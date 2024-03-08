РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8953 посетителя онлайн
Новости
17 497 57

Посольство США и МИД Великобритании предупреждают об угрозе терактов в Москве

кремль

По информации Вашингтона и Лондона, в столице РФ в ближайшие 2 суток есть вероятность терактов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют в ближайшее время совершить атаки на места массовых собраний в Москве, включая концерты, и рекомендует гражданам США избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", - информируют в дипведомстве.

Там призывают соотечественников избегать скоплений людей и присматриваться к окружающим.

Это сообщение также распространило Посольство Великобритании в Москве. Там попросили граждан Соединенного Королевства воздержаться от путешествий в Россию.

Также смотрите: В Москве горит завод МиГ. ВИДЕО

"Ситуация в России непредсказуема", - отмечают в ведомстве, а также добавляют, что "туристическая страховка может быть аннулирована", если британцы отправятся в РФ вопреки рекомендациям.

Автор: 

москва (3095) россия (96902) теракт (2345)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+56
"Рязанський сахарок" - найкращі ліки для того, щоб стадо не бунтувало і не кричало, що сцарь не настоящій.
показать весь комментарий
08.03.2024 01:28 Ответить
+32
показать весь комментарий
08.03.2024 02:49 Ответить
+29
Посольство США попереджає про загрозу терактів у мос-кві:

показать весь комментарий
08.03.2024 01:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Рязанський сахарок" - найкращі ліки для того, щоб стадо не бунтувало і не кричало, що сцарь не настоящій.
показать весь комментарий
08.03.2024 01:28 Ответить
Цікаво,яку мету закладає ху@ло в "Рязанский сахар-2.0"?! Це під мобілізацію,чи казус Беллі для застосування тактичної ядерної зброї?
показать весь комментарий
08.03.2024 01:33 Ответить
вийди звідси,розбійник з ботоферми).
показать весь комментарий
08.03.2024 01:38 Ответить
Ну ти і придурок. Не встиг зареєструватися і вже сереш, як не в себе. Оце у подоляка такі справи кепські, що вже випускає недоумків. Припікає видно вже так, що набирає будь кого. Куди тобі про Залужного говорити, таку маячню преш. А ти не вдавишся кривавими **********? Замовкни навіки. Люди, не годуйте цю погань, вступаючи з ним у розмови.
показать весь комментарий
08.03.2024 02:12 Ответить
Ой как страшно .🤣 Сдрысни лапоть .
показать весь комментарий
08.03.2024 01:47 Ответить
Вся суть у тому, що ***** до всрачки сциться того планованого на 12 год. 17.03.2024 прихильниками Навального флешмобу, уявляючи картинку по всіх каналах: багатотисячний натовп в москві скандує два гасла "путин вон!" та "Нет войне!".
Після цього у сприйнятті і пам'яті мільйонів "виборців" на пітьмі залишиться лише ця картинка голого сцаря.
показать весь комментарий
08.03.2024 06:21 Ответить
Щоб підтримали попу вутіна,ато хто зна що там насправді в головах холопів.Вони в1991 справно ходили на парад,кричали слава кепесесе,а потім через декілька місяців далой!!! Ніхто їм не довіряє,тому кілька тисяч баранів пустити під ніж для гебні,це ні про що
показать весь комментарий
08.03.2024 07:04 Ответить
...щоб стадо не бунтувало і не кричало...
показать весь комментарий
08.03.2024 09:00 Ответить
ДАВАЙ ПАТРУШЕВ,ДЕЛАЙ КРАСИВО,ПОТОМ НА УЧЕНИЯ СЬЕДИШ 😄😄😄
показать весь комментарий
08.03.2024 01:33 Ответить
Посольство США попереджає про загрозу терактів у мос-кві:

показать весь комментарий
08.03.2024 01:33 Ответить
Який це теракт? Це резекція пухлини
показать весь комментарий
08.03.2024 08:00 Ответить
Здається Патрушев насипав в чай забагато рязанського цукру
показать весь комментарий
08.03.2024 10:40 Ответить
- Нєсчастньіє случаі на стройкє бьілі?
- Нєт
- Значіт будут
показать весь комментарий
08.03.2024 01:35 Ответить
І, звісно, кацапи у всьому звинуватять українських "терористів".

