УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4412 відвідувачів онлайн
Новини
8 354 51

Відому балерину Лієпу позбавили громадянства Литви за підтримку Путіна

литва,росія,громадянство

Президент Литви Гітанас Науседа позбавив балерину Ілзе Лієпу литовського громадянства за відкриту підтримку російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство BNS.

Також литовського громадянства позбавили і чоловіка балерини колишнього співробітника КДБ Юрія Кудімова.

Ініціатива позбавити Лієпу громадянства виникла після того, як балерина, яка має литовське і російське громадянство, в інтерв'ю російським ЗМІ засудила поведінку країн Балтії і висловила підтримку президенту РФ Володимиру Путіну і війні Росії проти України.

Раніше департамент державної безпеки Литви уже планував позбавити громадянства Кудімова, адже він не вказав, що був співробітником радянського КДБ, коли отримував громадянство Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужби Литви виявили компанії, які допомагають РФ обходити санкції: надають складські, транспортні та митні послуги

громадянство (1093) Литва (2513) росія (67230)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Звичайна тупа кацапська шльондра
показати весь коментар
07.03.2024 18:02 Відповісти
+22
балерина, яка вийшла заміж за співробітника кдб..., це діагноз...
показати весь коментар
07.03.2024 18:00 Відповісти
+17
Пусть танцует в лаптях.
показати весь коментар
07.03.2024 18:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
балерина, яка вийшла заміж за співробітника кдб..., це діагноз...
показати весь коментар
07.03.2024 18:00 Відповісти
Звичайна тупа кацапська шльондра
показати весь коментар
07.03.2024 18:02 Відповісти
Там наче хтось її згоди питав. На расєюшкє традиція-"нравіцца, нє нравіцца...." далі всі знають.
показати весь коментар
07.03.2024 18:13 Відповісти
100% . ! Вчора дивився інтерв'ю синьої волочкової , яка заявила що - коли вона ще не була алкашкою то різні чинуші з кремля її постійно змушували займатись з ними сексом . І відмовитись не було шансів . Інакше б вона підмітала вулиці , і це в кращому разі .
А Невзоров каже що у кацапському шоу бізнесі взагалі- немає артисток які б заробляли лише своїм артистичним талантом . І навіть - деякі артисти .
показати весь коментар
07.03.2024 18:47 Відповісти
Никакого отношения она к Кудимову не имеет! В наших новостях они рядом только потому, что одним декретом Науседа лишил их гражданства. Причины/поводы были разные.
Почему Цезор их поженил?! 😀 Алё, Цензор, скорретируйте новость плиз!
показати весь коментар
07.03.2024 19:11 Відповісти
скорреКтируйте
показати весь коментар
07.03.2024 19:28 Відповісти
Какая разніца (с)
показати весь коментар
07.03.2024 20:37 Відповісти
У них там ще був дуже відомий радянський актор Д.Баніоніс. Теж виявився манкуртом
показати весь коментар
07.03.2024 18:03 Відповісти
реально ?
жалко, гарний був актор
показати весь коментар
07.03.2024 18:05 Відповісти
Ви не наговарюєте на старого інваліда ?

Після смерті дружини в 2008 році здоров'я актора погіршилося. 2 вересня 2014 Д. Баніоніс був шпиталізований через інсульт. Пішов з життя 4 вересня 2014 року у віці 90 роківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81_%D0%AE%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]
показати весь коментар
07.03.2024 18:08 Відповісти
Кажуть, що він був завербований КДБ і настукав на багатьох своїх колег. Згоден, що актор він був гарний, хоча занадто часто отримував головні ролі в КДБ-шних фільмах ("Мертвий сезон", "Нікто нє хатєл умірать")
показати весь коментар
07.03.2024 18:29 Відповісти
не знаю, не знаю, але агентів КГБ він грав реалістично ("Мертвий сезон", "Нікто нє хатєл умірать"), може комусь примарилось і він щиро повірив пану Донатасу ?
показати весь коментар
07.03.2024 18:35 Відповісти
... а як **реалістично** Зеленський у фільмі президента зіграв... А 73 відсотки відверто дурноголових щиро повірили..... )))
показати весь коментар
07.03.2024 19:18 Відповісти
💯!
показати весь коментар
07.03.2024 20:38 Відповісти
Д. Баніоніс

