В Одеській області внаслідок атаки "шахедів" пошкоджено інфраструктурний об’єкт
Російські загарбники у ніч на 8 березня атакували південні регіони України "шахедами". На Одещині пошкоджено інфраструктурний об’єкт внаслідок атаки безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
"Не вдалось уникнути влучань. В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "шахедів" протягом трьох годин. Безпілотники заходили з різних напрямків і складно маневрували.
"Всього на півдні збито 30 баражуючих снарядів типу "Shahed-131/136". В небі Одещини – 18, Кіровоградщини – 8, по 2 на Миколаївщині і Херсонщині", - додали у Силах оборони півдня.
РЭСправильно Одессаоблэнерго
Взагалі краще б зайнялись стабільним випуском недорогих ЗКР. Бо стволкою збивати - ще та лотерея.
Ракета - інша справа. Один пуск - одна ціль.
Це дуже схоже на мєдвєдовскоє "дєнєг, нєт, но ви дєржітєсь, всєм хорошєго настроєнія".
Якщо вже кортить щось сказати, можна висловитись на адресу русні та *****.
По-друге, Одеса не тримається. Її тримають ті самі ЗСУ, сили ППО. Населення в цьому триманні участі не приймає, живе в "місті комфорту". Харків, Нікополь та Херсон - так, тримаються.
По-третє, якщо прапорець відповідає розташуванню, то виглядає це як "мислєнно я с вамі".
Дуже схоже на русню, яка любіт родіну іздалєка.