В Одесской области в результате атаки "шахедов" поврежден инфраструктурный объект

Российские захватчики в ночь на 8 марта атаковали южные регионы Украины "шахедами". На Одесщине поврежден инфраструктурный объект в результате атаки беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"Не удалось избежать попаданий. В Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время были законсервированы. На открытой местности произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения противовоздушной обороны отражали волны "шахедов" в течение трех часов. Беспилотники заходили по разным направлениям и сложно маневрировали.

"Всего на юге сбито 30 баражирующих снарядов типа "Shahed-131/136". В небе Одесщины – 18, Кировоградщины – 8, по 2 на Николаевщине и Херсонщине", - добавили в Силах обороны юга.

