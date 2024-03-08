ППО знищила 33 "шахеди" з 37, - Повітряні сили

У ніч на 8 березня противник атакував південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed" (район пусків безпілотників – Балаклава, Крим).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби знищили 33 "шахеди".

Бойова робота тривала у Кіровоградській, Одеській Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.

