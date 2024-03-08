РУС
ПВО уничтожила 33 "шахеда" из 37, - Воздушные силы

В ночь на 8 марта противник атаковал юг и восток Украины, применив одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных БПЛА типа "Shahed" (район пусков беспилотников – Балаклава, Крым).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы уничтожили 33 "шахеда".

Боевая работа продолжалась в Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

Читайте также: "Шахеды" с Черного моря двигаются в направлении Одесщины, - Воздушные силы ВСУ

Робота ППО вночі 8 березня

