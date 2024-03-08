УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7593 відвідувача онлайн
Новини
2 391 2

ППО знищила 33 "шахеди" з 37, - Повітряні сили

У ніч на 8 березня  противник атакував південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed" (район пусків безпілотників – Балаклава, Крим).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби знищили 33 "шахеди".

Бойова робота тривала у Кіровоградській, Одеській Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" з Чорного моря рухаються в напрямку Одещини, - Повітряні сили ЗСУ

Робота ППО вночі 8 березня

Автор: 

безпілотник (4727) ППО (3476) Повітряні сили (2952)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Результат..
показати весь коментар
08.03.2024 07:42 Відповісти
около 95%
показати весь коментар
08.03.2024 08:32 Відповісти
 
 