Рашисты обстреляли кассетными боеприпасами село Беленькое на Запорожье: Ранен мужчина
Российские оккупационные войска обстреляли село Беленькое Запорожской области кассетными боеприпасами.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
В результате удара был ранен мужчина, пока информация о разрушениях уточняется.
