В Одесской области в результате атаки "шахедов" поврежден инфраструктурный объект
Российские захватчики в ночь на 8 марта атаковали южные регионы Украины "шахедами". На Одесщине поврежден инфраструктурный объект в результате атаки беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
"Не удалось избежать попаданий. В Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время были законсервированы. На открытой местности произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения противовоздушной обороны отражали волны "шахедов" в течение трех часов. Беспилотники заходили по разным направлениям и сложно маневрировали.
"Всего на юге сбито 30 баражирующих снарядов типа "Shahed-131/136". В небе Одесщины – 18, Кировоградщины – 8, по 2 на Николаевщине и Херсонщине", - добавили в Силах обороны юга.
РЭСправильно Одессаоблэнерго
Взагалі краще б зайнялись стабільним випуском недорогих ЗКР. Бо стволкою збивати - ще та лотерея.
Ракета - інша справа. Один пуск - одна ціль.
Це дуже схоже на мєдвєдовскоє "дєнєг, нєт, но ви дєржітєсь, всєм хорошєго настроєнія".
Якщо вже кортить щось сказати, можна висловитись на адресу русні та *****.
По-друге, Одеса не тримається. Її тримають ті самі ЗСУ, сили ППО. Населення в цьому триманні участі не приймає, живе в "місті комфорту". Харків, Нікополь та Херсон - так, тримаються.
По-третє, якщо прапорець відповідає розташуванню, то виглядає це як "мислєнно я с вамі".
Дуже схоже на русню, яка любіт родіну іздалєка.