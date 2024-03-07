Відому балерину Лієпу позбавили громадянства Литви за підтримку Путіна

Президент Литви Гітанас Науседа позбавив балерину Ілзе Лієпу литовського громадянства за відкриту підтримку російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство BNS.

Також литовського громадянства позбавили і чоловіка балерини колишнього співробітника КДБ Юрія Кудімова.

Ініціатива позбавити Лієпу громадянства виникла після того, як балерина, яка має литовське і російське громадянство, в інтерв'ю російським ЗМІ засудила поведінку країн Балтії і висловила підтримку президенту РФ Володимиру Путіну і війні Росії проти України.

Раніше департамент державної безпеки Литви уже планував позбавити громадянства Кудімова, адже він не вказав, що був співробітником радянського КДБ, коли отримував громадянство Литви.