Клетчатый ?
показати весь коментар
08.03.2024 08:21 Відповісти
Пусть танцует в лаптях.
показати весь коментар
07.03.2024 18:03 Відповісти
Лапти это просто лыковые пуанты
показати весь коментар
07.03.2024 19:19 Відповісти
Путінська підстилка!
показати весь коментар
07.03.2024 18:05 Відповісти
Литва це половина Києва.
у цієї путінської курви в Литві мабуть родичі залишились...
показати весь коментар
07.03.2024 18:09 Відповісти
Отец латыш из Риги. Какие могут быть родственники в Литве. Зачем Литва всем раздает гражданство.
показати весь коментар
07.03.2024 18:45 Відповісти
Да, к тому же она никогда не жила в Литве. Родилась и живет в Москве.
А гражданство ЛР получила в "порядке исключения". Есть такая статья в Конституции, если деятель, гражданин другой страны, имеет какие-то заслуги перед Литвой. Таких 800 человек за 30 лет появилось. Среди них Майя Плисецкая, ее муж Родион Щедрин... Из поздних - историк моды Александр Васильев.
К сожалению, попадаются и совершенно случайные, как например, эта Лиепа...
показати весь коментар
07.03.2024 19:26 Відповісти
А какие заслуги у семьи Абрамовичей?)
показати весь коментар
07.03.2024 19:50 Відповісти
Абрамович не литовець, - він потомствєнний португалець.
показати весь коментар
07.03.2024 21:06 Відповісти
У Абрамовича нет литовского гражданства. Его двое старших детей получили несколько лет назад, как сам попал под санкции.
В этом случае была задействована другая статья Конституции: предоставление/возвращение гражданства ЛР потомкам ссыльных, депортированных литовцев и лиц других национальностей, родившихся и проживавших на территории Литовской республики до революции и/или до советской оккупации... У Абрамовича до революции прадед с семьей жил в Литве. Кажется, в Алитусе. Они владели небольшим заводиком, вроде по переработке мяса и мясных изделий. Его семья во время сов. оккупации пострадала тоже: часть была репрессирована, часть эмигрировала. Дядька, знаю, жил и умер не так давно в Израиле. Писали, что до этого успел у Литвы отсудить немалую компенсацию.
показати весь коментар
08.03.2024 00:10 Відповісти
И сколько под всем этими надуманными предлогами раздали паспорта кацапам? Преимущественно богатым. На*** вам это? Какое-то лицемерие.
показати весь коментар
08.03.2024 08:06 Відповісти
Оказывается у бедного Абрамовича, олигарха Путина, который пол санкциями Запада, когда-то обижали дедушку. Самим не смешно?
показати весь коментар
08.03.2024 08:08 Відповісти
Це ж мабуть онука чи донька відомого Маріуса Лієпи.
показати весь коментар
07.03.2024 18:13 Відповісти
дочка. А її папаша був підстилкою Галі Брєжнєвой
показати весь коментар
07.03.2024 19:15 Відповісти
Так і є https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Лиепа, Марис Эдуардович
показати весь коментар
07.03.2024 19:20 Відповісти
Там целое кодло таких вот Лиеп. Главное не останавливаться.
показати весь коментар
07.03.2024 18:15 Відповісти
а одна гімна стка теж оддалась мелкому блєдному ***** )
показати весь коментар
07.03.2024 18:16 Відповісти
а ця теж хоче йому віддатись?
показати весь коментар
07.03.2024 19:17 Відповісти
Нах с пляжа. Всех таких. А то однажды они выйдут с плакатами "Путин прийди!" изображая волю всего латышского народа как это было с Эстонией в 1939м.
показати весь коментар
07.03.2024 18:16 Відповісти
Зараз у ***** є шанс приєднати до раіссі Гаїті. Там зараз повний хаос, - банди контролюють більшу частину країни, вимагають відставки уряду і пару днів тому захопили дві найбільші в'язниці, звідки випустили майже 4 000 злочинців. Поліція втекла. Прем'єр-міністр якраз перебував у Кенії, де домовився про відправку в Гаїті 1 000 кенійських поліцейських. Тепер він не може повернутися в країну, бо бандити змусили закритися всі аеропорти.
Кілька років тому там були навіть мітинги з прокльонами на адресу Америки, прославлянням кацапів і *****. Ось фото Рейтерс.

