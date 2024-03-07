РУС
Известную балерину Лиепу лишили гражданства Литвы за поддержку Путина

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу литовского гражданства за открытую поддержку российского диктатора Владимира Путина.

Также литовского гражданства лишили и мужа балерины бывшего сотрудника КГБ Юрия Кудимова.

Инициатива лишить Лиепу гражданства возникла после того, как балерина, которая имеет литовское и российское гражданство, в интервью российским СМИ осудила поведение стран Балтии и выразила поддержку президенту РФ Владимиру Путину и войне России против Украины.

Ранее департамент государственной безопасности Литвы уже планировал лишить гражданства Кудимова, ведь он не указал, что являлся сотрудником советского КГБ, когда получал гражданство Литвы.

Звичайна тупа кацапська шльондра
балерина, яка вийшла заміж за співробітника кдб..., це діагноз...
Пусть танцует в лаптях.
балерина, яка вийшла заміж за співробітника кдб..., це діагноз...
Звичайна тупа кацапська шльондра
Там наче хтось її згоди питав. На расєюшкє традиція-"нравіцца, нє нравіцца...." далі всі знають.
100% . ! Вчора дивився інтерв'ю синьої волочкової , яка заявила що - коли вона ще не була алкашкою то різні чинуші з кремля її постійно змушували займатись з ними сексом . І відмовитись не було шансів . Інакше б вона підмітала вулиці , і це в кращому разі .
А Невзоров каже що у кацапському шоу бізнесі взагалі- немає артисток які б заробляли лише своїм артистичним талантом . І навіть - деякі артисти .
Никакого отношения она к Кудимову не имеет! В наших новостях они рядом только потому, что одним декретом Науседа лишил их гражданства. Причины/поводы были разные.
Почему Цезор их поженил?! 😀 Алё, Цензор, скорретируйте новость плиз!
скорреКтируйте
Какая разніца (с)
У них там ще був дуже відомий радянський актор Д.Баніоніс. Теж виявився манкуртом
реально ?
жалко, гарний був актор
Ви не наговарюєте на старого інваліда ?

Після смерті дружини в 2008 році здоров'я актора погіршилося. 2 вересня 2014 Д. Баніоніс був шпиталізований через інсульт. Пішов з життя 4 вересня 2014 року у віці 90 роківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%AE%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
Кажуть, що він був завербований КДБ і настукав на багатьох своїх колег. Згоден, що актор він був гарний, хоча занадто часто отримував головні ролі в КДБ-шних фільмах ("Мертвий сезон", "Нікто нє хатєл умірать")
не знаю, не знаю, але агентів КГБ він грав реалістично ("Мертвий сезон", "Нікто нє хатєл умірать"), може комусь примарилось і він щиро повірив пану Донатасу ?
... а як **реалістично** Зеленський у фільмі президента зіграв... А 73 відсотки відверто дурноголових щиро повірили..... )))
💯!
Д. Баніоніс

