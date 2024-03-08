РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8953 посетителя онлайн
Новости
2 067 33

В Одесской области в результате атаки "шахедов" поврежден инфраструктурный объект

ппо,шахеди

Российские захватчики в ночь на 8 марта атаковали южные регионы Украины "шахедами". На Одесщине поврежден инфраструктурный объект в результате атаки беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"Не удалось избежать попаданий. В Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время были законсервированы. На открытой местности произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения противовоздушной обороны отражали волны "шахедов" в течение трех часов. Беспилотники заходили по разным направлениям и сложно маневрировали.

"Всего на юге сбито 30 баражирующих снарядов типа "Shahed-131/136". В небе Одесщины – 18, Кировоградщины – 8, по 2 на Николаевщине и Херсонщине", - добавили в Силах обороны юга.

Читайте также: ПВО уничтожила 33 "шахеда" из 37, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (4108) ПВО (3025)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
По-перше, не претендую на "тримання чогось там".
По-друге, Одеса не тримається. Її тримають ті самі ЗСУ, сили ППО. Населення в цьому триманні участі не приймає, живе в "місті комфорту". Харків, Нікополь та Херсон - так, тримаються.
По-третє, якщо прапорець відповідає розташуванню, то виглядає це як "мислєнно я с вамі".
Дуже схоже на русню, яка любіт родіну іздалєка.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:13 Ответить
+3
Зла не хватает, бо прорвавшиеся сквозь ППО с юга шахеды (которые уцелели), заходят в мертвую зону, вдоль главной улицы, а фонарщики от фонарей которых по облакам бегают зайчики, не видят прорвавшихся шахедов, бо находятся далеко и не слышат звук шахеда, как и сложно их увидеть , бо город слепит. Почему нет фонарщиков на крышах домов, откуда легче подсветить пролетающий мимо шахед? ЗЫ...Шахеды восточные тоже следуют вдоль перпендикулярной , еще одной главной улицы, и вливаются в трафик с юга, свернув на север.
показать весь комментарий
08.03.2024 08:48 Ответить
+3
А що, у центрі міста вуличне освітлення не вимикають на комендантську?
показать весь комментарий
08.03.2024 08:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зла не хватает, бо прорвавшиеся сквозь ППО с юга шахеды (которые уцелели), заходят в мертвую зону, вдоль главной улицы, а фонарщики от фонарей которых по облакам бегают зайчики, не видят прорвавшихся шахедов, бо находятся далеко и не слышат звук шахеда, как и сложно их увидеть , бо город слепит. Почему нет фонарщиков на крышах домов, откуда легче подсветить пролетающий мимо шахед? ЗЫ...Шахеды восточные тоже следуют вдоль перпендикулярной , еще одной главной улицы, и вливаются в трафик с юга, свернув на север.
показать весь комментарий
08.03.2024 08:48 Ответить
Этот алгоритм кацапы не меняют с прошлого года, бо смени трафик, шахеды везде, директли попадают под прямую наводку ППО.
показать весь комментарий
08.03.2024 08:53 Ответить
А що, у центрі міста вуличне освітлення не вимикають на комендантську?
показать весь комментарий
08.03.2024 08:58 Ответить
Дык, возле госпомещений и на стройплощадках мощные фонари продолжают слепить всю ночь. Из-за этого , тоже зла не хватает. Если шахед попадает в такую зону я его теряю из вида. Я молчу о тех кто просвечивает все небо насквозь. Бо у ППО они держат цель , а в указанном районе нет, бо судорожно бегают по небу ищут прорвавшийся далее шахед, только он летит ниже и не в том направлении , где его пытаются найти. И еще, тревога начинается в 10 с копейкой вечера , шум машин не дает возможности услышать в небе шум "мопедов". А вот с крыши домов и видно хорошо, фонари не слепят, и слышно отлично, бо машины жужжат где-то внизу.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:06 Ответить
Від початку війни був наказ ОВА вимкнути габарити на будівлях. Треба щоб дали наказ приглушити охоронне освітлення (банально обмотати прожектори жіночими панчохами).
показать весь комментарий
08.03.2024 09:09 Ответить
Какой там приглушить, даже на зданиях под склады для гуманитарки свет горит так, шо если шахед будет лететь по видеокамере, ТО НЕ ПРОШИБЕТ...ЗЫ... в 24:00 свет главных улиц и фонари внутри дворов гасятся. Но те фонари во дворах , что продолжают светиться запитаны от другой линии, мабуть от внутреннего освещения самого здания. Если так , то не проблема РЭСам пройтись по городу после 24:00 и обрезать самопальное освещение, а владельцев построек администрация легко может мощно штрафонуть, за нарушение использования электросети, ведь если внутреннюю сеть использовать для мощного наружного освещения , проводка рано или поздно не выдержит и загорится. Также штрафонуть и от имени военной администрации за нарушение светомаскировки.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:21 Ответить
Здається, Кіперу на це похєр.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:25 Ответить
РЭС правильно Одессаоблэнерго
показать весь комментарий
08.03.2024 09:43 Ответить
