В Одеській області внаслідок атаки "шахедів" пошкоджено інфраструктурний об’єкт

Російські загарбники у ніч на 8 березня атакували південні регіони України "шахедами". На Одещині пошкоджено інфраструктурний об’єкт внаслідок атаки безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Не вдалось уникнути влучань. В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "шахедів" протягом трьох годин. Безпілотники заходили з різних напрямків і складно маневрували.

"Всього на півдні збито 30 баражуючих снарядів типу "Shahed-131/136". В небі Одещини – 18, Кіровоградщини – 8, по 2 на Миколаївщині і Херсонщині", - додали у Силах оборони півдня.