Клетчатый ?
Пусть танцует в лаптях.
Лапти это просто лыковые пуанты
Путінська підстилка!
Литва це половина Києва.
у цієї путінської курви в Литві мабуть родичі залишились...
Отец латыш из Риги. Какие могут быть родственники в Литве. Зачем Литва всем раздает гражданство.
Да, к тому же она никогда не жила в Литве. Родилась и живет в Москве.
А гражданство ЛР получила в "порядке исключения". Есть такая статья в Конституции, если деятель, гражданин другой страны, имеет какие-то заслуги перед Литвой. Таких 800 человек за 30 лет появилось. Среди них Майя Плисецкая, ее муж Родион Щедрин... Из поздних - историк моды Александр Васильев.
К сожалению, попадаются и совершенно случайные, как например, эта Лиепа...
А какие заслуги у семьи Абрамовичей?)
Абрамович не литовець, - він потомствєнний португалець.
У Абрамовича нет литовского гражданства. Его двое старших детей получили несколько лет назад, как сам попал под санкции.
В этом случае была задействована другая статья Конституции: предоставление/возвращение гражданства ЛР потомкам ссыльных, депортированных литовцев и лиц других национальностей, родившихся и проживавших на территории Литовской республики до революции и/или до советской оккупации... У Абрамовича до революции прадед с семьей жил в Литве. Кажется, в Алитусе. Они владели небольшим заводиком, вроде по переработке мяса и мясных изделий. Его семья во время сов. оккупации пострадала тоже: часть была репрессирована, часть эмигрировала. Дядька, знаю, жил и умер не так давно в Израиле. Писали, что до этого успел у Литвы отсудить немалую компенсацию.
И сколько под всем этими надуманными предлогами раздали паспорта кацапам? Преимущественно богатым. На*** вам это? Какое-то лицемерие.
Оказывается у бедного Абрамовича, олигарха Путина, который пол санкциями Запада, когда-то обижали дедушку. Самим не смешно?
Це ж мабуть онука чи донька відомого Маріуса Лієпи.
дочка. А її папаша був підстилкою Галі Брєжнєвой
Так і є https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лиепа, Марис Эдуардович
Там целое кодло таких вот Лиеп. Главное не останавливаться.
а одна гімна стка теж оддалась мелкому блєдному ***** )
а ця теж хоче йому віддатись?
Нах с пляжа. Всех таких. А то однажды они выйдут с плакатами "Путин прийди!" изображая волю всего латышского народа как это было с Эстонией в 1939м.
Зараз у ***** є шанс приєднати до раіссі Гаїті. Там зараз повний хаос, - банди контролюють більшу частину країни, вимагають відставки уряду і пару днів тому захопили дві найбільші в'язниці, звідки випустили майже 4 000 злочинців. Поліція втекла. Прем'єр-міністр якраз перебував у Кенії, де домовився про відправку в Гаїті 1 000 кенійських поліцейських. Тепер він не може повернутися в країну, бо бандити змусили закритися всі аеропорти.
Кілька років тому там були навіть мітинги з прокльонами на адресу Америки, прославлянням кацапів і *****. Ось фото Рейтерс.

Були мразоти які підтримували гітлера, зараз є моазоти які пітримують путіна-*****.... такі люди, завжди є свій відсоток мразоти.
а у нас ни одного пропагандона Пуйла ничего не лишают
‼️Навпаки їх впихують керівні посади
Це гарна новина , просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼
нехай холуї кремля валять на свою історичну батьківщину 😠
Зато в уряді « боневтіка» , таких самих ГНИДОТ ,пруд пруди - Верещючка:» путін хароший призідент , я б за нього проголосува», Арахламідія🦠🦍пише листи , щоб зняли санкції з гаманця ***** АБРАМОВИЧА ………
Ще одна така є, - Волочкова...
То припизжена дура. Дуже сміявся, коли читав цю статєйку. )))
Стара розйо.ана лярва (хто не знає лярва - вища ступінь від курва).Похвалитися нічим , ні мізків, ні інтелекту, ні освіти, ні культури... - то і розчепірила ноги з відтопиреною старою піхвою.
Танцюристка в лаптях допистілася ротом.
щєлкунчік перекладається українською стукачок
Це добре. Але. В Литві є такий закон: позбавляти громадянства за підтримку куйла? Де його можна прочитати?
В тексті новини є посилання на литовський сайт, звідки взята новина. Хоча журналісти Цензора "одружили" Лієпу і Кудімова, там є такий текст (у перекладі):

Відповідно до Закону про громадянство, особа втрачає громадянство Литви, отримане у винятковому порядку, якщо своїми діями вона загрожує інтересам безпеки Литви, публічно висловлює підтримку держави, яка загрожує інтересам безпеки Литви чи інших держав-членів Європейського Союзу, своїх союзників.

https://www.bns.lt/topic/1912/news/70732459/
Зрозуміло. Дякую.
ku*wa, а для чого надавали?

Хіба не бачили що це за лайно? Невже не смерділо?
Дивно що вона громадянка Литви а не Латвії. Її батько відомий латвійський і радянський артист балету латиш Маріс Лієпа.
почему у нас нет такого закона??