показать весь комментарий
08.03.2024 01:37 Ответить
Ще є дегенерати у США та Британії які їздять на Засрашку..... пздц .
показать весь комментарий
08.03.2024 01:39 Ответить
Безліч. Для американських туристів це це майже туристична Мекка.
показать весь комментарий
08.03.2024 08:21 Ответить
Питання в іншому. Що громадяни США роблять в тому гнійнику?
показать весь комментарий
08.03.2024 01:39 Ответить
Як шо? Бізнес вони там роблять, запчастини до ракет/танків продають та лядей росіянських тягають, а так як у москалів ляді всі страшні як сон, то наші ***** там як за своїх, їм не звикать в них зірець тричі брав з різних сторін як та катриса...
показать весь комментарий
08.03.2024 02:20 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2024 01:42 Ответить
Передвиборча агітація ***** ☠️буде
показать весь комментарий
08.03.2024 01:45 Ответить
на 8 марта? Хйло вероятно переживает что бабыещенарожают начнут митинг. предупредил "партнеров". ссыкло.
показать весь комментарий
08.03.2024 01:50 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2024 02:49 Ответить
Мабуть кацапи хочуть подружитись знову з Заходом на хвилі боротьбі з Іділом, як варіант.
показать весь комментарий
08.03.2024 03:20 Ответить
Ефекта неожиданности теракта нет так что мимо
показать весь комментарий
08.03.2024 05:08 Ответить
Звісно немає, на то вона розвідка і існує 🤣
показать весь комментарий
08.03.2024 11:57 Ответить
Сині шльопки вже дістали…
показать весь комментарий
08.03.2024 05:11 Ответить
Щось я запутався. А в Одесі що було ?
показать весь комментарий
08.03.2024 05:47 Ответить
Ну вот зачем о таком предупреждать? Наоборот, молчать надо. Сказать всем что будет сюрприз, а какой , написать на бумажке и в конверт публично запечатать. А после факта, со звуком "Оп-па!' , публично распечатать конверт и всем показать содержимое
показать весь комментарий
08.03.2024 06:40 Ответить
Если они говорят об этом на весь мир, значит поделились информацией с кацапами. Они не могут сказать - будет теракт, но я вам не скажу.
показать весь комментарий
08.03.2024 06:46 Ответить
Ты придурок или бот заказной. Американцы предупреждают простых людей о том что пукин способен на все перед выборами. У него опыт со времен Волгодонска в 1999годах. Он может повторить.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:30 Ответить
Веди себя прилично. Тут не твой аул с овцами.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:45 Ответить
Екстремісти? Порівняно до країни терориста - Расеї, я вважаю це визначення позитивним! Це борці зі рашизмом.
показать весь комментарий
08.03.2024 06:47 Ответить
Не все так однозначно. Якщо то фсб, то їх не можна назвати борцями з рашизмом, хоча в результаті позитив 🤔 .
показать весь комментарий
08.03.2024 09:14 Ответить
Любит Путин перед выборами свое быдлостадо взрывами шугануть.
показать весь комментарий
08.03.2024 06:51 Ответить
або хоче організувати "кємєрово-2"....
показать весь комментарий
08.03.2024 09:04 Ответить
У рашці без ФСБ теракти не відбуваються
показать весь комментарий
08.03.2024 06:56 Ответить
Будиночки, на перший - другий, розрахуйсь..
показать весь комментарий
08.03.2024 06:58 Ответить
Будут взрывать концерты? Интересно кто. С исламскими макаками вроде отношения сейчас хорошие, из-за поддержки Палестины.
показать весь комментарий
08.03.2024 07:04 Ответить
непорядок происходит на Козляндии.
стадо рабов посмело бунтовать стоя на коленях и локтях.
кацапоскот отказываются продавать свои жизни за виртуальные деньги и радостно бежать на мясные штурмы.
кацапостадо уже не очень хочет вылизывать задницу своему вождю.

непокорность рабов недопустима, биомасса не должна помышлять о восстании.
в девяностых сожрали рязанский сахар и сейчас сожрете.
показать весь комментарий
08.03.2024 07:44 Ответить
ну зачем предупреждать ,пусть это будет для лапте сюрпрайз
показать весь комментарий
08.03.2024 08:22 Ответить
американське посольство в російському фашистському суспільстві, яке очолює головний терорист світу, знайшло 'екстремістів' - дуже дивно. Можна уточнити хто це такі, а то якось не ясно.
показать весь комментарий
08.03.2024 08:46 Ответить
Вони то, звісно, своїх громадян попереджають, хоча тільки пришелепуваті їдуть зараз до росії у пащу до скаженої собаки. То, може, й не треба було б попереджати...
показать весь комментарий
08.03.2024 09:19 Ответить
Нужно было уточнить, что эта террористическая организация называется ФСБ.

У них там такая традиция с 1999 перед "выборами" взрывать свои дома с цивильными...
показать весь комментарий
08.03.2024 09:22 Ответить
Вот это как раз и нужно повторить многократно.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:21 Ответить
Мавзолейный концлагерь рабZeя спасет труп чЛенина из Мавзолея...иначе краснопузым обезьянам Вермахта Капздец...
Игорь Тальков правильно сказал...я не вернусь в страну дебилов и дураков даже через 500 веков...👺
показать весь комментарий
08.03.2024 09:41 Ответить
Шо то я не понял, Путлер же сейчас король террористов все мастей...
показать весь комментарий
08.03.2024 09:41 Ответить
Бабусі Путєна! Всі на концерт(кобзона)! Це ваша відповідь злому заходу!
показать весь комментарий
08.03.2024 10:37 Ответить
 
 