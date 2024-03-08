УКР
В Одеській області внаслідок атаки "шахедів" пошкоджено інфраструктурний об’єкт

Російські загарбники у ніч на 8 березня атакували південні регіони України "шахедами". На Одещині пошкоджено інфраструктурний об’єкт внаслідок атаки безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Не вдалось уникнути влучань. В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "шахедів" протягом трьох годин. Безпілотники заходили з різних напрямків і складно маневрували.

"Всього на півдні збито 30 баражуючих снарядів типу "Shahed-131/136". В небі Одещини – 18, Кіровоградщини – 8, по 2 на Миколаївщині і Херсонщині", - додали у Силах оборони півдня.

+4
По-перше, не претендую на "тримання чогось там".
По-друге, Одеса не тримається. Її тримають ті самі ЗСУ, сили ППО. Населення в цьому триманні участі не приймає, живе в "місті комфорту". Харків, Нікополь та Херсон - так, тримаються.
По-третє, якщо прапорець відповідає розташуванню, то виглядає це як "мислєнно я с вамі".
Дуже схоже на русню, яка любіт родіну іздалєка.
08.03.2024 09:13 Відповісти
08.03.2024 09:13 Відповісти
+3
Зла не хватает, бо прорвавшиеся сквозь ППО с юга шахеды (которые уцелели), заходят в мертвую зону, вдоль главной улицы, а фонарщики от фонарей которых по облакам бегают зайчики, не видят прорвавшихся шахедов, бо находятся далеко и не слышат звук шахеда, как и сложно их увидеть , бо город слепит. Почему нет фонарщиков на крышах домов, откуда легче подсветить пролетающий мимо шахед? ЗЫ...Шахеды восточные тоже следуют вдоль перпендикулярной , еще одной главной улицы, и вливаются в трафик с юга, свернув на север.
08.03.2024 08:48 Відповісти
08.03.2024 08:48 Відповісти
+3
А що, у центрі міста вуличне освітлення не вимикають на комендантську?
08.03.2024 08:58 Відповісти
08.03.2024 08:58 Відповісти
Зла не хватает, бо прорвавшиеся сквозь ППО с юга шахеды (которые уцелели), заходят в мертвую зону, вдоль главной улицы, а фонарщики от фонарей которых по облакам бегают зайчики, не видят прорвавшихся шахедов, бо находятся далеко и не слышат звук шахеда, как и сложно их увидеть , бо город слепит. Почему нет фонарщиков на крышах домов, откуда легче подсветить пролетающий мимо шахед? ЗЫ...Шахеды восточные тоже следуют вдоль перпендикулярной , еще одной главной улицы, и вливаются в трафик с юга, свернув на север.
08.03.2024 08:48 Відповісти
08.03.2024 08:48 Відповісти
Этот алгоритм кацапы не меняют с прошлого года, бо смени трафик, шахеды везде, директли попадают под прямую наводку ППО.
08.03.2024 08:53 Відповісти
08.03.2024 08:53 Відповісти
А що, у центрі міста вуличне освітлення не вимикають на комендантську?
08.03.2024 08:58 Відповісти
08.03.2024 08:58 Відповісти
Дык, возле госпомещений и на стройплощадках мощные фонари продолжают слепить всю ночь. Из-за этого , тоже зла не хватает. Если шахед попадает в такую зону я его теряю из вида. Я молчу о тех кто просвечивает все небо насквозь. Бо у ППО они держат цель , а в указанном районе нет, бо судорожно бегают по небу ищут прорвавшийся далее шахед, только он летит ниже и не в том направлении , где его пытаются найти. И еще, тревога начинается в 10 с копейкой вечера , шум машин не дает возможности услышать в небе шум "мопедов". А вот с крыши домов и видно хорошо, фонари не слепят, и слышно отлично, бо машины жужжат где-то внизу.
08.03.2024 09:06 Відповісти
08.03.2024 09:06 Відповісти
Від початку війни був наказ ОВА вимкнути габарити на будівлях. Треба щоб дали наказ приглушити охоронне освітлення (банально обмотати прожектори жіночими панчохами).
