ПВО уничтожила 33 "шахеда" из 37, - Воздушные силы
В ночь на 8 марта противник атаковал юг и восток Украины, применив одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных БПЛА типа "Shahed" (район пусков беспилотников – Балаклава, Крым).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы уничтожили 33 "шахеда".
Боевая работа продолжалась в Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.
Самий правий Укр
alexandr shamov
