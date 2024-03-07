Известную балерину Лиепу лишили гражданства Литвы за поддержку Путина

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу литовского гражданства за открытую поддержку российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство BNS.

Также литовского гражданства лишили и мужа балерины бывшего сотрудника КГБ Юрия Кудимова.

Инициатива лишить Лиепу гражданства возникла после того, как балерина, которая имеет литовское и российское гражданство, в интервью российским СМИ осудила поведение стран Балтии и выразила поддержку президенту РФ Владимиру Путину и войне России против Украины.

Ранее департамент государственной безопасности Литвы уже планировал лишить гражданства Кудимова, ведь он не указал, что являлся сотрудником советского КГБ, когда получал гражданство Литвы.

