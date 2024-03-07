Відому балерину Лієпу позбавили громадянства Литви за підтримку Путіна
Президент Литви Гітанас Науседа позбавив балерину Ілзе Лієпу литовського громадянства за відкриту підтримку російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство BNS.
Також литовського громадянства позбавили і чоловіка балерини колишнього співробітника КДБ Юрія Кудімова.
Ініціатива позбавити Лієпу громадянства виникла після того, як балерина, яка має литовське і російське громадянство, в інтерв'ю російським ЗМІ засудила поведінку країн Балтії і висловила підтримку президенту РФ Володимиру Путіну і війні Росії проти України.
Раніше департамент державної безпеки Литви уже планував позбавити громадянства Кудімова, адже він не вказав, що був співробітником радянського КДБ, коли отримував громадянство Литви.
А Невзоров каже що у кацапському шоу бізнесі взагалі- немає артисток які б заробляли лише своїм артистичним талантом . І навіть - деякі артисти .
Почему Цезор их поженил?! 😀 Алё, Цензор, скорретируйте новость плиз!
жалко, гарний був актор
Після смерті дружини в 2008 році здоров'я актора погіршилося. 2 вересня 2014 Д. Баніоніс був шпиталізований через інсульт. Пішов з життя 4 вересня 2014 року у віці 90 роківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%AE%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
Клетчатый ?
у цієї путінської курви в Литві мабуть родичі залишились...
А гражданство ЛР получила в "порядке исключения". Есть такая статья в Конституции, если деятель, гражданин другой страны, имеет какие-то заслуги перед Литвой. Таких 800 человек за 30 лет появилось. Среди них Майя Плисецкая, ее муж Родион Щедрин... Из поздних - историк моды Александр Васильев.
К сожалению, попадаются и совершенно случайные, как например, эта Лиепа...
В этом случае была задействована другая статья Конституции: предоставление/возвращение гражданства ЛР потомкам ссыльных, депортированных литовцев и лиц других национальностей, родившихся и проживавших на территории Литовской республики до революции и/или до советской оккупации... У Абрамовича до революции прадед с семьей жил в Литве. Кажется, в Алитусе. Они владели небольшим заводиком, вроде по переработке мяса и мясных изделий. Его семья во время сов. оккупации пострадала тоже: часть была репрессирована, часть эмигрировала. Дядька, знаю, жил и умер не так давно в Израиле. Писали, что до этого успел у Литвы отсудить немалую компенсацию.
Кілька років тому там були навіть мітинги з прокльонами на адресу Америки, прославлянням кацапів і *****. Ось фото Рейтерс.
нехай холуї кремля валять на свою історичну батьківщину 😠
Відповідно до Закону про громадянство, особа втрачає громадянство Литви, отримане у винятковому порядку, якщо своїми діями вона загрожує інтересам безпеки Литви, публічно висловлює підтримку держави, яка загрожує інтересам безпеки Литви чи інших держав-членів Європейського Союзу, своїх союзників.
https://www.bns.lt/topic/1912/news/70732459/
Хіба не бачили що це за лайно? Невже не смерділо?