показати весь коментар
07.03.2024 19:02 Відповісти
Були мразоти які підтримували гітлера, зараз є моазоти які пітримують путіна-*****.... такі люди, завжди є свій відсоток мразоти.
показати весь коментар
07.03.2024 18:20 Відповісти
а у нас ни одного пропагандона Пуйла ничего не лишают
показати весь коментар
07.03.2024 18:26 Відповісти
‼️Навпаки їх впихують керівні посади
показати весь коментар
07.03.2024 18:39 Відповісти
Це гарна новина , просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼
нехай холуї кремля валять на свою історичну батьківщину 😠
показати весь коментар
07.03.2024 18:28 Відповісти
Зато в уряді « боневтіка» , таких самих ГНИДОТ ,пруд пруди - Верещючка:» путін хароший призідент , я б за нього проголосува», Арахламідія🦠🦍пише листи , щоб зняли санкції з гаманця ***** АБРАМОВИЧА ………
показати весь коментар
07.03.2024 18:36 Відповісти
Ще одна така є, - Волочкова...
показати весь коментар
07.03.2024 18:41 Відповісти
То припизжена дура. Дуже сміявся, коли читав цю статєйку. )))
показати весь коментар
07.03.2024 19:45 Відповісти
Стара розйо.ана лярва (хто не знає лярва - вища ступінь від курва).Похвалитися нічим , ні мізків, ні інтелекту, ні освіти, ні культури... - то і розчепірила ноги з відтопиреною старою піхвою.
показати весь коментар
08.03.2024 10:19 Відповісти
Танцюристка в лаптях допистілася ротом.
показати весь коментар
07.03.2024 18:47 Відповісти
щєлкунчік перекладається українською стукачок
показати весь коментар
07.03.2024 19:08 Відповісти
Це добре. Але. В Литві є такий закон: позбавляти громадянства за підтримку куйла? Де його можна прочитати?
показати весь коментар
07.03.2024 19:33 Відповісти
В тексті новини є посилання на литовський сайт, звідки взята новина. Хоча журналісти Цензора "одружили" Лієпу і Кудімова, там є такий текст (у перекладі):

Відповідно до Закону про громадянство, особа втрачає громадянство Литви, отримане у винятковому порядку, якщо своїми діями вона загрожує інтересам безпеки Литви, публічно висловлює підтримку держави, яка загрожує інтересам безпеки Литви чи інших держав-членів Європейського Союзу, своїх союзників.

https://www.bns.lt/topic/1912/news/70732459/
показати весь коментар
07.03.2024 20:00 Відповісти
Зрозуміло. Дякую.
показати весь коментар
07.03.2024 20:38 Відповісти
ku*wa, а для чого надавали?

Хіба не бачили що це за лайно? Невже не смерділо?
показати весь коментар
07.03.2024 20:03 Відповісти
Дивно що вона громадянка Литви а не Латвії. Її батько відомий латвійський і радянський артист балету латиш Маріс Лієпа.
показати весь коментар
07.03.2024 22:09 Відповісти
почему у нас нет такого закона??
показати весь коментар
08.03.2024 00:29 Відповісти
 
 