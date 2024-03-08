Посольство США и МИД Великобритании предупреждают об угрозе терактов в Москве
По информации Вашингтона и Лондона, в столице РФ в ближайшие 2 суток есть вероятность терактов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства.
"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время совершить атаки на места массовых собраний в Москве, включая концерты, и рекомендует гражданам США избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", - информируют в дипведомстве.
Там призывают соотечественников избегать скоплений людей и присматриваться к окружающим.
Это сообщение также распространило Посольство Великобритании в Москве. Там попросили граждан Соединенного Королевства воздержаться от путешествий в Россию.
"Ситуация в России непредсказуема", - отмечают в ведомстве, а также добавляют, что "туристическая страховка может быть аннулирована", если британцы отправятся в РФ вопреки рекомендациям.