08.03.2024 09:09 Відповісти
08.03.2024 09:09 Відповісти
Какой там приглушить, даже на зданиях под склады для гуманитарки свет горит так, шо если шахед будет лететь по видеокамере, ТО НЕ ПРОШИБЕТ...ЗЫ... в 24:00 свет главных улиц и фонари внутри дворов гасятся. Но те фонари во дворах , что продолжают светиться запитаны от другой линии, мабуть от внутреннего освещения самого здания. Если так , то не проблема РЭСам пройтись по городу после 24:00 и обрезать самопальное освещение, а владельцев построек администрация легко может мощно штрафонуть, за нарушение использования электросети, ведь если внутреннюю сеть использовать для мощного наружного освещения , проводка рано или поздно не выдержит и загорится. Также штрафонуть и от имени военной администрации за нарушение светомаскировки.
08.03.2024 09:21 Відповісти
08.03.2024 09:21 Відповісти
Здається, Кіперу на це похєр.
08.03.2024 09:25 Відповісти
08.03.2024 09:25 Відповісти
РЭС правильно Одессаоблэнерго
08.03.2024 09:43 Відповісти
08.03.2024 09:43 Відповісти
Но на крыше дома складывается такое впечатление, шо звук шахеда летит тебе прямо промеж глаз, это когда шахед пересекает линию над зданием, хоть и суетно, но терпимо.
08.03.2024 09:11 Відповісти
08.03.2024 09:11 Відповісти
Їх важко знайти за звуком. Гудить ніби з усіх боків, не зрозумієш, де саме знаходиться джерело.
08.03.2024 09:19 Відповісти
08.03.2024 09:19 Відповісти
Отвечаю вам с полной серьезностью, на крыше направление приближающегося звука определить, шо семечки пощелкать. Я стаю разными сторонами своего тела к звуку и звук обрисовывается в одном и том же месте. А вдоль обрисованной мною трассы следования, этот звук отчетливо слышен за квартал, как и хорошо вырисовывается его динамика перемещений в пространстве. Потому мне хорошо знакомо чувство, типа, фу, пронесло. Я уж не говорю о том , что вместо фонарщиков на крышах домов могли бы быть сенсоры звука, которые бы наводили ППО на место пролета шахеда.
08.03.2024 09:27 Відповісти
08.03.2024 09:27 Відповісти
Такі розробки були. Мережа звукових сенсорів, закріплених на ЛЕП. Але кому ж це цікаво?
Взагалі краще б зайнялись стабільним випуском недорогих ЗКР. Бо стволкою збивати - ще та лотерея.
08.03.2024 09:29 Відповісти
08.03.2024 09:29 Відповісти
То давайте скандувати, мовляв, зебiлы ! зебiлы ! Зебiли...
08.03.2024 09:48 Відповісти
08.03.2024 09:48 Відповісти
Коли намагаються збити з ЗУшек і кулеметів, це ефектно, але не ефективно.
Ракета - інша справа. Один пуск - одна ціль.
08.03.2024 09:52 Відповісти
08.03.2024 09:52 Відповісти
Якби була достатня кількість установок та ракет до них, про ішакєди можна було б майже забути. Траплялись дні, коли збивали все ще на підльоті. І це було завдяки саме ракетам.
08.03.2024 10:04 Відповісти
08.03.2024 10:04 Відповісти
iнколи й застосовуеться эфективна зброя, бувае чути в небi скрежет консервних б.ляшанок, але швидкiсть перемiщення "кулi" меньша на слух , анiж у балiстики, та шахеди в небi вибухають браво. Тодi суцiльний гул вiд землi до неба чути далеко.
08.03.2024 10:05 Відповісти
08.03.2024 10:05 Відповісти
Бачив один такий вибух. Характерний, з ППО не сплутаєш.
