвиток військової галузі виробництва, а також підтримує місцевих українських постачальників сировини.

Бронежилети від українського виробника – це не лише гарантія безпеки, але й прояв підтримки внутрішнього промислового потенціалу. Завдяки власним технологіям та використанню внутрішніх ресурсів українське виробництво бронежилетів відзначається якістю, стаючи символом сили та розвитку нації.