Но на крыше дома складывается такое впечатление, шо звук шахеда летит тебе прямо промеж глаз, это когда шахед пересекает линию над зданием, хоть и суетно, но терпимо.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:11 Ответить
Їх важко знайти за звуком. Гудить ніби з усіх боків, не зрозумієш, де саме знаходиться джерело.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:19 Ответить
Отвечаю вам с полной серьезностью, на крыше направление приближающегося звука определить, шо семечки пощелкать. Я стаю разными сторонами своего тела к звуку и звук обрисовывается в одном и том же месте. А вдоль обрисованной мною трассы следования, этот звук отчетливо слышен за квартал, как и хорошо вырисовывается его динамика перемещений в пространстве. Потому мне хорошо знакомо чувство, типа, фу, пронесло. Я уж не говорю о том , что вместо фонарщиков на крышах домов могли бы быть сенсоры звука, которые бы наводили ППО на место пролета шахеда.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:27 Ответить
Такі розробки були. Мережа звукових сенсорів, закріплених на ЛЕП. Але кому ж це цікаво?
Взагалі краще б зайнялись стабільним випуском недорогих ЗКР. Бо стволкою збивати - ще та лотерея.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:29 Ответить
То давайте скандувати, мовляв, зебiлы ! зебiлы ! Зебiли...
показать весь комментарий
08.03.2024 09:48 Ответить
Коли намагаються збити з ЗУшек і кулеметів, це ефектно, але не ефективно.
Ракета - інша справа. Один пуск - одна ціль.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:52 Ответить
Якби була достатня кількість установок та ракет до них, про ішакєди можна було б майже забути. Траплялись дні, коли збивали все ще на підльоті. І це було завдяки саме ракетам.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:04 Ответить
iнколи й застосовуеться эфективна зброя, бувае чути в небi скрежет консервних б.ляшанок, але швидкiсть перемiщення "кулi" меньша на слух , анiж у балiстики, та шахеди в небi вибухають браво. Тодi суцiльний гул вiд землi до неба чути далеко.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:05 Ответить
Бачив один такий вибух. Характерний, з ППО не сплутаєш.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:06 Ответить
Читаю про атаки на 7 відрізках фронту, шахеди атакують мирне населення. Тримайтесь і бережіть себе. Усе буде Україна
показать весь комментарий
08.03.2024 08:59 Ответить
Будь ласка, не пишіть такого.
Це дуже схоже на мєдвєдовскоє "дєнєг, нєт, но ви дєржітєсь, всєм хорошєго настроєнія".
Якщо вже кортить щось сказати, можна висловитись на адресу русні та *****.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:01 Ответить
Я подивилася карту війни, хорошого мало,але ЗСУ тримаються, не ви, а ЗСУ, а ви тримаєте Цензор. Це різні поняття. І Одеса, Харків, Херсон, Нікополь тримаються, а не міста комфорту.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:08 Ответить
По-перше, не претендую на "тримання чогось там".
По-друге, Одеса не тримається. Її тримають ті самі ЗСУ, сили ППО. Населення в цьому триманні участі не приймає, живе в "місті комфорту". Харків, Нікополь та Херсон - так, тримаються.
По-третє, якщо прапорець відповідає розташуванню, то виглядає це як "мислєнно я с вамі".
Дуже схоже на русню, яка любіт родіну іздалєка.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:13 Ответить
Пане, заперечую, бо поодинокi випадки з населенням Одеси все-таки е.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:31 Ответить
Поодинокі. Але якщо зайти в Сільпо десь біля вокзалу, чи в Таврію на 10-го Квітня, то можна побачити цілі табуни бійців економічного фронту з середнім чеком 800 грн.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:33 Ответить
То-та я смотрю, шо за перебезчики дворами проносятся парочками(мужиков), около часа ночи. Опять же, чем не злачное мечто для рекрутингу. Здесь також - упущения в работе.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:36 Ответить
ТЦК буває стоять біля "простих" Таврій та Сільпо. Біля розпальцьованих і в Аркадії можна і асфальт понюхати.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:39 Ответить
Интересно девки пляшут , и не боятся распальцовщики, адже пiвденний шлях шахедiв, вважайте розпочинаеться з Аркадii.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:46 Ответить
На жаль, ішакєди рідко глохнуть або збиваються з курсу, тому розпальцовщікі можуть не боятись за свої тендітні дупки. Не пам'ятаю, щоб в Аркадію цілеспрямовано прилітало, хіба що збите, як та нещодавня ракета на Гагарінське плато.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:50 Ответить
В том районе было, в декабре https://youtu.be/JrinwBsb6JY (ОДЕССА 5 минут назад! ПРИЛЁТ в МНОГОЭТАЖКУ! АРКАДИЯ в ДЫМУ! ПРОПАЛ СВЕТ! МАССОВАЯ АТАКА ШАХЕДАМИ!), но не в самом развлекательном центре.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:56 Ответить
Бувало і таке, але ще жоден нічний клуб в тих місцях не постраждав.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:58 Ответить
Кацапопітеки привітали ''адєссіток'' з восьмим березня
показать весь комментарий
08.03.2024 09:29 Ответить
Да, но почему-то поговаривают, шо они будуть продовжувати вiтати до 27 березня.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:34 Ответить
 
 