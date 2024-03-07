РУС
Рашисты обстреляли кассетными боеприпасами село Беленькое на Запорожье: Ранен мужчина

Российские оккупационные войска обстреляли село Беленькое Запорожской области кассетными боеприпасами.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне обстреляли село Беленькое кассетными боеприпасами.

В результате удара был ранен мужчина, пока информация о разрушениях уточняется.

обстрел (29023) Запорожская область (3426) кассетные боеприпасы (99)
