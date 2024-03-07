Известную балерину Лиепу лишили гражданства Литвы за поддержку Путина
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил балерину Илзе Лиепу литовского гражданства за открытую поддержку российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство BNS.
Также литовского гражданства лишили и мужа балерины бывшего сотрудника КГБ Юрия Кудимова.
Инициатива лишить Лиепу гражданства возникла после того, как балерина, которая имеет литовское и российское гражданство, в интервью российским СМИ осудила поведение стран Балтии и выразила поддержку президенту РФ Владимиру Путину и войне России против Украины.
Ранее департамент государственной безопасности Литвы уже планировал лишить гражданства Кудимова, ведь он не указал, что являлся сотрудником советского КГБ, когда получал гражданство Литвы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Невзоров каже що у кацапському шоу бізнесі взагалі- немає артисток які б заробляли лише своїм артистичним талантом . І навіть - деякі артисти .
Почему Цезор их поженил?! 😀 Алё, Цензор, скорретируйте новость плиз!
жалко, гарний був актор
Після смерті дружини в 2008 році здоров'я актора погіршилося. 2 вересня 2014 Д. Баніоніс був шпиталізований через інсульт. Пішов з життя 4 вересня 2014 року у віці 90 роківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%AE%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
Клетчатый ?
у цієї путінської курви в Литві мабуть родичі залишились...
А гражданство ЛР получила в "порядке исключения". Есть такая статья в Конституции, если деятель, гражданин другой страны, имеет какие-то заслуги перед Литвой. Таких 800 человек за 30 лет появилось. Среди них Майя Плисецкая, ее муж Родион Щедрин... Из поздних - историк моды Александр Васильев.
К сожалению, попадаются и совершенно случайные, как например, эта Лиепа...
В этом случае была задействована другая статья Конституции: предоставление/возвращение гражданства ЛР потомкам ссыльных, депортированных литовцев и лиц других национальностей, родившихся и проживавших на территории Литовской республики до революции и/или до советской оккупации... У Абрамовича до революции прадед с семьей жил в Литве. Кажется, в Алитусе. Они владели небольшим заводиком, вроде по переработке мяса и мясных изделий. Его семья во время сов. оккупации пострадала тоже: часть была репрессирована, часть эмигрировала. Дядька, знаю, жил и умер не так давно в Израиле. Писали, что до этого успел у Литвы отсудить немалую компенсацию.
Кілька років тому там були навіть мітинги з прокльонами на адресу Америки, прославлянням кацапів і *****. Ось фото Рейтерс.
нехай холуї кремля валять на свою історичну батьківщину 😠
Відповідно до Закону про громадянство, особа втрачає громадянство Литви, отримане у винятковому порядку, якщо своїми діями вона загрожує інтересам безпеки Литви, публічно висловлює підтримку держави, яка загрожує інтересам безпеки Литви чи інших держав-членів Європейського Союзу, своїх союзників.
https://www.bns.lt/topic/1912/news/70732459/
Хіба не бачили що це за лайно? Невже не смерділо?