Посольство США и МИД Великобритании предупреждают об угрозе терактов в Москве

По информации Вашингтона и Лондона, в столице РФ в ближайшие 2 суток есть вероятность терактов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время совершить атаки на места массовых собраний в Москве, включая концерты, и рекомендует гражданам США избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", - информируют в дипведомстве.

Там призывают соотечественников избегать скоплений людей и присматриваться к окружающим.

Это сообщение также распространило Посольство Великобритании в Москве. Там попросили граждан Соединенного Королевства воздержаться от путешествий в Россию.

Также смотрите: В Москве горит завод МиГ. ВИДЕО

"Ситуация в России непредсказуема", - отмечают в ведомстве, а также добавляют, что "туристическая страховка может быть аннулирована", если британцы отправятся в РФ вопреки рекомендациям.