08.03.2024 10:06 Відповісти
08.03.2024 10:06 Відповісти
Читаю про атаки на 7 відрізках фронту, шахеди атакують мирне населення. Тримайтесь і бережіть себе. Усе буде Україна
08.03.2024 08:59 Відповісти
08.03.2024 08:59 Відповісти
Будь ласка, не пишіть такого.
Це дуже схоже на мєдвєдовскоє "дєнєг, нєт, но ви дєржітєсь, всєм хорошєго настроєнія".
Якщо вже кортить щось сказати, можна висловитись на адресу русні та *****.
08.03.2024 09:01 Відповісти
08.03.2024 09:01 Відповісти
Я подивилася карту війни, хорошого мало,але ЗСУ тримаються, не ви, а ЗСУ, а ви тримаєте Цензор. Це різні поняття. І Одеса, Харків, Херсон, Нікополь тримаються, а не міста комфорту.
08.03.2024 09:08 Відповісти
08.03.2024 09:08 Відповісти
По-перше, не претендую на "тримання чогось там".
По-друге, Одеса не тримається. Її тримають ті самі ЗСУ, сили ППО. Населення в цьому триманні участі не приймає, живе в "місті комфорту". Харків, Нікополь та Херсон - так, тримаються.
По-третє, якщо прапорець відповідає розташуванню, то виглядає це як "мислєнно я с вамі".
Дуже схоже на русню, яка любіт родіну іздалєка.
08.03.2024 09:13 Відповісти
08.03.2024 09:13 Відповісти
Пане, заперечую, бо поодинокi випадки з населенням Одеси все-таки е.
08.03.2024 09:31 Відповісти
08.03.2024 09:31 Відповісти
Поодинокі. Але якщо зайти в Сільпо десь біля вокзалу, чи в Таврію на 10-го Квітня, то можна побачити цілі табуни бійців економічного фронту з середнім чеком 800 грн.
08.03.2024 09:33 Відповісти
08.03.2024 09:33 Відповісти
То-та я смотрю, шо за перебезчики дворами проносятся парочками(мужиков), около часа ночи. Опять же, чем не злачное мечто для рекрутингу. Здесь також - упущения в работе.
08.03.2024 09:36 Відповісти
08.03.2024 09:36 Відповісти
ТЦК буває стоять біля "простих" Таврій та Сільпо. Біля розпальцьованих і в Аркадії можна і асфальт понюхати.
08.03.2024 09:39 Відповісти
08.03.2024 09:39 Відповісти
Интересно девки пляшут , и не боятся распальцовщики, адже пiвденний шлях шахедiв, вважайте розпочинаеться з Аркадii.
08.03.2024 09:46 Відповісти
08.03.2024 09:46 Відповісти
На жаль, ішакєди рідко глохнуть або збиваються з курсу, тому розпальцовщікі можуть не боятись за свої тендітні дупки. Не пам'ятаю, щоб в Аркадію цілеспрямовано прилітало, хіба що збите, як та нещодавня ракета на Гагарінське плато.
08.03.2024 09:50 Відповісти
08.03.2024 09:50 Відповісти
В том районе было, в декабре https://youtu.be/JrinwBsb6JY (ОДЕССА 5 минут назад! ПРИЛЁТ в МНОГОЭТАЖКУ! АРКАДИЯ в ДЫМУ! ПРОПАЛ СВЕТ! МАССОВАЯ АТАКА ШАХЕДАМИ!), но не в самом развлекательном центре.
08.03.2024 09:56 Відповісти
08.03.2024 09:56 Відповісти
Бувало і таке, але ще жоден нічний клуб в тих місцях не постраждав.
08.03.2024 09:58 Відповісти
08.03.2024 09:58 Відповісти
Кацапопітеки привітали ''адєссіток'' з восьмим березня
08.03.2024 09:29 Відповісти
08.03.2024 09:29 Відповісти
Да, но почему-то поговаривают, шо они будуть продовжувати вiтати до 27 березня.
08.03.2024 09:34 Відповісти
08.03.2024 09:34 Відповісти
 
 